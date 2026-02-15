ETV Bharat / state

हिमाचल में पहली बार शराब के ठेकों और टोल बैरियरों की होगी ई-नीलामी, घर बैठे लगा सकेंगे बोली

शिमला: हिमाचल प्रदेश में शराब के ठेकों और टोल बैरियरों की ई-नीलामी का रास्ता अब साफ हो गया है. प्रदेश सरकार ने पारदर्शिता और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से पारंपरिक बोली प्रणाली को समाप्त कर दिया है. अब ठेकेदारों और कारोबारियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि वे घर बैठे ऑनलाइन बोली प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे. राज्य कर एवं आबकारी विभाग वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए खुदरा आबकारी शराब ठेकों और प्रवेश टोल बैरियरों का आवंटन पूरी तरह ऑनलाइन ई-नीलामी के माध्यम से करेगा. इसके लिए एक अत्याधुनिक ई-नीलामी पोर्टल तैयार किया गया है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी.

ऐसे करना होगा पंजीकरण

राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डॉ. यूनुस ने बताया कि ई-नीलामी इकाई-वार आयोजित की जाएगी. प्रत्येक इकाई में शामिल खुदरा शराब ठेकों के लिए अलग-अलग ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित की जाएंगी. आवेदकों को मान्य डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) के माध्यम से आधिकारिक ई-नीलामी पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा.

केवल अधिकृत पोर्टल के माध्यम से जमा की गई ऑनलाइन बोलियां ही स्वीकार की जाएंगी. ई-नीलामी पोर्टल का लिंक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.hptax.gov.in पर उपलब्ध रहेगा. विभाग ने संभावित बोलीदाताओं को सलाह दी है कि वे भाग लेने से पहले आबकारी नीति 2026-27, मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOP) और उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका को ध्यान से पढ़ें. ये सभी दस्तावेज विभागीय वेबसाइट और ई-नीलामी पोर्टल पर उपलब्ध होंगे.