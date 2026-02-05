ETV Bharat / state

हिमाचल में कहीं चाकूबाजी, तो कहीं सैलानियों का हुड़दंग, लोगों में दहशत

मंडी/कुल्लू: हिमाचल प्रदेश इन दिनों दो अलग-अलग घटनाओं को लेकर सुर्खियों में है. एक ओर मंडी शहर में चाकूबाजी की सनसनीखेज वारदात ने लोगों में दहशत फैला दी है, तो दूसरी ओर पर्यटन नगरी मनाली में सैलानियों के हुड़दंग और मारपीट ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. कहीं चाकू चल रहे हैं तो कहीं सैलानी सरेआम हंगामा कर रहे हैं. इन घटनाओं ने प्रदेश में सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

मंडी में चाकूबाजी से फैली सनसनी

मंडी शहर के रानी बाई क्षेत्र में बुधवार देर शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक पर अज्ञात हमलावरों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. अचानक हुई इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घायल को जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत नाजुक बताते हुए एम्स बिलासपुर रेफर कर दिया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र का मुआयना किया. प्रारंभिक जांच में पुलिस को यह हमला सुनियोजित प्रतीत हो रहा है. हालांकि, हमले के पीछे की असल वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है. पुलिस सूत्रों के अनुसार यह मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हो सकता है, लेकिन अधिकारी सभी पहलुओं पर जांच की बात कह रहे हैं.

सीसीटीवी फुटेज खंगाली रही पुलिस

पुलिस ने हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित कर दी हैं. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. इसके साथ ही स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना की कड़ियों को जोड़ा जा सके. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस वारदात में एक से अधिक लोग शामिल थे या नहीं.