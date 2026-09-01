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'भांग उगाओ, लॉटरी खेलो और पैसे कमाओ लेकिन सरकार से नौकरी मत मांगो', सदन में विपक्ष ने सुक्खू सरकार को घेरा

विपक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार अब तक प्रदेश में पांच लाख युवाओं को रोजगार देने की गारंटी तक पूरी नहीं कर पाई है.

RANDHIR SHARMA
रणधीर शर्मा (@Himachal-Vidhasabha)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 1, 2026 at 3:07 PM IST

5 Min Read
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शिमला/बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती और लॉटरी शुरू करने को लेकर सियासत गरमा गई है. विधानसभा के मानसून सत्र में सोमवार को भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने दोनों मुद्दों को लेकर सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने सरकार पर घेरते हुए सवाल पूछा, "क्या सरकार चाहती है कि प्रदेश का युवा पढ़-लिखकर नौकरी मांगने के बजाय भांग की खेती करे और लॉटरी खेले?"

रणधीर शर्मा ने नियम 130 के तहत रोजगार के मुद्दे पर लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि सरकार की योजना समझ से परे है. उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा पढ़-लिखकर रोजगार की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार भांग की खेती के जरिए रोजगार देने की बात कर रही है. उन्होंने कहा, "सरकार की योजना क्या है... वह चाहती है कि प्रदेश का युवा पढ़-लिखकर नौकरी न मांगे, ये भांग की खेती करें, भांग उगाएं और रोजगार पाएं." उन्होंने भांग को नशे की ओर ले जाने वाला माध्यम बताते हुए सवाल उठाया कि भांग को वैध करने के बाद सरकार प्रदेश में चिट्टे पर कैसे रोक लगाएगी.

रणधीर शर्मा (@Himachal-Vidhasabha)

लॉटरी को लेकर भी सरकार पर हमला

रणधीर शर्मा ने लॉटरी शुरू करने के प्रस्ताव को लेकर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि जो युवा नशे से बच जाएंगे, उन्हें अब जुए की ओर धकेला जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार दिवाली के मौके पर युवाओं को लॉटरी शुरू करने का तोहफा देने जा रही है. उन्होंने कहा कि लॉटरी की आदत पड़ने के बाद कई लोग अपनी कमाई गंवा सकते हैं और परिवारों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है. रणधीर शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की सरकार ने भी प्रदेश में लॉटरी को बंद करने का फैसला लिया था.

उद्योगों को लेकर भी साधा निशाना

रोजगार के मुद्दे पर चर्चा के दौरान रणधीर शर्मा ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में केवल खनन ही उद्योग नहीं है. उद्योग विभाग का काम राज्य में औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित करना और उन्हें स्थापित करना है, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके. उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज को समझना मुश्किल है और उद्योग मंत्री खनन के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए.

अनुराग ठाकुर ने भी लॉटरी पर सरकार को घेरा

उधर, बिलासपुर पहुंचे भाजपा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी लॉटरी व्यवस्था को लेकर सुक्खू सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के भोले-भाले लोगों को लूटने का नया प्रयोग करने जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के दौरान हिमाचल प्रदेश में लॉटरी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन कांग्रेस सरकार इसे फिर शुरू करने की तैयारी में है. सरकार को रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए, न कि ऐसी व्यवस्था लानी चाहिए जिससे लोगों की मेहनत की कमाई प्रभावित हो.

अनुराग ठाकुर ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने प्रदेश के पांच लाख युवाओं को रोजगार देने की गारंटी दी थी, लेकिन सरकार अब तक इस गारंटी को पूरा नहीं कर पाई है. उन्होंने कहा कि रोजगार देने में विफल सरकार अब लॉटरी के जरिए लोगों को नए सपने दिखाने की तैयारी कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि लॉटरी व्यवस्था शुरू होने से कई परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद हो सकते हैं. लोगों को बड़ी रकम जीतने का लालच देकर उनकी मेहनत की कमाई दांव पर लगाई जा सकती है. उन्होंने कहा कि भाजपा इस व्यवस्था का पंचायत स्तर तक विरोध करेगी.

'घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करेगी भाजपा'

अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता घर-घर और पंचायत स्तर पर जाकर लोगों को लॉटरी व्यवस्था के संभावित नुकसान के बारे में जागरूक करेंगे. उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश के लोगों को किसी भी कीमत पर ठगी और लूट का शिकार नहीं होने देगी. उन्होंने कहा कि पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी और लॉटरी के खिलाफ भी अपना विरोध जारी रखेगी.

दरअसल, भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर बिलासपुर स्थित भाषा एवं संस्कृति विभाग के सभागार में 'एक से श्रेष्ठ' अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे. कार्यक्रम में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता भी मौजूद रहे. कार्यक्रम का आयोजन 'एक से श्रेष्ठ' अभियान के पांच वर्ष पूरे होने और 650 केंद्रों की स्थापना के उपलक्ष्य में किया गया. इस दौरान विभिन्न केंद्रों से आए 985 बच्चों को स्कूल बैग वितरित किए गए. वहीं, अभियान से जुड़े शिक्षकों को उनके कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लैपटॉप भी प्रदान किए गए.

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