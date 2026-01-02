ETV Bharat / state

हिमाचल में 32 साल बाद सबसे कम बारिश, कमजोर वेस्टर्न डिस्टरबेंस की मौजूदगी ने सूखा छोड़ दिया दिसंबर

हिमाचल मौसम अपडेट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल में मौसम ने इस बार इतिहास के पन्नों में एक और कम बारिश होने का अध्याय जोड़ दिया है. देश के इस छोटे पहाड़ी राज्य में दिसंबर का महीना आमतौर पर बर्फबारी और अच्छी बारिश के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार बादल मानो रूठ गए. 32 सालों बाद दिसंबर महीने में महज 0.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो अपने आप में एक बड़ी मौसमीय घटना है. पिछले आंकड़ों पर गौर करें तो 124 साल के मौसम इतिहास में पांच बार ही ऐसा हुआ है, जब दिसंबर में बारिश की बूंद तक नहीं गिरी है. यानी इस दौरान प्रदेश में 0.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है. वहीं, इस बार दिसंबर महीने में सबसे कम 0.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है. जो सामान्य से 99 फीसदी कम है. दिसंबर महीने में सामान्य बारिश का आंकड़ा 38.1 मिलीमीटर बारिश का है. इससे पहले साल 1993 में प्रदेश में 0.0 फीसदी बारिश रिकॉर्ड की गई थी. वेस्टर्न डिस्टरबेंस की कमजोर मौजूदगी पर्यावरण विशेषज्ञों के मुताबिक यह स्थिति न केवल सामान्य औसत से बेहद कम है, बल्कि हिमाचल की जलवायु प्रणाली में हो रहे बड़े बदलावों की ओर भी इशारा करती है. आम तौर पर दिसंबर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहते हैं, जो अपने साथ बारिश और बर्फबारी लेकर आता है, लेकिन इस बार वेस्टर्न डिस्टरबेंस की कमजोर मौजूदगी ने प्रदेश को करीब सूखा ही छोड़ दिया. इसका असर सिर्फ ठंड और बर्फ पर ही नहीं, बल्कि सेब जैसी नकदी फसलों, रबी फसलों की बुआई, जल स्रोतों और आने वाले महीनों की जल उपलब्धता पर भी पड़ सकता है. कुल मिलाकर, दिसंबर 2025 का यह असाधारण सूखापन हिमाचल के लिए सिर्फ एक मौसमीय आंकड़ा नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन की गंभीर चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है. कब-कब नहीं गिरी बारिश की एक भी बूंद ? हिमाचल में 124 सालों के मौसम विभाग के इतिहास में पांच बार ऐसा भी हुआ है, जब आसमान पूरी तरह से खामोश रहा. इतिहास के पन्नों में दर्ज साल 1902, साल 1907, साल 1925, साल 1939 और साल 1996 ऐसे दुर्लभ और चिंताजनक पल रहे, जब दिसंबर महीने में बारिश की एक भी बूंद जमीन तक नहीं पहुंची. 124 सालों के इस लंबे अंतराल में इन पांच सालों में ऐसा हुआ कि आसमान पर बादल तो आए, लेकिन बिना बरसे ही लौट गए. इस बार भी दिसंबर महीने में मात्र 0.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है. जो सिर्फ मौसम की असफलता नहीं है, बल्कि प्रकृति के बदलते मिजाज और मानव जीवन पर उसके गहरे प्रभाव चेतावनी है. 16 सालों में 5 बार सामान्य से ज्यादा बारिश