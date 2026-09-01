ETV Bharat / state

'भांग उगाओ, लॉटरी खेलो और पैसे कमाओ लेकिन सरकार से नौकरी मत मांगो', सदन में विपक्ष ने सुक्खू सरकार को घेरा

रणधीर शर्मा ( @Himachal-Vidhasabha )