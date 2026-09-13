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45 दिन नहीं हिमाचल में अब इतने दिन बाद ही बुक होगा गैस सिलेंडर, लाखों उपभोक्ताओं को राहत

शिमला: अगर आपके घर में गैस सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाता है और अगला सिलेंडर बुक करने के लिए 45 दिन पूरे होने का इंतजार करना पड़ता था, तो अब यह नियम बदल गया है. घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए रिफिल सिलेंडर की दोबारा बुकिंग के लिए न्यूनतम अंतराल को 45 दिन से घटाकर 25 दिन कर दिया है. यानी अब ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को सिलेंडर बुक कराने के लिए 45 दिनों का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

नई व्यवस्था के बाद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एलपीजी रिफिल बुकिंग का अंतराल समान 25 दिन हो गया है. यह बदलाव हिमाचल प्रदेश के लाखों घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए सीधे राहत लेकर आया है. पहाड़ी प्रदेश में कई परिवारों को मौसम, बर्फबारी, सड़क बंद होने और दूरदराज क्षेत्रों में आपूर्ति व्यवस्था जैसी परिस्थितियों के कारण गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में बुकिंग के लिए निर्धारित समय अंतराल कम होने से उपभोक्ताओं को जरूरत के मुताबिक समय रहते अगला सिलेंडर बुक कराने का विकल्प मिलेगा.

अमेरिका-ईरान संघर्ष के दौरान बढ़ा था दबाव

दरअसल, अमेरिका-ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य में आपूर्ति बाधित होने के दौरान देश में एलपीजी की उपलब्धता पर दबाव बढ़ गया था. उस समय गैस की उपलब्धता को देखते हुए सरकार ने रिफिल बुकिंग को लेकर अंतराल निर्धारित किया था. शहरी उपभोक्ताओं को 25 दिन बाद रिफिल बुक करने की अनुमति थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये अंतराल 45 दिन रखा गया था. अब एलपीजी की आपूर्ति व्यवस्था में सुधार और लंबित रिफिल बुकिंग में बड़ी कमी आने के बाद केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था में बदलाव किया है. केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आपूर्ति की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार के बाद पहले लागू प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया गया है. पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को भेजे निर्देश में संशोधित व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा है. इसका सीधा मतलब है कि ग्रामीण उपभोक्ता भी अब शहरी उपभोक्ताओं की तरह 25 दिन के अंतराल पर एलपीजी रिफिल बुक कर सकेंगे.

हिमाचल में 24 लाख से अधिक एलपीजी उपभोक्ता