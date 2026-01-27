ETV Bharat / state

धर्मपुर में ठाकुर परिवार की सियासत गरमाई, वंदना ने भाई रजत के खिलाफ खोला मोर्चा!

मंडी: धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में ठाकुर परिवार की सियासत एक बार फिर चर्चा में है. भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के परिवार के भीतर चल रही सियासी खींचतान अब खुले मंच पर नजर आने लगी है. महेंद्र सिंह की बेटी और जिला परिषद सदस्य वंदना गुलेरिया ने अपने ही भाई व भाजपा नेता रजत ठाकुर के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान देकर सियासत गर्मा दी है. इस घटनाक्रम ने धर्मपुर की राजनीति के साथ-साथ भाजपा संगठन की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं. दरअसल, 24 जनवरी को टीहरा में महेंद्र सिंह ठाकुर के 76वें जन्मदिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसे एक पारिवारिक आयोजन माना जा रहा था. लेकिन यह देखते ही देखते राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में तब्दील हो गया. मंच पर जहां पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे, वहीं नीचे कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटी थी. इसी मंच से वंदना गुलेरिया ने ऐसे बयान दिए, जिन्होंने धर्मपुर की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी. 'धर्मपुर को विधायक नहीं, मंत्री चाहिए' अपने संबोधन के दौरान वंदना गुलेरिया ने सीधे तौर पर पार्टी हाईकमान को घेरते हुए कहा कि धर्मपुर को सिर्फ विधायक नहीं, बल्कि मंत्री चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर क्षेत्र को प्रभावशाली प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो विकास कार्य अधूरे ही रहेंगे. वंदना का यह बयान मौजूदा कांग्रेस विधायक से ज्यादा अपने भाई रजत ठाकुर पर राजनीतिक दबाव के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि उस समय रजत ठाकुर भी मंच पर मौजूद थे. महेंद्र सिंह को फिर मैदान में उतारने की वकालत वंदना गुलेरिया यहीं नहीं रुकीं. उन्होंने मंच से यह तक कह दिया कि उनके पिता ठाकुर महेंद्र सिंह को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरना चाहिए. उम्र को लेकर उठने वाले सवालों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जब 75 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री देश चला सकते हैं, तो उनके पिता प्रदेश और क्षेत्र की सेवा क्यों नहीं कर सकते. इस बयान से साफ हो गया कि वंदना आने वाले चुनावों को लेकर नई बहस छेड़ने के मूड में हैं. शक्ति प्रदर्शन और नारेबाजी कार्यक्रम के दौरान वंदना गुलेरिया के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की. मंच के सामने मौजूद भीड़ ने उनके पक्ष में माहौल बना दिया. इस पूरे घटनाक्रम के दौरान रजत ठाकुर मंच पर शांत बैठे नजर आए. हालांकि अपने भाषण के अंत में वंदना ने भाई से इशारों में माफी मांगने जैसी बात भी कही, लेकिन तब तक उनका राजनीतिक संदेश दूर तक पहुंच चुका था.