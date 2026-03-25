ETV Bharat / state

बंद संस्थानों और एंट्री टैक्स पर घिर सकती है सरकार, जयराम समेत इन बीजेपी विधायकों ने पूछे हैं ये सवाल

शिमला: हिमाचल विधानसभा बजट सत्र में सियासत आज एक बार फिर गरमाने के आसार हैं. ये इसलिए है कि विधानसभा के बजट सत्र का सातवां दिन कई अहम मुद्दों और तीखे सवालों के साथ शुरू हो रहा है. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस की पूरे आसार हैं. विपक्ष ने बंद संस्थानों और एंट्री टैक्स जैसे कई संवेदनशील मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है.

नेता प्रतिपक्ष जयराम समेत छह विधायकों रणधीर शर्मा, त्रिलोक जमवाल, राकेश जमवाल, सुखराम चौधरी ने सरकार से बंद किए गए विभागों और एंट्री टैक्स से जुड़े सवाल पूछे हैं. इन सवालों के जरिए विपक्ष सरकार की नीतियों और फैसलों की गहराई से पड़ताल करने की तैयारी में है. इसी के साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश बजट अनुमान पर चर्चा का आज आखिरी दिन भी है. बीते दो दिनों में सत्ता और विपक्ष दोनों ने अपने-अपने तर्क रखे, लेकिन आज इस बहस का निष्कर्ष निकलने की संभावना है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज बजट अनुमान पर चर्चा के दौरान सदन में उठाए गए सवालों का जवाब देंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री अपने संबोधन में न सिर्फ विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे, बल्कि सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और भविष्य की रणनीति को भी सामने रखेंगे.

प्रश्नकाल में पूछे गए हैं आज 42 सवाल