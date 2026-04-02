कभी गर्मी तो कभी बर्फबारी, हिमाचल में अनप्रेडिक्टेबल रहा मार्च का महीना, जानें अचानक क्यों बदला मौसम का मिजाज?
अगर पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों को देखें तो साफ है कि मार्च का मौसम अब लगातार बदलता और अनिश्चित होता जा रहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 1:48 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में इस साल मार्च का महीना पूरी तरह मौसम के उतार-चढ़ाव का उदाहरण बनकर सामने आया है. कभी तेज गर्मी तो कभी अचानक बारिश और बर्फबारी. इस बार मार्च ने लोगों को हर तरह का मौसम दिखाया. पूरे महीने में कुल 93.6 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो यह संकेत देती है कि अब मार्च का मौसम पहले जैसा स्थिर नहीं रहा, बल्कि अनिश्चित होता जा रहा है.
शुरुआत में पड़ी तेज गर्मी
मार्च के पहले पखवाड़े में हिमाचल में असामान्य गर्मी देखने को मिली. मौसम विशेषज्ञ शोभित कटियाल के अनुसार, इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं था, जिससे आसमान साफ रहा और तापमान तेजी से बढ़ा. इसके साथ ही राजस्थान और पाकिस्तान की ओर से आने वाली गर्म और शुष्क हवाओं ने पहाड़ी क्षेत्रों की ठंडक को खत्म कर दिया. एंटी-साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण बादल नहीं बने और सूरज की सीधी किरणों ने जमीन को तेजी से गर्म किया.
दूसरे पखवाड़े में अचानक बदला मौसम
मार्च के दूसरे हिस्से में मौसम ने अचानक करवट ली. एक के बाद एक सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेशभर में तेज बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई. इससे तापमान में भारी गिरावट आई और कई क्षेत्रों में सर्दियों जैसा मौसम महसूस किया गया. कुछ ही दिनों में गर्मी से ठंड तक का यह बदलाव लोगों के लिए चौंकाने वाला रहा. लगातार बारिश और बर्फबारी के चलते तापमान में 15 से 20 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई. मनाली, कुकुमसेरी और कल्पा जैसे इलाकों में न्यूनतम तापमान शून्य के करीब पहुंच गया था. शिमला और आसपास के क्षेत्रों में भी ठंड बढ़ गई, जिससे मार्च में ही दिसंबर जैसा माहौल देखने को मिला.
क्या कहते हैं पिछले वर्षों के आंकड़े?
अगर पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों को देखें तो साफ है कि मार्च का मौसम अब लगातार बदलता और अनिश्चित होता जा रहा है. कभी बहुत कम तो कभी बहुत ज्यादा बारिश दर्ज हो रही है. साल 2020 में 159.8 मिमी, 2021 में 41.7 मिमी, 2022 में सिर्फ 5.4 मिमी, 2023 में 66.7 मिमी, 2024 में 138.3 मिमी और 2025 में 75.5 मिमी बारिश हुई थी. वहीं, इस साल 2026 में 93.6 मिमी बारिश ने फिर दिखा दिया है कि मौसम का पैटर्न तेजी से बदल रहा है.
स्वास्थ्य पर पड़ा असर
मौसम में अचानक बदलाव का असर लोगों की सेहत पर भी साफ नजर आ रहा है. डीडीयू अस्पताल के डॉक्टर कपिल के मुताबिक, ओपीडी में मरीजों की संख्या 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ गई है. खांसी, बुखार, गले में संक्रमण और वायरल फ्लू के मामले तेजी से बढ़े हैं. खासकर बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं. डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी है कि अभी गर्म कपड़े ही पहनें, गुनगुना पानी पिएं और लक्षण ज्यादा समय तक रहें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. बारिश और बर्फबारी के इस दौर का असर बागवानी पर भी पड़ा है. सेब और नाशपाती के फूलों को नुकसान पहुंचा है, जिससे आने वाली फसल पर असर पड़ सकता है. इसके अलावा, लगातार बदलते मौसम ने आम जनजीवन को भी प्रभावित किया है.
लोगों को सतर्क रहने सलाह
मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा के अनुसार, मार्च के अंत तक भी मौसम में उतार-चढ़ाव जारी रहा. उन्होंने लोगों को सतर्क रहने और मौसम के अनुसार खुद को ढालने की सलाह दी है. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में इस तरह के अनिश्चित मौसम और बढ़ सकते हैं, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है. कुल मिलाकर हिमाचल में मार्च 2026 "मौसम के रोलर-कोस्टर" जैसा रहा, जहां कुछ ही दिनों में गर्मी से ठंड तक का सफर देखने को मिला. यह बदलते जलवायु पैटर्न का साफ संकेत है, जो आने वाले समय में और गंभीर रूप ले सकता है.
ये भी पढ़ें: संसद में उठी HPU को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग, हिमाचल के इस सांसद ने शिक्षा मंत्रालय को दिया प्रस्ताव