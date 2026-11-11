अब सरकारी विभागों में हिमाचल के पशुपालकों का दूध खरीदना होगा अनिवार्य, मिल्कफेड समेत 4 सहकारी समितियों को मिलेगा फायदा
हिमाचल सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्थानीय दुग्ध उत्पादकों को सुनिश्चित बाजार उपलब्ध करवाना और सहकारी डेयरी व्यवस्था को मजबूत करना है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 6:36 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने और स्थानीय दूध को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए सुक्खू सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब प्रदेश के सरकारी विभागों से लेकर अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, छात्रावासों और सरकारी कैंटीनों तक दूध एवं दुग्ध उत्पादों की खरीद के लिए स्थानीय सहकारी डेयरी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. यानी सरकारी संस्थानों की दूध और डेयरी उत्पादों की जरूरत अब हिमाचल के पशुपालकों की कमाई का नया जरिया बनेगी.
इस फैसले से न केवल हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (मिल्कफेड) को फायदा होने के साथ प्रदेश की चार अन्य डेयरी सहकारी समितियों के लिए भी बाजार के नए रास्ते खुलेंगे. प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी सरकारी विभाग, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, छात्रावास, कैंटीन, बोर्ड, निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और अन्य सरकारी संस्थान अपनी जरूरत के अनुसार उपलब्धता के आधार पर दूध एवं दुग्ध उत्पादों की खरीद मिल्कफेड और प्रदेश की अन्य डेयरी सहकारी समितियों से करेंगे.
इन चार डेयरी सहकारी समितियों को भी मिलेगा लाभ
मिल्कफेड के अलावा प्रदेश की चार डेयरी सहकारी समितियों को भी इस व्यवस्था में शामिल किया गया है. इनमें कामधेनु हितकारी मंच, नम्होल (बिलासपुर), गौ अमृत दुग्ध उत्पादक समिति, पपलोटा (सोलन), कहलूर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, नम्होल (बिलासपुर) और अमृत धारा डेयरी सहकारी समिति, दाड़लाघाट (सोलन) शामिल हैं. सरकारी संस्थानों से मिलने वाली मांग इन समितियों के लिए दूध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री का स्थायी जरिया बन सकती है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा.
मिल्कफेड से जुड़े हैं 55,300 दुग्ध उत्पादक
मिल्कफेड प्रदेश के 11 जिलों में डेयरी विकास गतिविधियां संचालित कर रहा है. इसके माध्यम से 799 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के जरिए दूध एकत्रित किया जा रहा है. इन समितियों से प्रदेश के 55,300 दुग्ध उत्पादक जुड़े हुए हैं. प्रदेश सरकार डेयरी व्यवसाय से जुड़े किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए देश में सर्वाधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य भी उपलब्ध करवा रही है.
छोटे किसानों और महिलाओं की बढ़ेगी आमदनी
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "प्रदेश सरकार किसानों और पशुपालकों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य एवं सुनिश्चित बाजार उपलब्ध करवाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है. डेयरी व्यवसाय में ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं. विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, महिलाओं और बेरोजगार युवाओं के लिए यह आजीविका का महत्वपूर्ण साधन बन सकता है".
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से डेयरी व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलने के साथ सहकारी संस्थाएं भी सशक्त होंगी. स्थानीय पशुपालकों और दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों को अपने उत्पादों के विपणन के बेहतर अवसर मिलेंगे. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्थानीय संसाधनों और ग्रामीण आधारित आर्थिक गतिविधियों को मजबूत कर हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसान हितैषी कदम उठा रही है.
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