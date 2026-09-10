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हिमाचल के कलाकारों का दर्द! घंटों रिहर्सल और प्रस्तुति के बाद सिर्फ 2 हजार मेहनताना, उसके लिए भी महीनों करना पड़ता है इंतजार

हिमाचल आर्टिस्ट्स एसोसिएशन की प्रेस वार्ता ( ETV BHARAT )