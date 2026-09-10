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हिमाचल के कलाकारों का दर्द! घंटों रिहर्सल और प्रस्तुति के बाद सिर्फ 2 हजार मेहनताना, उसके लिए भी महीनों करना पड़ता है इंतजार

कलाकारों ने सरकार से स्थानीय कलाकारों का मानदेय बढ़ाकर कम से कम 10 हजार रुपये प्रति कार्यक्रम करने की मांग की है.

Himachal Artists Association
हिमाचल आर्टिस्ट्स एसोसिएशन की प्रेस वार्ता (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 9:04 AM IST

4 Min Read
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शिमला: हिमाचल की लोक संस्कृति, कला और संगीत को प्रदेश और देश-दुनिया तक पहुंचाने वाले स्थानीय कलाकार अब सम्मानजनक मेहनताना नहीं मिलने से नाराज हैं. कलाकारों का आरोप है कि सरकारी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उन्हें उनकी मेहनत के मुकाबले बेहद कम मानदेय दिया जा रहा है. उनका कहना है कि एक कार्यक्रम के लिए करीब दो हजार रुपये मिलते हैं, जबकि प्रस्तुति तैयार करने के लिए घंटों रिहर्सल करनी पड़ती है. इतना ही नहीं, कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी भुगतान के लिए तीन से चार महीने तक इंतजार करना पड़ता है. कलाकारों ने अब हर कार्यक्रम के लिए कम से कम 10 हजार रुपये मानदेय और समय पर भुगतान की मांग उठाई है.

स्थानीय कलाकारों के साथ हो रहा भेदभाव

हिमाचल आर्टिस्ट्स एसोसिएशन ने बुधवार को शिमला में एक पत्रकार वार्ता की. इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष और कलाकार गोपी जैक्स ने कहा कि स्थानीय कलाकार हिमाचल की लोक संस्कृति को जीवित रखने और उसे आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं. इसके बावजूद सरकारी और सांस्कृतिक आयोजनों में उनके साथ कथित तौर पर भेदभाव किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रदेश की संस्कृति को बढ़ावा देने की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ इसी संस्कृति को मंच पर प्रस्तुत करने वाले कलाकारों को पर्याप्त मेहनताना नहीं मिल रहा.

हिमाचल आर्टिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपी जैक्स (ETV BHARAT)

दो हजार रुपये में पूरी करनी पड़ती है तैयारी

गोपी जैक्स ने कहा कि कई कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों को करीब दो हजार रुपये ही मानदेय दिया जाता है. कलाकारों को प्रस्तुति से पहले घंटों रिहर्सल करनी पड़ती है. इसके अलावा आने-जाने, वाद्य यंत्रों और दूसरी तैयारियों पर भी खर्च होता है. ऐसे में दो हजार रुपये का मानदेय कलाकारों के लिए पर्याप्त नहीं है. उनका कहना है कि कलाकार अपनी कला और समय दोनों कार्यक्रम के लिए देते हैं, इसलिए मेहनताना भी उसी हिसाब से तय होना चाहिए.

प्रस्तुति के बाद भी महीनों करना पड़ता है इंतजार

कलाकारों की एक बड़ी शिकायत भुगतान को लेकर भी है. गोपी जैक्स ने कहा कि कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के बाद भी कई बार कलाकारों को अपना मेहनताना मिलने में तीन से चार महीने लग जाते हैं. उन्होंने कहा कि कलाकारों को समय पर भुगतान नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसलिए केवल मानदेय बढ़ाना ही नहीं, बल्कि भुगतान के लिए निश्चित समय सीमा तय करना भी जरूरी है.

बाहरी कलाकारों को लाखों, स्थानीय कलाकारों को कम मानदेय

गोपी जैक्स ने आरोप लगाया कि प्रदेश में होने वाले कई बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बाहरी राज्यों से कलाकारों को बुलाकर उन पर लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं, जबकि स्थानीय कलाकारों को नाममात्र का मानदेय दिया जाता है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब हिमाचल की लोक संस्कृति को स्थानीय कलाकार ही अपनी कला के जरिए आगे बढ़ा रहे हैं तो उन्हें उचित आर्थिक सम्मान क्यों नहीं दिया जाता.

हर कार्यक्रम के लिए 10 हजार रुपये की मांग

कलाकारों ने सरकार और प्रशासन से स्थानीय कलाकारों का मानदेय बढ़ाकर कम से कम 10 हजार रुपये प्रति कार्यक्रम करने की मांग की है. इसके साथ ही कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले कलाकारों को तय समय के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई गई है. कलाकारों का कहना है कि इससे उन्हें अपनी कला को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा.

गोपी जैक्स ने कहा कि कलाकारों को केवल मंच उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी कला, समय और मेहनत का सम्मानजनक मूल्य भी मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि सरकारी आयोजनों में कलाकारों को समय पर उचित मेहनताना नहीं दिया जा सकता तो इस व्यवस्था पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए. कलाकारों का कहना है कि स्थानीय प्रतिभाओं को उचित सम्मान और आर्थिक सहयोग मिलेगा तो हिमाचल की लोक संस्कृति को और मजबूती मिलेगी.

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