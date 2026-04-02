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कभी गर्मी तो कभी बर्फबारी, हिमाचल में अनप्रेडिक्टेबल रहा मार्च का महीना, जानें अचानक क्यों बदला मौसम का मिजाज?

हिमाचल में अनप्रेडिक्टेबल रहा मार्च का महीना ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में इस साल मार्च का महीना पूरी तरह मौसम के उतार-चढ़ाव का उदाहरण बनकर सामने आया है. कभी तेज गर्मी तो कभी अचानक बारिश और बर्फबारी. इस बार मार्च ने लोगों को हर तरह का मौसम दिखाया. पूरे महीने में कुल 93.6 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो यह संकेत देती है कि अब मार्च का मौसम पहले जैसा स्थिर नहीं रहा, बल्कि अनिश्चित होता जा रहा है. शुरुआत में पड़ी तेज गर्मी मार्च के पहले पखवाड़े में हिमाचल में असामान्य गर्मी देखने को मिली. मौसम विशेषज्ञ शोभित कटियाल के अनुसार, इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं था, जिससे आसमान साफ रहा और तापमान तेजी से बढ़ा. इसके साथ ही राजस्थान और पाकिस्तान की ओर से आने वाली गर्म और शुष्क हवाओं ने पहाड़ी क्षेत्रों की ठंडक को खत्म कर दिया. एंटी-साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण बादल नहीं बने और सूरज की सीधी किरणों ने जमीन को तेजी से गर्म किया. दूसरे पखवाड़े में अचानक बदला मौसम मार्च के दूसरे हिस्से में मौसम ने अचानक करवट ली. एक के बाद एक सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेशभर में तेज बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई. इससे तापमान में भारी गिरावट आई और कई क्षेत्रों में सर्दियों जैसा मौसम महसूस किया गया. कुछ ही दिनों में गर्मी से ठंड तक का यह बदलाव लोगों के लिए चौंकाने वाला रहा. लगातार बारिश और बर्फबारी के चलते तापमान में 15 से 20 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई. मनाली, कुकुमसेरी और कल्पा जैसे इलाकों में न्यूनतम तापमान शून्य के करीब पहुंच गया था. शिमला और आसपास के क्षेत्रों में भी ठंड बढ़ गई, जिससे मार्च में ही दिसंबर जैसा माहौल देखने को मिला. क्या कहते हैं पिछले वर्षों के आंकड़े?