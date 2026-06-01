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मंडी में वंशवाद की राजनीति पर करारा प्रहार, जनता ने नेताओं के बड़बोलेपन को भी सिखाया सबक

सुक्खू सरकार के लिए 'वेकअप कॉल' बने चुनावी नतीजे, जयराम ठाकुर बोले— "अगले चुनाव में साफ हो जाएगा कांग्रेस का बीज".

हिमाचल पंचायत चुनाव
हिमाचल पंचायत चुनाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 12:31 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल बेशक एक छोटा पहाड़ी राज्य है, लेकिन यहां की जनता की राजनीतिक समझ और चेतना का विस्तार सबको चकित करता है. इस बार जिला परिषद चुनाव में जनता ने वंशवाद पर करारा प्रहार किया है. मंडी जिला में जनता ने दिग्गज नेताओं के सियासी वारिसों को धूल चटा दी. नौ बार के एमएलए, कैबिनेट मंत्री और कद्दावर कांग्रेस नेता कौल सिंह की बेटी को जिला परिषद चुनाव में करारी शिकस्त मिली. ऐसा नहीं है कि जनता ने एकतरफा काम किया. वोटर्स ने भाजपा के दिग्गज पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र ठाकुर के वंशवाद को भी आईना दिखाया. महेंद्र ठाकुर की बेटी वंदना गुलेरिया भी जिला परिषद चुनाव हार गई.

चंपा ठाकुर की हार इसलिए बड़ी है क्योंकि वो जिला कांग्रेस कमेटी की मुखिया भी हैं. उन पर जिला में कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी है, लेकिन वे खुद हार गई. मंडी जिला में ही पूर्व कांग्रेस एमएलए मस्त राम की धर्मपत्नी भी चुनाव हार गई. पूर्व में विधानसभा चुनाव में चंपा ठाकुर मंडी से हार गई थी. यही नहीं, महेंद्र ठाकुर के बेटे रजत ठाकुर भी विधानसभा चुनाव हारे. अब फिर से इन दोनों नेताओं के वारिसों को जनता ने नकार दिया है. नगर निगम चुनाव में भी जनता ने मंडी से कौल सिंह के भतीजे को समर्थन नहीं दिया. वे नगर निगम पार्षद का चुनाव हार गए. कौल सिंह खुद दो विधानसभा चुनाव हारे हैं. ऐसे में मंडी में कांग्रेस व भाजपा दोनों दलों के दिग्गज नेताओं के लिए ये समय चिंतन व चिंता दोनों का है.

यही नहीं, जनता ने बड़बोले नेताओं को भी सबक सिखाया है. सोलन नगर निगम में भाजपा ने जीत हासिल की है. यहां कैबिनेट मंत्री धनीराम शांडिल को सबक मिला है. धनीराम शांडिल हाल ही में एक विवादास्पद बयान के कारण जनता की आलोचना का सामना करना पड़ा था. उन्होंने पथरी के ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत के बाद कहा था कि पानी पीते नहीं तो पथरी ही होगी. स्थानीय निकाय नगर निगम चुनाव ने बड़े नेताओं को भी आइना दिखाया है.

सीएम व डिप्टी सीएम के गृह जिलों में कांग्रेस को कई जगह करारी शिकस्त मिली है. ये चुनाव कांग्रेस के लिए वेकअप कॉल की तरह है. विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं हैं. चार नगर निगम से तीन में कांग्रेस हारी है. जिला परिषद चुनाव में भी कांग्रेस को शिकस्त मिली है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस हार को चतुराई से ढकने की कोशिश करते हुए कहा कि मंडी नगर निगम में भाजपा को जीत जयराम ठाकुर की नहीं अनिल शर्मा की है. सीएम सुक्खू ने दावा किया कि पंचायतों में कांग्रेस को जीत मिली है. वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अगले चुनाव में कांग्रेस का बीज ही साफ हो जाएगा. वरिष्ठ मीडिया कर्मी नवनीत शर्मा का कहना है कि ये चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए मंथन का परिणाम है.

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