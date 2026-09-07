हिमाचल में फिर तेजी से फैल रहा लंपी वायरस, कमजोर इम्युनिटी वाले पशुओं पर ज्यादा खतरा, ऐसे करें बचाव
अगर किसी पशु में लंपी के लक्षण दिखाई दें तो बिना देरी किए नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 7:08 PM IST
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में लंपी वायरस ने एक बार फिर पशुपालकों की चिंता बढ़ा दी है. सिरमौर और सोलन के बाद अब बिलासपुर में भी इस बीमारी के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं. बिलासपुर में अब तक 186 पशु लंपी वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 8 पशुओं की मौत हुई है. बढ़ते मामलों को देखते हुए पशुपालन विभाग ने पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया है और टीकाकरण के साथ प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है.
बिलासपुर में सामने आए मामलों में 104 पशु उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं. वहीं, वर्तमान में 74 एक्टिव केस हैं. बीमारी के प्रसार को देखते हुए पशुपालन विभाग की टीमें प्रभावित इलाकों पर नजर रख रही हैं और पशुपालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है. लंपी वायरस को रोकने के लिए विभाग ने पशुओं के वैक्सीनेशन अभियान को तेज कर दिया है. बिलासपुर में अब तक 11,034 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है. विभाग का जोर संक्रमित पशुओं की समय पर पहचान, उपचार और स्वस्थ पशुओं को संक्रमण से बचाने पर है.
कमजोर इम्युनिटी वाले पशुओं पर ज्यादा खतरा
पशुपालन विभाग बिलासपुर के उपनिदेशक संदीप शर्मा ने बताया, "करीब दो साल की उम्र वाले पशुओं में संक्रमण का खतरा अधिक देखा जा रहा है. जिन पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, उनमें बीमारी गंभीर रूप ले सकती है. इसलिए ऐसे पशुओं के स्वास्थ्य पर विशेष नजर रखने की जरूरत है."
क्या है लंपी वायरस?
लंपी वायरस को गांठदार त्वचा रोग यानी लंपी स्किन डिजीज (LSD) कहा जाता है. यह मवेशियों में होने वाली एक संक्रामक वायरल बीमारी है. यह मुख्य रूप से गाय और भैंस जैसे पशुओं को प्रभावित करती है. बीमारी का संक्रमण खून चूसने वाले कीड़ों, जैसे कुछ प्रजातियों की मक्खियों और मच्छरों के जरिए फैल सकता है.
लंपी वायरस के लक्षण
- तेज बुखार.
- शरीर पर 2–5 सेमी की गांठें या दाने.
- कमजोरी और सुस्ती.
- खाना कम खाना या भूख न लगना.
- आंख और नाक से पानी आना.
- दूध उत्पादन में अचानक कमी.
- गंभीर स्थिति में पशु की हालत तेजी से बिगड़ सकती है.
अगर किसी पशु में लंपी के लक्षण दिखाई देने पर उसे तुरंत दूसरे पशुओं से अलग कर दें. उसके चारे, पानी और दाने के लिए अलग बर्तनों का इस्तेमाल करें और बिना देरी किए नजदीकी पशु चिकित्सक या पशु चिकित्सा केंद्र से संपर्क करें.
पशुपालक इन बातों का रखें ध्यान
- बीमार या संदिग्ध पशु को तुरंत अलग रखें.
- स्वस्थ और संक्रमित पशुओं के लिए अलग चारा-पानी के बर्तन रखें.
- लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें.
- पशुओं के आसपास साफ-सफाई रखें.
- प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं की आवाजाही सीमित रखें.
- सरकारी टीकाकरण अभियान में पशुओं का टीकाकरण करवाएं.
- पशु की हालत बिगड़ने पर घरेलू इलाज के बजाय विशेषज्ञ की सलाह लें.
- संक्रमित पशु के संपर्क में आई जगह और सामान को अच्छी तरह सैनिटाइज करें.
- मृत संक्रमित पशु को गांव से बाहर करीब 1.5 मीटर गहरे गड्ढे में चूना या नमक डालकर दबाएं
- किसी भी तरह का उपचार या रासायनिक छिड़काव पशु चिकित्सक की सलाह से ही करें.
चार-पांच साल पहले भी फैला था संक्रमण
हिमाचल प्रदेश में करीब चार से पांच साल पहले भी लंपी वायरस का प्रकोप सामने आया था. उस दौरान प्रदेश में हजारों पशु इसकी चपेट में आए थे. अब एक बार फिर मामले सामने आने के बाद पशुपालन विभाग अलर्ट मोड में है. विभाग का प्रयास है कि समय रहते संक्रमित पशुओं की पहचान कर संक्रमण को दूसरे पशुओं तक फैलने से रोका जाए.
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