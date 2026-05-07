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हिमाचल में मक्की पर सब्सिडी बंद, इतने रुपए महंगा हो गया बीज

इस फैसले के बाद किसानों को अब पूरा मूल्य अपनी जेब से चुकाना होगा. कृषि विभाग के अनुसार किसानों को मक्की का बीज पांच किलो की पैकिंग में उपलब्ध करवाया जाएगा. ऐसे में एक किसान को बीज खरीदने पर पहले के मुकाबले अधिक खर्च उठाना पड़ेगा.

प्रदेश सरकार की ओर से इस बार मक्की के सिंगल क्रॉस बीज की कीमत 125 रुपये प्रति किलो तय की गई है, जबकि डबल क्रॉस बीज का रेट 100 रुपये प्रति किलो रखा गया है. पिछले साल सिंगल क्रॉस बीज 118 रुपये प्रति किलो और डबल क्रॉस बीज 95 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया गया था. उस समय किसानों को प्रति किलो 20 रुपये की सब्सिडी भी मिलती थी, लेकिन इस बार यह सुविधा पूरी तरह समाप्त कर दी गई है.

मक्की हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख फसलों में गिनी जाती है. प्रदेश के हजारों किसान हर साल खरीफ सीजन में मक्की की खेती करते हैं. ऐसे में बीज पर सब्सिडी समाप्त होने का असर सीधे किसानों की जेब पर पड़ने वाला है. कृषि विभाग के विक्रय केंद्रों पर इस बार किसानों को बीज पहले के मुकाबले अधिक कीमत पर खरीदना होगा.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मई महीने की शुरुआत के साथ मौसम ने करवट बदली है और पहाड़ों में हो रही झमाझम बारिश से खेतों में फिर से रौनक लौट आई है. पर्याप्त नमी मिलने के बाद किसान खरीफ सीजन की सबसे महत्वपूर्ण फसल मक्की की बुआई की तैयारियों में जुट गए हैं. हालांकि इस बार खेती शुरू होने से पहले किसानों को बड़ा झटका लगा है. प्रदेश सरकार ने मक्की के बीज पर मिलने वाली सब्सिडी बंद कर दी है, जिससे बीज की कीमत बढ़ गई है और किसानों की लागत में इजाफा होना तय माना जा रहा है.

प्रदेश में मई महीने के दौरान हुई अच्छी बारिश से किसानों को राहत जरूर मिली है. खेतों में पर्याप्त नमी बनने से इस बार समय पर बुआई होने की उम्मीद जताई जा रही है. मौसम विभाग के अनुसार, 1 मई से 7 मई तक प्रदेश में 19.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 26 फीसदी अधिक है. कई जिलों में सामान्य से काफी अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है. बिलासपुर में 323 फीसदी, शिमला में 234 फीसदी, सिरमौर में 317 फीसदी और ऊना में 275 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई है. वहीं कांगड़ा और मंडी जिलों में भी सामान्य से काफी अधिक वर्षा हुई है. हालांकि चंबा, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में बारिश सामान्य से कम रही है. कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह अनुकूल बना रहा तो इस बार मक्की की बुआई का रकबा भी बढ़ सकता है और उत्पादन बेहतर रहने की संभावना है.

मक्की हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों की एक प्रमुख फसल है (FILE@ETVBHARAT)

प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका

हिमाचल प्रदेश की बड़ी आबादी आज भी खेती-किसानी पर निर्भर है. प्रदेश के करीब 90 फीसदी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि लगभग 70 फीसदी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी हुई है. राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों का करीब 13.62 फीसदी योगदान है. प्रदेश में लगभग 9.97 लाख किसान परिवार हैं और 9.44 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है. इनमें अधिकांश किसान लघु और सीमांत श्रेणी के हैं. ऐसे किसानों के लिए खेती की लागत में बढ़ोतरी चिंता का विषय बन सकती है. खासकर बीज, खाद और अन्य कृषि सामग्री के बढ़ते दाम छोटे किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव डाल सकते हैं.

कृषि विभाग ने जारी किए सप्लाई ऑर्डर

कृषि विभाग के निदेशक डॉ. रविंद्र सिंह जसरोटिया ने बताया कि मक्की के बीज की सप्लाई के लिए ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि इस बार सिंगल क्रॉस बीज की कीमत 125 रुपये प्रति किलो और डबल क्रॉस बीज की कीमत 100 रुपये प्रति किलो तय की गई है. विभाग का दावा है कि किसानों को समय पर बीज उपलब्ध करवाने की पूरी व्यवस्था की जा रही है. हालांकि किसानों का कहना है कि सब्सिडी बंद होने से खेती की लागत बढ़ेगी और इसका असर सीधे उनकी आमदनी पर पड़ेगा. अब सभी की नजर आने वाले खरीफ सीजन और सरकार की आगे की कृषि नीतियों पर टिकी हुई है.

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