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तीन साल में हिमाचल में निर्मित 2,216 दवाओं के सैंपल फेल, 10 से ज़्यादा बार हुए फेल 47 कंपनियों के सैंपल

हिमाचल में निर्मित 2,216 दवाओं के सैंपल फेल ( IANS )

शिमला: बीते तीन वर्षों में हिमाचल प्रदेश में निर्मित हजारों दवाओं के सैंपल बार-बार फेल हुए हैं. एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े मेडिकल हब में बीते तीन वर्षों के दौरान बनी कुल 2216 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए. अहम बात ये है कि इनमें सामान्य दवाओं के साथ कई महत्वपूर्ण और जीवनरक्षक दवाएं भी शामिल हैं. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में सामने आया है कि 47 कंपनियां तो ऐसी हैं जिनके सैंपल 10 से ज्यादा बार तय मानकों के मुताबिक नहीं पाए गए हैं. सूची में जीवन रक्षक एंटीबायोटिक इंजेक्शन के अलावा दिल के उपचार में इस्तेमाल होने वाली महत्वपूर्ण दवाओं के नाम भी शामिल हैं.

गुणवत्ता परीक्षण में फेल पाई गई दवाओं में ऐसी कई महत्वपूर्ण दवाएं शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल गंभीर बीमारियों के उपचार में किया जाता है. इनमें डोब्यूटामाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन शामिल है, जिसका उपयोग हृदय की पंप करने की क्षमता कमजोर होने और गंभीर हार्ट फेलियर जैसी स्थितियों में किया जाता है.

इसका अलावा एट्रोपिन सल्फेट जिसका इस्तेमाल विशेषकर ऑर्गेनोफॉस्फेट जहर के उपचार में किया जाता है, उसके सैंपल भी फेल पाए गए हैं. इसी तरह सेफ्ट्रिएक्सोन, एमोक्सिसिलिन-क्लैवुलानेट, पिपेरासिलिन-टैजोबैक्टम, एमिकासिन और जेंटामाइसिन इंजेक्शन जैसे एंटीबायोटिक्स के नमूने भी फेल हुए हैं, जिनका इस्तेमाल निमोनिया, गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण, सेप्सिस और अस्पतालों में होने वाले संक्रमणों के उपचार में किया जाता है. इसके अलावा आयरन सुक्रोज और फेरिक कार्बोक्सीमाल्टोज इंजेक्शन के नमूने भी सूची में हैं, जिनका उपयोग शरीर में आयरन की गंभीर कमी और उससे होने वाले एनीमिया के उपचार में किया जाता है. वहीं, मेटफॉर्मिन और ग्लिमेपिराइड जैसी मधुमेह नियंत्रित करने वाली दवाओं तथा एम्लोडिपिन और टेल्मिसार्टन जैसी उच्च रक्तचाप के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के नमूने भी गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे. इस साल प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्र में निर्मित होने वाली दवाओं के 409 सैंपल फेल पाए गए. हालांकि यह आंकड़ा केवल मार्च से 1 नवंबर तक का है. पिछले साल का आंकड़ा इस साल के मुकाबले करीब दुगना था. वर्ष 2025-26 में 963 दवाइयां क्वालिटी चेक पास नहीं कर पाई थी. वहीं, साल 2024-25 में 844 दवाओं के सैंपल फेल हुए थे. ये तय मानकों के अनुसार न पाए जाने सैंपल प्रदेश के सोलन, सिरमौर, कांगड़ा और ऊना सहित अन्य जिलों में स्थापित दवा उद्योगों के हैं.