अलाव, लोकगीत और रेवड़ियों की मिठास, हिमाचल में धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी का पर्व

प्रदेशभर में मंगलवार को लोहड़ी धूमधाम से मनाई गई. ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों ने त्योहार पर पारंपरिक पकवान तैयार किए.

Lohri Celebration in Himachal
हिमाचल में धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी का पर्व (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 9:48 PM IST

Updated : January 13, 2026 at 10:13 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को लोहड़ी का पर्व पूरे उत्साह, परंपरा और उल्लास के साथ मनाया गया. राजधानी शिमला से लेकर कुल्लू घाटी तक लोगों ने अलाव जलाकर लोकगीत गाए, मिठाइयां बांटीं और एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं. बाजारों, पर्यटन स्थलों और ग्रामीण इलाकों में पर्व को लेकर खास रौनक देखने को मिली. शिमला शहर के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने अलाव जलाकर 'सुंदर मुंदरिये होए…' जैसे पारंपरिक लोकगीतों के साथ पर्व की खुशियां साझा कीं. मूंगफली, रेवड़ी, गजक और मिठाइयों की मिठास के बीच बच्चों और युवाओं ने अलाव के चारों ओर नृत्य कर उत्सव का आनंद लिया.

हिमाचल में धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी का पर्व (ETV BHARAT)

बाजारों और पर्यटन स्थलों पर रही रौनक

लोअर बाजार, माल रोड, गंज बाजार, विकासनगर, न्यू शिमला, कसुम्पटी और संजौली सहित कई क्षेत्रों में लोहड़ी का उत्साह नजर आया. होटलों और पर्यटन स्थलों पर भी अलाव जलाए गए. बाहरी राज्यों से आए पंजाबी पर्यटकों ने ढोल की थाप पर भांगड़ा कर माहौल को और रंगीन बना दिया.

Lohri Celebration in Himachal
लोहड़ी पर पारंपरिक नृत्य करते नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर व अन्य (ETV BHARAT)

मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़

लोहड़ी के अवसर पर राधा कृष्ण गंज मंदिर, मिड बाजार स्थित शिव मंदिर और कालीबाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली. लोगों ने पूजा-अर्चना कर परिवार और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की. रात के समय विधिवत लोहड़ी दहन कर पर्व संपन्न किया गया.

कल मनाई जाएगी मकर संक्रांति

लोहड़ी के अगले दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है. इस दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर विशेष पूजा और तीर्थ स्नान का महत्व होता है. किसान वर्ग इसे रबी फसल के आगमन और देवताओं को प्रसन्न करने के पर्व के रूप में मनाता है. मकर संक्रांति पर ऐतिहासिक पर्यटन स्थल तातापानी में शाही स्नान का आयोजन किया जाएगा. हजारों श्रद्धालु गर्म पानी के चश्मों में स्नान के लिए पहुंचेंगे. कोल डैम परियोजना के बाद जलमग्न हुए चश्मों के विकल्प के रूप में प्रशासन ने बोरिंग के जरिए स्नान की व्यवस्था की है.

Lohri Celebration in Himachal
पारंपरिक पकवान तैयार करते ग्रामीण (ETV BHARAT)

ग्रामीणों ने बांटे पारंपरिक पकवान

जिला कुल्लू में भी लोहड़ी धूमधाम से मनाई गई. मनाली, भुंतर, कुल्लू, सरवरी और ढालपुर में सुबह से ही मूंगफली, रेवड़ी और गच्चक की खरीदारी को लेकर बाजारों में भीड़ रही. ग्रामीण इलाकों में माह की दाल से बने पारंपरिक भल्ले तैयार किए गए और पड़ोसियों व रिश्तेदारों के साथ बांटे गए. दुकानदारों ने बताया कि लोहड़ी पर अच्छी खरीदारी से व्यापार में राहत मिली है. वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यह पर्व आपसी भाईचारे और खुशियों का प्रतीक है. मकर संक्रांति पर देवी-देवताओं के कपाट खुलने की मान्यता के साथ लोग दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना करते हैं.

Last Updated : January 13, 2026 at 10:13 PM IST

LOHRI CELEBRATION IN SHIMLA
LOHRI IN KULLU
TATTAPANI SHAHI SNAN
MAKAR SANKRANTI HIMACHAL
HIMACHAL LOHRI FESTIVAL

संपादक की पसंद

