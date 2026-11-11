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अब सरकारी विभागों में हिमाचल के पशुपालकों का दूध खरीदना होगा अनिवार्य, मिल्कफेड समेत 4 सहकारी समितियों को मिलेगा फायदा

सरकारी विभागों में खरीदना होगा पशुपालकों का दूध ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने और स्थानीय दूध को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए सुक्खू सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब प्रदेश के सरकारी विभागों से लेकर अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, छात्रावासों और सरकारी कैंटीनों तक दूध एवं दुग्ध उत्पादों की खरीद के लिए स्थानीय सहकारी डेयरी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. यानी सरकारी संस्थानों की दूध और डेयरी उत्पादों की जरूरत अब हिमाचल के पशुपालकों की कमाई का नया जरिया बनेगी.

इस फैसले से न केवल हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (मिल्कफेड) को फायदा होने के साथ प्रदेश की चार अन्य डेयरी सहकारी समितियों के लिए भी बाजार के नए रास्ते खुलेंगे. प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी सरकारी विभाग, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, छात्रावास, कैंटीन, बोर्ड, निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और अन्य सरकारी संस्थान अपनी जरूरत के अनुसार उपलब्धता के आधार पर दूध एवं दुग्ध उत्पादों की खरीद मिल्कफेड और प्रदेश की अन्य डेयरी सहकारी समितियों से करेंगे.

इन चार डेयरी सहकारी समितियों को भी मिलेगा लाभ मिल्कफेड के अलावा प्रदेश की चार डेयरी सहकारी समितियों को भी इस व्यवस्था में शामिल किया गया है. इनमें कामधेनु हितकारी मंच, नम्होल (बिलासपुर), गौ अमृत दुग्ध उत्पादक समिति, पपलोटा (सोलन), कहलूर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, नम्होल (बिलासपुर) और अमृत धारा डेयरी सहकारी समिति, दाड़लाघाट (सोलन) शामिल हैं. सरकारी संस्थानों से मिलने वाली मांग इन समितियों के लिए दूध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री का स्थायी जरिया बन सकती है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा. मिल्कफेड से जुड़े हैं 55,300 दुग्ध उत्पादक