हिमाचल में घर में घुसकर तेंदुए ने महिला पर किया हमला, गंभीर चोटें आई, शोर सुनकर पहुंचे लोग
ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से तेंदुए को जल्द पकड़ने और क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 8:23 PM IST
रामपुर: शिमला जिले के रामपुर में तेंदुए के हमले की घटना से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है. यहां ग्राम पंचायत बाहली के नेहरा गांव में मंगलवार रात एक तेंदुआ घर के अंदर घुसा और 62 वर्षीय महिला पर हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले में महिला घायल हो गई, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए रामपुर के खनेरी अस्पताल पहुंचाया गया. फिलहाल महिला का उपचार जारी है.
जानकारी के अनुसार, देर रात करीब दो बजे खीरी देवी शौचालय जाने के लिए कमरे से बाहर गई थीं. शौचालय से लौटकर जैसे ही वह अपने कमरे में पहुंचीं, उसी दौरान तेंदुआ भी कमरे के अंदर घुस आया. महिला के कमरे में पहुंचते ही तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया. अचानक हुए तेंदुए के हमले में खीरी देवी को गंभीर चोटें आई हैं. महिला का शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और उन्हें तुरंत उपचार के लिए रामपुर स्थित खनेरी अस्पताल लाया गया. यहां उनका उपचार चल रहा है. घटना के बाद परिवार और आसपास के लोगों में भी डर का माहौल बना हुआ है.
रात को बाहर निकलने से डर रहे लोग
तेंदुए के घर के अंदर घुसकर महिला पर हमला करने की घटना के बाद नेहरा गांव में दहशत फैल गई है. ग्रामीण रात के समय घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं. लोगों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त और निगरानी बढ़ाने की मांग की है. साथ ही तेंदुए को पकड़ने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग भी की गई है.
डीएफओ रामपुर गुरु हर्ष सिंह ने बताया, "वन विभाग की टीम अस्पताल पहुंची और घायल महिला की चोटों की स्थिति का जायजा लिया. पीड़िता को अंतरिम राहत प्रदान कर दी गई है. पूर्ण मुआवजा देने की प्रक्रिया को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है."
डीएफओ ने बताया कि स्थिति को और बिगड़ने से रोकने और किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए क्षेत्र में लगातार गश्त और निगरानी की जा रही है. ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से तेंदुए को जल्द पकड़ने और क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है.
फोरलेन टनल में भी दिखा तेंदुआ
उधर, कीतरपुर-मनाली फोरलेन प्रोजेक्ट के तहत मंडी जिले के हणोगी में मंगलवार रात टनल के अंदर एक तेंदुआ दिखाई देने का मामला सामने आया है. दयोड से हणोगी के बीच बनी नई टनलों में से एक में गुजर रहे कार चालक ने इसका वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में कार चालक टनल के अंदर एक तेंदुए के होने की बात कह रहा है. वीडियो में जानवर कार को देखकर रेलिंग की तरफ छलांग लगाकर आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है. घटना मंगलवार रात करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है. सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. विभाग यह पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि वीडियो में दिखाई दिया जानवर वास्तव में तेंदुआ है या कोई अन्य जंगली जीव.
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