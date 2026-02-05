ETV Bharat / state

हिमाचल में कहीं चाकूबाजी, तो कहीं सैलानियों का हुड़दंग, लोगों में दहशत

मंडी में कुछ अज्ञात हमलावरों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया. वहीं, मनाली से हुड़दंग का एक वीडियो सामने आया है.

हिमाचल में कानून व्यवस्था पर उठे सवाल (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 4:28 PM IST

मंडी/कुल्लू: हिमाचल प्रदेश इन दिनों दो अलग-अलग घटनाओं को लेकर सुर्खियों में है. एक ओर मंडी शहर में चाकूबाजी की सनसनीखेज वारदात ने लोगों में दहशत फैला दी है, तो दूसरी ओर पर्यटन नगरी मनाली में सैलानियों के हुड़दंग और मारपीट ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. कहीं चाकू चल रहे हैं तो कहीं सैलानी सरेआम हंगामा कर रहे हैं. इन घटनाओं ने प्रदेश में सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

मंडी में चाकूबाजी से फैली सनसनी

मंडी शहर के रानी बाई क्षेत्र में बुधवार देर शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक पर अज्ञात हमलावरों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. अचानक हुई इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घायल को जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत नाजुक बताते हुए एम्स बिलासपुर रेफर कर दिया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र का मुआयना किया. प्रारंभिक जांच में पुलिस को यह हमला सुनियोजित प्रतीत हो रहा है. हालांकि, हमले के पीछे की असल वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है. पुलिस सूत्रों के अनुसार यह मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हो सकता है, लेकिन अधिकारी सभी पहलुओं पर जांच की बात कह रहे हैं.

सीसीटीवी फुटेज खंगाली रही पुलिस

पुलिस ने हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित कर दी हैं. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. इसके साथ ही स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना की कड़ियों को जोड़ा जा सके. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस वारदात में एक से अधिक लोग शामिल थे या नहीं.

मामले की पुष्टि करते हुए एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने कहा, "पुलिस इस घटना को गंभीरता से ले रही है. जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. एसपी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और पुलिस जांच में सहयोग करने की अपील की है." उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा.

चाकूबाजी की घटना के बाद रानी बाई क्षेत्र और आसपास के इलाकों में डर का माहौल है. स्थानीय लोगों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग की है. पुलिस प्रशासन का कहना है कि इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है.

मनाली में सैलानियों का हुड़दंग

उधर, जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में बर्फबारी के बाद सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है. माल रोड और आसपास के इलाकों में रोजाना हजारों पर्यटक घूमने पहुंच रहे हैं. इसी बीच मंगलवार देर शाम माल रोड पर सैलानियों के दो गुटों में किसी बात को लेकर बहस हो गई, जो बाद में मारपीट में बदल गई. माल रोड पर सरेआम हुई इस मारपीट से अन्य सैलानियों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सभी सैलानी वहां से फरार हो चुके थे.

कारोबारियों की बढ़ी चिंता

इस घटना के बाद स्थानीय कारोबारियों ने पुलिस प्रशासन से माल रोड पर गश्त बढ़ाने की मांग की है. कारोबारी राजीव कुमार और कुंदन शर्मा का कहना है कि सैलानी यहां घूमने आते हैं, जिससे कारोबार को फायदा होता है, लेकिन हुड़दंग और मारपीट की घटनाओं से माहौल खराब हो रहा है और दूसरे पर्यटकों को भी परेशानी होती है.

डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि माल रोड और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस लगातार गश्त कर रही है. कानून अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की मारपीट या हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

