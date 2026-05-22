अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव पर घमासान! भाजपा का बड़ा आरोप, सरकार बना रही दबाव
भाजपा का कहना है कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है. सरकार दबाव बनाकर चुनाव प्रभावित कर रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 2:24 PM IST
मंडी/हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में हाल ही में संपन्न नगर निकाय चुनावों के बाद अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जम्वाल ने सुक्खू सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है. जम्वाल का कहना है कि नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को मिली सफलता से कांग्रेस घबरा गई है और अब अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनावों को प्रभावित करने के प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए चुनावी नतीजों को सरकार की नीतियों पर जनता की मुहर बताया है.
'दबाव बनाकर प्रभावित किए जा रहे चुनाव'
विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि प्रदेशभर के नगर निकाय चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया है कि जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर बना हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि अब कांग्रेस सरकार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के चुनावों में प्रशासनिक दबाव, राजनीतिक हस्तक्षेप और अन्य माध्यमों का इस्तेमाल कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है.जम्वाल ने कहा कि भाजपा इस तरह के किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने देगी. उन्होंने दावा किया कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि किसी दबाव या लालच में नहीं आने वाले हैं और स्थानीय निकायों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों का बहुमत होने के कारण अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर भी भाजपा की मजबूत दावेदारी है.
'कांग्रेस सरकार के प्रति जनता में रोष'
भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है. यही कारण है कि अब सत्ता का दुरुपयोग कर चुनावी समीकरण बदलने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सब कुछ देख रही है और आने वाले समय में इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी. जम्वाल ने दावा किया कि आगामी पंचायत चुनावों, पंचायत समितियों और जिला परिषद चुनावों में भी भाजपा समर्थित उम्मीदवार बेहतर प्रदर्शन करेंगे. उनके अनुसार प्रदेश में कांग्रेस सरकार के प्रति बढ़ता असंतोष आने वाले चुनावी नतीजों में साफ दिखाई देगा.
'जनता ने सरकार के कामों पर लगाई मुहर'
उधर हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान भोरंज से कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में कांग्रेस को मिली सफलता प्रदेश सरकार की नीतियों और विकास कार्यों पर जनता की मुहर है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने प्रदेशभर में बेहतर प्रदर्शन किया है और जनता सरकार के कार्यों से संतुष्ट है. सुरेश कुमार ने भाजपा पर गुटबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि कई स्थानों पर पार्टी आंतरिक कलह से जूझती नजर आई, जिसका असर चुनाव परिणामों में भी दिखाई दिया.
नगर निकाय चुनावों के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के चुनाव नजदीक आते ही प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है. भाजपा जहां सरकार पर दबाव की राजनीति करने का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस इसे अपनी नीतियों और जनसमर्थन की जीत बता रही है. ऐसे में आने वाले दिनों में स्थानीय निकायों और पंचायत चुनावों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने के आसार हैं.
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