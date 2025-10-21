दिवाली के बाद हिमाचल में वायु गुणवत्ता बिगड़ी, कई शहरों में AQI ‘खराब’ श्रेणी में पहुंचा
दिवाली के बाद हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब पाई गई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 21, 2025 at 5:33 PM IST
शिमला: दिवाली के त्योहार के बाद हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में बढ़ोतरी देखी गई है. पटाखों, बढ़ते वाहन यातायात और शहरी गतिविधियों के कारण हवा में पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5 और PM10) की मात्रा बढ़ी है, जिससे लोगों की सांस लेने की स्थिति प्रभावित हो रही है.
हिमाचल के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता
AQI के अनुसार एयर क्वालिटी मानक
हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HPSPCB) के सदस्य सचिव डॉ. परवीन चंदर गुप्ता ने बताया, “दिवाली के दौरान फोड़े गए पटाखों और वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण AQI स्तर कई शहरों में बढ़ा है. हालांकि, यह अत्यधिक प्रदूषित श्रेणी तक नहीं पहुंचा है, लेकिन संवेदनशील लोगों, बुजुर्गों और बच्चों को सावधानी बरतने की जरूरत है”.
डॉ. गुप्ता ने कहा कि बोर्ड ने शहरों में वायु प्रदूषण की निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से अपील की है कि वे बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल करें. उन्होंने यह भी सलाह दी कि यदि संभव हो तो घर के अंदर रहें और वायु शुद्ध करने वाले उपकरणों का उपयोग करें. उन्होंने कहा है कि दिवाली के दौरान ग्रीन पटाखों का उपयोग करने से ध्वनि प्रदूषण जरूर कम होता है, लेकिन इसका वायु प्रदूषण पर प्रभाव सीमित है. स्थानीय लोग भी बढ़ती प्रदूषण से चिंतित हैं.
शिमला के व्यापारी संदीप ठाकुर ने बताया, “दिवाली के बाद सुबह और शाम की हवा सांस लेने लायक नहीं रहती. बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं”.