धर्मपुर में ठाकुर परिवार की सियासत गरमाई, वंदना ने भाई रजत के खिलाफ खोला मोर्चा!

धर्मपुर में ठाकुर परिवार की सियासत फिर गरमाई, वंदना ने भाई रजत के खिलाफ खोला मोर्चा

धर्मपुर में ठाकुर परिवार की सियासत गरमाई
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 9:46 PM IST

मंडी: धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में ठाकुर परिवार की सियासत एक बार फिर चर्चा में है. भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के परिवार के भीतर चल रही सियासी खींचतान अब खुले मंच पर नजर आने लगी है. महेंद्र सिंह की बेटी और जिला परिषद सदस्य वंदना गुलेरिया ने अपने ही भाई व भाजपा नेता रजत ठाकुर के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान देकर सियासत गर्मा दी है. इस घटनाक्रम ने धर्मपुर की राजनीति के साथ-साथ भाजपा संगठन की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

धर्मपुर में ठाकुर परिवार की सियासत गरमाई (ETV BHARAT)

दरअसल, 24 जनवरी को टीहरा में महेंद्र सिंह ठाकुर के 76वें जन्मदिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसे एक पारिवारिक आयोजन माना जा रहा था. लेकिन यह देखते ही देखते राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में तब्दील हो गया. मंच पर जहां पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे, वहीं नीचे कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटी थी. इसी मंच से वंदना गुलेरिया ने ऐसे बयान दिए, जिन्होंने धर्मपुर की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी.

'धर्मपुर को विधायक नहीं, मंत्री चाहिए'

अपने संबोधन के दौरान वंदना गुलेरिया ने सीधे तौर पर पार्टी हाईकमान को घेरते हुए कहा कि धर्मपुर को सिर्फ विधायक नहीं, बल्कि मंत्री चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर क्षेत्र को प्रभावशाली प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो विकास कार्य अधूरे ही रहेंगे. वंदना का यह बयान मौजूदा कांग्रेस विधायक से ज्यादा अपने भाई रजत ठाकुर पर राजनीतिक दबाव के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि उस समय रजत ठाकुर भी मंच पर मौजूद थे.

महेंद्र सिंह को फिर मैदान में उतारने की वकालत

वंदना गुलेरिया यहीं नहीं रुकीं. उन्होंने मंच से यह तक कह दिया कि उनके पिता ठाकुर महेंद्र सिंह को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरना चाहिए. उम्र को लेकर उठने वाले सवालों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जब 75 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री देश चला सकते हैं, तो उनके पिता प्रदेश और क्षेत्र की सेवा क्यों नहीं कर सकते. इस बयान से साफ हो गया कि वंदना आने वाले चुनावों को लेकर नई बहस छेड़ने के मूड में हैं.

शक्ति प्रदर्शन और नारेबाजी

कार्यक्रम के दौरान वंदना गुलेरिया के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की. मंच के सामने मौजूद भीड़ ने उनके पक्ष में माहौल बना दिया. इस पूरे घटनाक्रम के दौरान रजत ठाकुर मंच पर शांत बैठे नजर आए. हालांकि अपने भाषण के अंत में वंदना ने भाई से इशारों में माफी मांगने जैसी बात भी कही, लेकिन तब तक उनका राजनीतिक संदेश दूर तक पहुंच चुका था.

फिर चर्चा में 2022 का टिकट विवाद

इस पूरे घटनाक्रम के पीछे 2022 के विधानसभा चुनावों का टिकट विवाद अहम माना जा रहा है. उस समय धर्मपुर सीट से वंदना गुलेरिया भी भाजपा टिकट की प्रबल दावेदार थीं. पार्टी हाईकमान ने उम्र संबंधी मापदंडों का हवाला देते हुए महेंद्र सिंह ठाकुर का टिकट काट कर, पहली बार उनके बेटे रजत ठाकुर को मैदान में उतारा था. उस समय चुनाव में रजत ठाकुर को हार का सामना करना पड़ा था और यह सीट भाजपा के हाथ से निकल गई थी.

नाराजगी और बगावती तेवर

टिकट न मिलने से नाराज वंदना गुलेरिया ने उस समय खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी. उन्होंने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा करते हुए लिखा था कि हर बार बेटियों की ही बलि क्यों दी जाती है. इसके बाद उन्होंने भाजपा महिला मोर्चा की महामंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. उनके साथ करीब 55 महिला कार्यकर्ताओं ने भी सामूहिक इस्तीफा दिया, जिसे पार्टी के भीतर बड़ी बगावत के रूप में देखा गया.

फिलहाल वंदना गुलेरिया जिला परिषद वार्ड ग्रयोह से जिला परिषद सदस्य हैं. इससे पहले वर्ष 2015 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, हालांकि तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. इसके बावजूद वह लगातार क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय बनी हुई हैं और जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं.

महेंद्र सिंह ठाकुर की सियासी विरासत

बता दें कि धर्मपुर विधानसभा सीट लंबे समय तक ठाकुर महेंद्र सिंह का मजबूत गढ़ रही है. उन्होंने करीब 35 वर्षों तक इस क्षेत्र की राजनीति पर प्रभाव बनाए रखा और लगातार सात बार विधानसभा चुनाव जीते. खास बात यह रही कि उन्होंने पांच चुनाव अलग-अलग राजनीतिक दलों से जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया. अपने राजनीतिक करियर में वे तीन बार मंत्री रहे और पिछली भाजपा सरकार में जल शक्ति मंत्री भी रहे.

भाजपा हाईकमान की अग्निपरीक्षा

वंदना गुलेरिया के ताजा बयान और खुले शक्ति प्रदर्शन के बाद भाजपा के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है. अब देखना होगा कि पार्टी हाईकमान इस पारिवारिक और राजनीतिक समीकरण को कैसे संभालता है. क्या ठाकुर महेंद्र सिंह को फिर से मैदान में उतारा जाएगा या पार्टी किसी नए चेहरे पर दांव खेलेगी, यह सवाल अब धर्मपुर की राजनीति के केंद्र में है.

