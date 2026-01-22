ETV Bharat / state

राजस्थान फुटबॉल टीम के हेड कोच बने हिमाचल के लवकेश

हिमाचल प्रदेश के लवकेश शेरिया को राजस्थान राज्य की सीनियर फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है.

Lovekesh Sheria appointed head coach of Rajasthan football team
लवकेश शेरिया (Triumph FC)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 1:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मंडी: हिमाचल प्रदेश के फुटबॉल जगत के लिए यह बहुत गर्व और गौरव का विषय है कि मंडी जिले के बेटे ने लवकेश शेरिया ने अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन और तकनीकी दक्षता के बल पर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है. लवकेश शेरिया मंडी जिले के सुंदरनगर के रहने वाले हैं. लवकेश की कोचिंग जर्नी ट्रायम्फ एफसी से जुड़ी रही है, जहां उन्होंने जमीनी स्तर से खिलाड़ियों के विकास पर विशेष ध्यान देते हुए निरंतर प्रगति की. आज वे देश के प्रतिष्ठित फुटबॉल मंच तक पहुंच चुके हैं.

ट्रायम्फ एफसी के अध्यक्ष सुषांत शर्मा ने बताया कि लवकेश शेरिया को देश की सबसे प्रतिष्ठित घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिताओं में से एक, संतोष ट्रॉफी के फाइनल राउंड के लिए राजस्थान राज्य की सीनियर फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है. उन्होंने कहा कि ये नियुक्ति न केवल उनकी तकनीकी समझ और रणनीतिक कौशल को दर्शाती है, बल्कि उनके नेतृत्व गुणों और वरिष्ठ स्तर के फुटबॉल की गहरी जानकारी का भी प्रमाण है. इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ वे राजस्थान टीम का मार्गदर्शन करेंगे, जो 22 जनवरी से शुरू होने वाले फाइनल राउंड में अपने अभियान की शुरुआत करेगी.

"वर्तमान में लवकेश शेरिया जयपुर स्थित एफसी ब्रदर्स यूनाइटेड क्लब में कोच के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वे एनआईएस डिप्लोमा धारक होने के साथ-साथ एएफसी ‘बी’ लाइसेंस प्राप्त कोच भी हैं, जो उनके पेशेवर प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कोचिंग क्षमता को दर्शाता है. ट्रायम्फ एफसी जैसे स्थानीय क्लब से शुरुआत कर संतोष ट्रॉफी के फाइनल राउंड में एक राज्य टीम का नेतृत्व करने तक लवकेश शेरिया की यात्रा आधुनिक फुटबॉल में शिक्षा, अनुभव और निरंतर परिश्रम के महत्व को उजागर करती है." - सुषांत शर्मा, अध्यक्ष, ट्रायम्फ एफसी

Lovekesh Sheria appointed head coach of Rajasthan football team
लवकेश राजस्थान राज्य की सीनियर फुटबॉल टीम के मुख्य कोच नियुक्त (Triumph FC)

सुषांत शर्मा ने बताया कि सुंदरनगर से ताल्लुक रखने वाले लवकेश शेरिया आज राज्य के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों और उभरते कोचों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं. उनकी सफलता को हिमाचल प्रदेश फुटबॉल के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य के कोच अब राष्ट्रीय मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं. यह उपलब्धि न केवल व्यक्तिगत सफलता है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के खेल परिदृश्य के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है.

इस अवसर पर ट्रायम्फ एफसी के अध्यक्ष सुषांत शर्मा ने लवकेश शेरिया को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि ट्रायम्फ एफसी से राष्ट्रीय मंच तक उनकी यह यात्रा क्लब और पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने संतोष ट्रॉफी के फाइनल राउंड में राजस्थान टीम के शानदार प्रदर्शन की कामना की और विश्वास जताया कि लवकेश शेरिया के नेतृत्व में टीम बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करेगी. निस्संदेह, लवकेश शेरिया की यह उपलब्धि हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है, जो यह दर्शाती है कि समर्पण, निरंतर मेहनत और सही मार्गदर्शन के साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी सफलता हासिल की जा सकती है.

ये भी पढ़ें: कहां तक पहुंची खली के जमीनी विवाद की जांच? दूसरे पक्ष के वकील बोले- CM से मिलें या PM से, कानून से ऊपर कोई नहीं

TAGGED:

RAJASTHAN FOOTBALL TEAM
LOVEKESH SHERIA
FOOTBALL TEAM HEAD COACH LOVEKESH
लवकेश शेरिया
RAJASTHAN FOOTBALL TEAM HEAD COACH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.