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​लुहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रभावित किसानों का हल्ला बोल, समझौते लागू न होने पर फूटा गुस्सा

​लुहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रभावित किसानों का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

"परियोजना से प्रभावित किसान अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं. एसजेवीएन के साथ कई बार लिखित समझौते हुए, लेकिन निगम और प्रशासन उन्हें लागू करने में नाकाम रहे हैं. साल 2021 से शुरू हुए इस प्रोजेक्ट के कारण हो रही ब्लास्टिंग और धूल से फसलों-मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी भरपाई अभी तक नहीं हुई है." - राकेश सिन्हा, राज्य महासचिव, हिमाचल किसान सभा

​रामपुर बुशहर: हिमाचल में लुहरी हाइड्रो परियोजना के प्रभावित किसानों ने प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन और सतलुज जल विद्युत निगम (SJVN) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. शुक्रवार को हिमाचल किसान सभा लुहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रभावित कमेटी के आह्वान पर प्रभावित किसानों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ परियोजना स्थल पर नारेबाजी की, बल्कि काम को भी पूरी तरह से ठप कर दिया. किसानों का आरोप है कि उनकी जायज मांगों और समस्याओं को प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन और SJVN द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है.

मुआवजे में भेदभाव का आरोप

लुहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रभावित कमेटी के महासचिव देवकी नंद और अध्यक्ष कृष्णा राणा ने बताया कि प्रभावित किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे में भी भेदभाव किया गया है. वहीं, किसान सभा ने स्पष्ट किया है कि अगर तय समय पर प्रभावित किसानों की इन मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो आने वाले समय में आंदोलन और उग्र होगा.

फसल मुआवजा: देलठ, नीरथ और आनस गांव में सिर्फ 2021-22 का मुआवजा मिला है, जबकि शमाथला, भूटी, फाटी देहरा, बायल और गड़ैच में सर्वे होने के बावजूद भुगतान लटका हुआ है. वहीं, बरकेली के 33 परिवारों को भी फसल मुआवजा नहीं मिला है.

देलठ, नीरथ और आनस गांव में सिर्फ 2021-22 का मुआवजा मिला है, जबकि शमाथला, भूटी, फाटी देहरा, बायल और गड़ैच में सर्वे होने के बावजूद भुगतान लटका हुआ है. वहीं, बरकेली के 33 परिवारों को भी फसल मुआवजा नहीं मिला है. मकानों में दरारें: निथर, भूटी, कारंगला और बढ़ाच गांव में सर्वे के बाद भी प्रभावितों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है.

निथर, भूटी, कारंगला और बढ़ाच गांव में सर्वे के बाद भी प्रभावितों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है. रोजगार राशि: अपनी जमीन देने वाले 120 परिवारों को रोजगार के बदले मिलने वाली एकमुश्त राशि का अभी तक इंतजार है.

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प्रशासन, सरकार और SJVN पर फूटा किसानों का गुस्सा (ETV Bharat)

त्रिपक्षीय बैठक में दिया ये आश्वासन

परियोजना प्रभावित किसानों के प्रदर्शन के बीच बीच किसान सभा, एसजेवीएन और प्रशासन (SDM रामपुर व निरमंड) के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. इस बैठक के दौरान प्रशासन ने आश्वासन दिया कि बरकेली के छूटे हुए परिवार को मुआवजा जल्द दिया जाएगा. ​एकमुश्त राशि (Lump sum amount) के मुद्दे को जून माह में होने वाली R&R (पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था) की बैठक में प्राथमिकता से उठाया जाएगा. ​सर्वे हो चुके क्षेत्रों में मुआवजे का वितरण शीघ्र शुरू किया जाएगा.