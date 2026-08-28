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हिमाचल में कल लॉटरी का प्री-बिड सम्मलेन, अनुराग, जयराम सहित भाजपा नेताओं का विरोध, CM सुक्खू बोले- ये भाग्य का खेल

नियमों के अनुसार हिमाचल में लॉटरी का आयोजन, प्रचार और संचालन सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास रहेगा.

हिमाचल में फिर शुरू होगी लॉटरी
हिमाचल में फिर शुरू होगी लॉटरी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 9:09 PM IST

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Updated : August 28, 2026 at 9:27 PM IST

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शिमला: हिमाचल में फिर से शुरू हो रही लॉटरी पर घमासान के बीच शनिवार को शिमला में प्री-बिड सम्मेलन होने जा रहा है. ये सम्मेलन निदेशक कोषागार, लेखा व लॉटरीज निदेशालय आयोजित कर रहा है. सम्मेलन में इच्छुक बोलीदाता शामिल होंगे. लॉटरी के लिए ऑनलाइन बोली जमा करने की तारीख 14 सितंबर तय की गई है. वहीं, टेक्नीकल बिड खोलने का समय 15 सितंबर रखा गया है. वित्तीय बोली खुलने के 30 दिन में एलओए यानी लैटर ऑफ एवार्ड जारी किया जाएगा. प्री बिड सम्मेलन में लॉटरी की एजेंसी के लिए इच्छुक उम्मीदवार बैठक में शामिल होंगे. यदि आवेदकों की संख्या कम हुई तो सरकार एक और मीटिंग पर विचार कर सकती है. इसी बीच, हिमाचल में फिर से शुरू हो रही लॉटरी को लेकर सियासी घमासान मच गया है.

भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पार्टी के प्रदेश मुखिया डॉ. राजीव बिंदल ने लॉटरी को आरंभ करने का विरोध किया है. यही नहीं, वीरभद्र सिंह सरकार में सीपीएस रहे नीरज भारती (अब पार्टी से निष्कासित) ने भी इस मामले पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को चिट्ठी लिखी है. नीरज भारती ने अपने पत्र में खुद को हिमाचल का बेटा बताकर ये आग्रह किया है कि लॉटरी को न शुरू किया जाए. वहीं, इस मामले में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी दो टूक जवाब दिया है. सीएम सुक्खू ने कहा है कि लॉटरी भाग्य का खेल है. किसी के लिए भी लॉटरी का टिकट खरीदना जरूरी नहीं ह. जिसकी इच्छा होगी, चाहत होगी, वही लॉटरी खरीदेगा. जिसकी इच्छा नहीं होगी, चाहत नहीं होगी, वो नहीं खरीदेगा. वहीं, राज्य में लॉटरी शुरू करने को लेकर पूर्व में गठित कमेटी के मुखिया कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि स्टेट फाईनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, रेवेन्यू जेनरेट करने की बात है.

सुक्खू सरकार ने फिर शुरू किया लॉटरी सिस्टम
सुक्खू सरकार ने फिर शुरू किया लॉटरी सिस्टम (ETV BHARAT)

देश के अन्य राज्य जैसे पंजाब, केरल आदि में भी लॉटरी चल रही है. पंजाब इससे रेवेन्यू कमा रहा है. ऐसे में हिमाचल ने भी खूब विचार करने के बाद ये उचित समझा कि लॉटरी शुरू की जाए. ये कोई रोज खुलने वाली सिंगल लाइन लॉटरी नहीं होगी. ये नियंत्रित तरीके से संचालित की जाएगी. आखिर हिमाचल प्रदेश में लॉटरी का क्या गुणा-भाग है और ये क्यों बंद हुई थी, न्यायालय का क्या कहना था और फिर वर्तमान सरकार ने इसे अब किस रूप में लाया है, इन सभी पहलुओं का विश्लेषण किया जाएगा.

सुक्खू सरकार का सौ करोड़ जुटाने का लक्ष्य

राज्य में लॉटरी को फिर से शुरू करने को लेकर प्रमुख मकसद रेवेन्यू जुटाना है. अनुमान है कि लॉटरी शुरू करने पर हिमाचल सरकार को सालाना अधिकतम सौ करोड़ रुपए तक की कमाई हो सकती है. सरकार ने लॉटरी शुरू करने के लिए कैबिनेट सब-कमेटी बनाई. इसके मुखिया कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान थे. कमेटी की रिपोर्ट के बाद औपचारिकताएं पूरी की गई और फिर सीएम सुक्खू की हां पर कोषागार व लॉटरी निदेशालय ने इसके नियम आदि बनाए। बाद में राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद नियम अधिसूचित किए गए.

लॉटरी का सारा नियंत्रण सरकार के पास

नियमों के अनुसार हिमाचल में लॉटरी का आयोजन, प्रचार और संचालन सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास रहेगा. सरकार राज्य के भीतर और बाहर कागजी लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी या दोनों प्रकार की लॉटरी संचालित कर सकेगी. प्रत्येक लॉटरी योजना के लिए टिकट का मूल्य, पुरस्कार संरचना, ड्रॉ की तिथि और समय, टिकटों की संख्या के साथ अन्य आवश्यक शर्तें पहले से अधिसूचित की जाएंगी. लॉटरी टिकटों की छपाई सिर्फ सरकारी या उच्च सुरक्षा वाले अधिकृत प्रिंटिंग प्रेस में हीमुद्रित होंगे. हर टिकट पर सरकार का लोगो, मुहर, विशिष्ट संख्या, निदेशक के डिजिटल साइन, ड्रॉ की डेट और एमआरपी आदि अंकित होगा. टिकटों का डिजाइन और प्रारूप निदेशक लॉटरीज की तरफ से तय किए जाएंगे. ऑनलाइन लॉटरी के संचालन को लेकर सेंट्रल कंप्यूटर सर्वर और डिजिटल निगरानी प्रणाली होगी. सभी ऑनलाइन लेनदेन, टिकट बिक्री और ईनाम संबंधी जानकारी का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा.

सरकार ने बनाई कड़ी शर्तें

बोलीदाता को टेंडर के शुल्क के तौर पर पांच लाख रुपए की रकम ऑनलाइन जमा करवानी होगी, जो वापस नहीं होगी. हर बोली के साथ दो करोड़ रुपए की बयाना राशि जमा करनी होगी. इसके अलावा पांच करोड़ रुपए का टेंडर शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा. सफल बोलीदाता को लाइसेंस के बदले में 10 करोड़ रुपए वार्षिक लाइसेंस फीस अदा करनी होगी. इस फीस में हर साल पांच प्रतिशत की वृद्धि होगी. सिलेक्ट बोलीदाता को एक एसपीवी यानी स्पेशल पर्पज व्हीकल स्थापित करना होगा. लॉटरी से जुड़े सभी खर्च, रेवेन्यू आदि का हिसाब इसी एसपीवी से होगा. इसके अलावा बोलीदाता को निदेशक लॉटरीज हिमाचल सरकार के पक्ष में 30 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी या एफडी सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर जमा करनी होगी. लॉटरी के पहले ही साल में 10 करोड़ की लाइसेंस फीस व 30 करोड़ की सिक्योरिटी डिपॉजिट एडवांस में जमा करनी होगी.

हिमाचल में लॉटरी का पूरा गणित
हिमाचल में लॉटरी का पूरा गणित (ETV BHARAT)

हिमाचल में हर रोज लॉटरी के अधिकतम 12 ड्रॉ होंगे. वहीं, साल भर में केवल तीन बंपर ड्रॉ आयोजित किए जाएंगे. बोली में भाग लेने वाली इच्छुक एजेंसियों के पास अपनी नेट वर्थ यानी शुद्ध संपत्ति 50 करोड़ रुपए होनी चाहिए. इस कड़ी शर्त के कारण केवल मजबूत आर्थिक आधार वाली एजेंसी ही टेंडर प्रक्रिया में भाग ले सकेगी. इसके अलावा लॉटरी संचालन के लिए इच्छुक कंपनी के पास दो साल तक किसी भी राज्य में लॉटरी चलाने का अनुभव जरूरी किया गया है.

1996 में हाईकोर्ट ने लॉटरी पर लगाया था प्रतिबंध
1996 में हाईकोर्ट ने लॉटरी पर लगाया था प्रतिबंध (ETV BHARAT)
प्रेम कुमार धूमल सरकार में बंद हुई थी लॉटरी
प्रेम कुमार धूमल सरकार में बंद हुई थी लॉटरी (ETV BHARAT)

हिमाचल में शुरू होकर बंद होती रही लॉटरी

हिमाचल में वर्ष 1996 में सिंगल डिजिट लॉटरी पर प्रदेश हाईकोर्ट ने बैन लगाया था. फिर वर्ष 1999 में प्रेम कुमार धूमल की सरकार ने इसे पूरी तरह से बंद कर दिया था. वर्ष 2004 में वीरभद्र सिंह सरकार के दौरान फिर से कुछ समय लॉटरी शुरू हुई, लेकिन बाद में बंद की गई.

वीरभद्र सरकार में फिर शुरू थी लॉटरी
वीरभद्र सरकार में फिर शुरू थी लॉटरी (ETV BHARAT)

विरोध में उठे स्वर, ई-टेंडर वापस लेने की मांग

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लॉटरी शुरू करने का करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखकर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं. अनुराग ठाकुर का कहना है कि ऑनलाइन लॉटरी व्यवस्था से ये हर घर के हर मोबाइल तक पहुंच बना लेगी. इसका सबसे अधिक बुरा प्रभाव मिडल क्लास व लोअर मिडल क्लास पर पड़ेगा. कई लोग पहले भी अपनी बचत व पेंशन इस लॉटरी के कारण गंवा चुके हैं. अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूर्व में प्रेम कुमार धूमल व वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली सरकारें इसे बंद कर चुकी हैं. हिमाचल की सरकारों ने जुए की आय के प्रलोभन की बजाय ईमानदार वित्तीय सुधार का रास्ता चुना है.

भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर
भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर (PTI)

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकारों ने लॉटरी बंद की थी. लॉटरी के कारण लोगों के घर बिक गए, जमीन गिरवी रखनी पड़ी और जेवर तक बेचने पड़े. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया और जिस कंपनी को ये काम दिया जाएगा, वो जांच का विषय होगा. भाजपा सरकार बनते ही जांच होगी और इसे बंद किया जाएगा. नीरज भारती ने अपनी चिट्ठी में कहा कि वे हिमाचल का बेटा होने के नाते इस लॉटरी सिस्टम को लेकर विरोध कर रहे हैं. इसकी चपेट में युवा, पेंशनर्स, श्रमिक तबका आएगा. नीरज भारती ने सरकार से टेंडर प्रक्रिया रद्द करने का आग्रह किया है.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (ETV BHARAT)

सामाजिक कार्यकर्ता जीयानंद शर्मा का कहना है कि ये एक तरह से जुआ ही कहा जाएगा. इसमें गरीब आदमी अपनी दिन भर की मजदूरी अमीर बनने के लालच में उड़ा देगा. विख्यात चिकित्सक और सामाजिक मुद्दों पर लेखन को लेकर चर्चित डॉ. रमेश चंद का कहना है कि ये जुआ है और इसका प्रभाव समाज पर बुरी ही होगा. रातों-रात अमीर बनने की इच्छा रखने वाले अपने सीमित धन को इसमें नष्ट कर देंगे. वहीं, युवा चिंतक पंकज कुमार का कहना है कि लॉटरी सिस्टम से श्रम के संस्कार प्रभावित होंगे. लोग बिना कुछ किए धरे महज चंद रुपयों को लालच में पुश्तैनी जमीन तक बेचने से पीछे नहीं हटेंगे.

नीरज भारती
नीरज भारती (FB@Neeraj-Bharti)

वरिष्ठ मीडिया कर्मी धनंजय शर्मा का कहना है कि अतीत के अनुभव बताते हैं कि लॉटरी से समाज का भला कम और नुकसान अधिक हुआ है. हिमाचल पहले से ही नशे की समस्या से जूझ रहा है. नशे की चपेट में आया युवा पैसे के लिए लॉटरी में फंसेगा. इस प्रकार उसके लिए ये दोहरा दुष्चक्र होगा. नियम कितने भी कड़े क्यों न हों, जुए की लत बुरी होती है. पूर्व कैबिनेट मंत्री, भाजपा नेता और नियमित ब्लॉग लिखने वाले महेंद्र नाथ सोफत का कहना है कि जुआ कभी किसी का नहीं हुआ और लॉटरी भी एक जुआ ही है. लॉटरी से सरकार जो सौ करोड़ रुपए जुटाना चाहती है, मेरे ख्याल से ये पैसा आम श्रमिक, कर्मचारी, पेंशनर की जेब से ही जाएगा। उन्होंने इसे रद्द करने का आग्रह किया है.

भाजपा नेता महेंद्र नाथ सोफत
भाजपा नेता महेंद्र नाथ सोफत (FB@Mahendra-Nath-Sofat)

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Last Updated : August 28, 2026 at 9:27 PM IST

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