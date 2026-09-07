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हिमाचल में फिर तेजी से फैल रहा लंपी वायरस, कमजोर इम्युनिटी वाले पशुओं पर ज्यादा खतरा, ऐसे करें बचाव

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में लंपी वायरस ने एक बार फिर पशुपालकों की चिंता बढ़ा दी है. सिरमौर और सोलन के बाद अब बिलासपुर में भी इस बीमारी के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं. बिलासपुर में अब तक 186 पशु लंपी वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 8 पशुओं की मौत हुई है. बढ़ते मामलों को देखते हुए पशुपालन विभाग ने पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया है और टीकाकरण के साथ प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है.

बिलासपुर में सामने आए मामलों में 104 पशु उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं. वहीं, वर्तमान में 74 एक्टिव केस हैं. बीमारी के प्रसार को देखते हुए पशुपालन विभाग की टीमें प्रभावित इलाकों पर नजर रख रही हैं और पशुपालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है. लंपी वायरस को रोकने के लिए विभाग ने पशुओं के वैक्सीनेशन अभियान को तेज कर दिया है. बिलासपुर में अब तक 11,034 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है. विभाग का जोर संक्रमित पशुओं की समय पर पहचान, उपचार और स्वस्थ पशुओं को संक्रमण से बचाने पर है.

कमजोर इम्युनिटी वाले पशुओं पर ज्यादा खतरा

पशुपालन विभाग बिलासपुर के उपनिदेशक संदीप शर्मा ने बताया, "करीब दो साल की उम्र वाले पशुओं में संक्रमण का खतरा अधिक देखा जा रहा है. जिन पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, उनमें बीमारी गंभीर रूप ले सकती है. इसलिए ऐसे पशुओं के स्वास्थ्य पर विशेष नजर रखने की जरूरत है."

क्या है लंपी वायरस?

लंपी वायरस को गांठदार त्वचा रोग यानी लंपी स्किन डिजीज (LSD) कहा जाता है. यह मवेशियों में होने वाली एक संक्रामक वायरल बीमारी है. यह मुख्य रूप से गाय और भैंस जैसे पशुओं को प्रभावित करती है. बीमारी का संक्रमण खून चूसने वाले कीड़ों, जैसे कुछ प्रजातियों की मक्खियों और मच्छरों के जरिए फैल सकता है.