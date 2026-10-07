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हिमाचल में घर में घुसकर तेंदुए ने महिला पर किया हमला, गंभीर चोटें आई, शोर सुनकर पहुंचे लोग

हिमाचल में तेंदुए की दहशत ( ETV BHARAT )

रामपुर: शिमला जिले के रामपुर में तेंदुए के हमले की घटना से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है. यहां ग्राम पंचायत बाहली के नेहरा गांव में मंगलवार रात एक तेंदुआ घर के अंदर घुसा और 62 वर्षीय महिला पर हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले में महिला घायल हो गई, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए रामपुर के खनेरी अस्पताल पहुंचाया गया. फिलहाल महिला का उपचार जारी है.