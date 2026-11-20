ETV Bharat / state

हिमाचल में टूटा सबसे कम सेब उत्पादन का रिकॉर्ड, पिछले 10 सालों में सबसे कम पैदावार

शिमला: हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ माने जाने वाले सेब कारोबार के लिए इस बार का सीजन बेहद निराशाजनक साबित हुआ है. मौसम की बेरुखी ने बागवानों की सालभर की मेहनत पर ऐसा पानी फेरा कि प्रदेश में सेब उत्पादन पिछले एक दशक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है. सेब सीजन आधिकारिक तौर पर समाप्त होने के बाद सामने आए आंकड़े बागवानी क्षेत्र की चिंताजनक तस्वीर बयां कर रहे हैं. प्रदेश में इस बार कुल सेब उत्पादन महज 1,47,18,550 पेटियों तक सिमट गया है. यह आंकड़ा डेढ़ करोड़ पेटियों के मनोवैज्ञानिक स्तर को भी पार नहीं कर पाया है.

हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ माने जाने वाले सेब कारोबार ने इस बार भी बागवानी क्षेत्र की बड़ी तस्वीर पेश की है. प्रदेश से इस सीजन में कुल 2,77,513 मीट्रिक टन सेब मंडियों में भेजा गया. अगर इस पूरी मात्रा को 20 किलोग्राम की स्टैंडर्ड पेटी के हिसाब से देखा जाए तो यह आंकड़ा 1,38,75,632 पेटियों तक पहुंचता है. वहीं, सी-ग्रेड सेब की बिक्री के लिए विकल्प उपलब्ध करवाने वाली मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के तहत भी सरकार ने 16,858 मीट्रिक टन सेब की खरीद की है. 20 किलो की स्टैंडर्ड पैकिंग के हिसाब से इसकी मात्रा 8,42,918 पेटियों के बराबर बैठती है. इस तरह सामान्य मंडियों में भेजे गए सेब और MIS के तहत खरीदे गए सी-ग्रेड सेब का ये आंकड़ा 1,47,18,550 पेटियां बनता है.

"हिमाचल में इस बार सेब बागवानों को मौसम की बेरुखी का खामियाजा भुगतना पड़ा है. इस बार फ्लावरिंग के दौरान प्रतिकूल मौसम रहने के कारण फ्रूट सेटिंग कम हुई, जिससे सेब की पैदावार में गिरावट दर्ज की गई है. सेब उत्पादन के लिहाज से फ्लावरिंग का समय बेहद महत्वपूर्ण होता है और इस दौरान मौसम में होने वाले बदलाव का सीधा असर फसल पर पड़ता है. इस बार बारिश और तापमान में गिरावट के कारण बागवानों को कम उत्पादन का सामना करना पड़ा है." - विद्या प्रकाश बैंस, अतिरिक्त निदेशक, बागवानी विभाग हिमाचल प्रदेश

दरअसल, इस बार मौसम की परिस्थितियां सेब उत्पादन के अनुकूल नहीं रहीं. इसका सीधा असर सेब की फसल पर पड़ा और बागवानों को इस साल उम्मीद के मुताबिक पैदावार नहीं मिल पाई. हिमाचल प्रदेश के लाखों परिवारों की आजीविका से जुड़े सेब कारोबार में आई इस गिरावट ने बागवानी क्षेत्र की चुनौतियों को एक बार फिर सामने ला दिया है. सेब की कम पैदावार के चलते इन लाखों परिवारों की आर्थिकि प्रभावित हुई है.

पिछले 10 सालों के उत्पादन रिकॉर्ड पर नजर डालें तो इस बार का सीजन सबसे कमजोर रहा है. इससे पहले साल 2018-19 में प्रदेश में सबसे कम 1,84,30,150 पेटियों का उत्पादन दर्ज किया गया था, लेकिन इस बार उत्पादन उससे भी काफी नीचे चला गया है. इस उत्पादन आंकड़े में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के तहत बेचे गए सी-ग्रेड सेब की पेटियां भी शामिल हैं. हालांकि, कोल्ड स्टोर में रखे गए सेब का आंकड़ा अभी इसमें शामिल नहीं किया गया है. इसके बावजूद मौजूदा परिस्थितियों और सीजन के दौरान हुए उत्पादन को देखते हुए इस बार कुल उत्पादन का आंकड़ा डेढ़ करोड़ पेटियों से नीचे ही रहने की संभावना है.

पिछले साल 3.49 करोड़ पेटी सेब उत्पादन

हिमाचल में साल 2025-26 के दौरान कुल 6,99,876 मीट्रिक टन सेब का आंकड़ा दर्ज किया गया है. सेब का ये उत्पादन 20 किलो की पैकिंग में 3,49,93,800 स्टैंडर्ड पेटियों के बराबर रहा था. बागबानी विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में सबसे ज्यादा 5,48,730 मीट्रिक टन सेब ट्रेड के माध्यम से बाजारों तक पहुंचा, जो 20 किलो की स्टैंडर्ड पैकिंग में 2,74,36,514 पेटियों के बराबर था. वहीं, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के तहत 98,488 मीट्रिक टन सी ग्रेड सेब की खरीद हुई थी. जिसकी कुल मात्रा 49,24,400 स्टैंडर्ड पेटियों की रही थी. इसके अलावा सीए (CA) और कोल्ड स्टोर के जरिए 52,658 मीट्रिक टन सेब का आंकड़ा दर्ज किया गया, जो 26,32,886 पेटियों के बराबर था. इस तरह ट्रेड, एमआईएस और सीए/कोल्ड स्टोर के आंकड़ों को मिलाकर प्रदेश में सेब का कुल उत्पादन 3,49,93,800 पेटियां रहा था.

2026-27 में हिमाचल में सेब उत्पादन (ETV Bharat)

अनुमान से कम रहा सेब उत्पादन

हिमाचल में सेब की पैदावार अनुमान से कम रही है. प्रदेश में इस बार कुल 2 करोड़ 18 लाख 35 हजार 350 पेटियां सेब उत्पादन होने की संभावना जताई गई थी, लेकिन अब सीजन समाप्त होने के बाद यही उत्पादन अब 1,47,18,550 तक सिमट गया है. इस तरह सेब सीजन अनुमान से 71,16,800 पेटियां कम रहा है. इसमें सबसे ज्यादा उत्पादन की उम्मीद एक बार फिर शिमला जिले से लगाई गई थी, जहां 1 करोड़ 15 लाख 49 हजार 500 पेटियां सेब पैदा होने का अनुमान था. कुल्लू जिले में इस बार 37 लाख 60 हजार 500 पेटियां सेब उत्पादन होने का अनुमान था. वहीं, किन्नौर में उत्पादन 28 लाख 18 हजार पेटियां, मंडी जिले से प्राप्त फील्ड रिपोर्ट के अनुसार यहां 22 लाख 83 हजार 300 पेटियां, चंबा जिले में 10 लाख 16 हजार 900 पेटियां सेब उत्पादन का अनुमान जताया गया था. सिरमौर जिले में 2 लाख 67 हजार पेटियां और लाहौल-स्पीति में 1 लाख 9 हजार 200 पेटियां उत्पादन रहने की संभावना थी. अन्य जिलों में कांगड़ा से 13 हजार 450 पेटियां, सोलन से 15 हजार 300 पेटियां, बिलासपुर से 1 हजार 750 पेटियां, हमीरपुर से 250 पेटियां और ऊना जिले में सबसे कम 200 पेटियां सेब उत्पादन का अनुमान लगाया गया था.

1,47,18,550 पेटियां सेब उत्पादन (ETV Bharat)

हिमाचल में कब कितना सेब उत्पादन ?

प्रदेश के लाखों बागवानों की आजीविका से जुड़ा यह लाल फल हर साल मौसम की चाल पर निर्भर रहता है. कभी समय पर बर्फबारी और अनुकूल तापमान बंपर फसल का कारण बनते हैं, तो कभी ओलावृष्टि, अनियमित बारिश, गर्म होती जलवायु और रोगों का प्रकोप उत्पादन को प्रभावित कर देता है. यही वजह है कि हिमाचल में सेब उत्पादन पिछले एक दशक में लगातार उतार-चढ़ाव के दौर से गुजरता रहा है. जिस कारण कुछ सालों में रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज हुआ, जबकि कुछ सालों में फसल अपेक्षाकृत कम रही. प्रदेश में साल 2025-26 में 3,49,93,800 पेटियों का उत्पादन हुआ था. इसी तरह से साल 2024-25 में 2,51,47,400 पेटियों की पैदावार रही थी. साल 2023-24 में 2,11,11,972 पेटियां सेब का उत्पादन हुआ था. इसी तरह से साल 2022-23 में सेब उत्पादन 3,36,17,133 पेटी रहा था. वहीं, साल 2021-22 में सेब उत्पादन 3,05,95,058 पेटी दर्ज हुआ था. साल 2020-21 में भी सेब की कम पैदावार थी, उस दौरान प्रदेश में 2,40,53,100 सेब पेटियों का उत्पादन हुआ था. इसी तरह से साल 2019-20 में सेब उत्पादन 3,57,62,650 सेब पेटियों का उत्पादन रहा था. साल 2018-19 में सेब उत्पादन 1,84,150 पेटी थी. वहीं, साल 2017-18 में सेब पैदावार 2,23,28,700 पेटी रहा था. साल 2016-17 में सेब उत्पादन 2,34,06,700 पेटियों का था. वहीं, 2015-16 में सेब उत्पादन 3,88,56,300 पेटियों का रहा था.

11 सालों में हिमाचल में सेब उत्पादन का रिकॉर्ड (ETV Bharat)

हिमाचल प्रदेश में बागवानी

हिमाचल प्रदेश में बागवानी के कुल क्षेत्र में 6 सालों के दौरान गातार बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन साल 2025-26 में बागवानी का एरिया कम हुआ है. प्रदेश में साल 2020-21 में जहां 2,34,779 हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी की जाती थी. वहीं, साल 2024-25 तक यह बढ़कर 2,37,368 हेक्टेयर पहुंच गया. हालांकि, साल 2025-26 में बागवानी के तहत दर्ज क्षेत्र घटकर 2,33,773 हेक्टेयर रह गया है. ऐसे में पिछले सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो प्रदेश में बागवानी के क्षेत्र में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. पांच साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2020-21 में बागवानी के तहत कुल 2,34,779 हेक्टेयर क्षेत्र था. इसी तरह से साल 2021-22 में बागवानी का क्षेत्र बढ़कर 2,35,785 हेक्टेयर हो गया. साल 2022-23 में इसमें बढ़ोतरी जारी रही और कुल क्षेत्र 2,36,466 हेक्टेयर पहुंच गया. साल 2023-24 में 2,36,950 हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी की गई. इसी तरह से साल 2024-25 में बागवानी का कुल क्षेत्र बढ़कर 2,37,368 हेक्टेयर हो गया. वहीं, साल 2025-26 में बागवानी के तहत दर्ज क्षेत्र घटकर 2,33,773 हेक्टेयर रह गया.