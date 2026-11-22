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हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों की RKS को तीन साल में हुई 262 करोड़ से ज़्यादा की आय, यहां हुआ सबसे ज्यादा खर्च

RKS को तीन साल में हुई 262 करोड़ से ज़्यादा की आय ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों की रोगी कल्याण समितियों (RKS) को बीते तीन सालों के दौरान विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं से 262 करोड़ रुपये से ज्यादा की आय प्राप्त हुई है. ये आंकड़ा हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र 2026 के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में सामने आया है.

आनी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक लोकेंदर कुमार की ओर से पूछे गए सवाल पर राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक यानी 31 जनवरी 2026 तक इन समितियों को कुल 262 करोड़ 3 लाख 53 हजार 258 रुपये की आय हुई. वहीं, इस अवधि में विभिन्न मदों और स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर 257 करोड़ 42 लाख 1 हजार 524 रुपये खर्च किए गए. मेडिकल कॉलेजों में रोगी कल्याण समितियों के माध्यम से प्राप्त धनराशि का बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं, दवाओं, डायग्नोस्टिक सुविधाओं, उपकरणों और अस्पतालों के संचालन पर खर्च किया गया.

IGMC शिमला को तीन वर्षों में 64 करोड़ से अधिक का व्यय इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) शिमला और कमला नेहरू अस्पताल की रोगी कल्याण समिति को तीन वर्षों में करीब 61 करोड़ 64 लाख रुपये की शुद्ध आय हुई. इसमें वर्ष 2023-24 में 21 करोड़ 77 लाख रुपये, 2024-25 में 20 करोड़ 54 लाख रुपये और 2025-26 में 19 करोड़ 33 लाख रुपये की आय शामिल है. इस दौरान कुल करीब 64 करोड़ 91 लाख रुपये खर्च किए गए. इसमें सबसे अधिक 34 करोड़ 16 लाख रुपये सर्विस चार्जेज पर खर्च हुए. इसके अलावा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर 6.35 करोड़, डायग्नोस्टिक सेवाओं पर 6.12 करोड़, RKS कर्मचारियों के वेतन पर 5.98 करोड़ और डाइटरी सेवाओं पर 5.80 करोड़ रुपये खर्च किए गए. टांडा मेडिकल कॉलेज में हिमकेयर पर सबसे ज्यादा खर्च डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा को तीन वर्षों में करीब 140 करोड़ 40 लाख रुपये की शुद्ध आय प्राप्त हुई. इसमें वर्ष 2023-24 में 34 करोड़ 39 लाख रुपये, 2024-25 में 56 करोड़ 76 लाख रुपये और 2025-26 में 49 करोड़ 26 लाख रुपये की आय हुई. इस अवधि में करीब 142 करोड़ 16 लाख रुपये खर्च किए गए. इसमें सबसे अधिक करीब 79.85 करोड़ रुपये हिमकेयर योजना पर खर्च हुए. इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर 14.57 करोड़, डायग्नोस्टिक किट पर 12.76 करोड़, कंज्यूमेबल एवं सर्जिकल आइटम पर 7.16 करोड़ और आउटसोर्सिंग सेवाओं पर 6.50 करोड़ रुपये खर्च किए गए. मंडी में जांच, दवाओं और कर्मचारियों पर बड़ा खर्च लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज मंडी, नेर चौक की रोगी कल्याण समिति को तीन वर्षों में करीब 20 करोड़ 53 लाख रुपये की शुद्ध आय हुई. इसमें वर्ष 2023-24 में 7 करोड़ 23 लाख रुपये, 2024-25 में 4 करोड़ 85 लाख रुपये और 2025-26 में 8 करोड़ 45 लाख रुपये की आय शामिल है. इस दौरान करीब 17 करोड़ 14 लाख रुपये खर्च किए गए. इसमें लैब एवं अन्य कंज्यूमेबल सामग्री पर 2.72 करोड़ रुपये, दवाओं पर 2.46 करोड़, अन्य कंज्यूमेबल सामग्री पर 2.04 करोड़, आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन पर 1.05 करोड़ और बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन पर 65.44 लाख रुपये खर्च किए गए.