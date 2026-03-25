बंद संस्थानों और एंट्री टैक्स पर घिर सकती है सरकार, जयराम समेत इन बीजेपी विधायकों ने पूछे हैं ये सवाल
बजट सत्र में सियासत आज एक बार फिर गरमाने के आसार हैं. आज सत्र में कुल 42 सवाल लगे हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 9:14 AM IST
शिमला: हिमाचल विधानसभा बजट सत्र में सियासत आज एक बार फिर गरमाने के आसार हैं. ये इसलिए है कि विधानसभा के बजट सत्र का सातवां दिन कई अहम मुद्दों और तीखे सवालों के साथ शुरू हो रहा है. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस की पूरे आसार हैं. विपक्ष ने बंद संस्थानों और एंट्री टैक्स जैसे कई संवेदनशील मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है.
नेता प्रतिपक्ष जयराम समेत छह विधायकों रणधीर शर्मा, त्रिलोक जमवाल, राकेश जमवाल, सुखराम चौधरी ने सरकार से बंद किए गए विभागों और एंट्री टैक्स से जुड़े सवाल पूछे हैं. इन सवालों के जरिए विपक्ष सरकार की नीतियों और फैसलों की गहराई से पड़ताल करने की तैयारी में है. इसी के साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश बजट अनुमान पर चर्चा का आज आखिरी दिन भी है. बीते दो दिनों में सत्ता और विपक्ष दोनों ने अपने-अपने तर्क रखे, लेकिन आज इस बहस का निष्कर्ष निकलने की संभावना है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज बजट अनुमान पर चर्चा के दौरान सदन में उठाए गए सवालों का जवाब देंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री अपने संबोधन में न सिर्फ विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे, बल्कि सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और भविष्य की रणनीति को भी सामने रखेंगे.
प्रश्नकाल में पूछे गए हैं आज 42 सवाल
हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का आज सातवां दिन 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगा, जिसमें कुल 42 सवाल लगे हैं. इसमें विधायकों ने विभिन्न विभागों से संबंधित 31 तारांकित सवाल पूछे हैं, जिसके संबंधित विभागों के मंत्री सदन में उत्तर देंगे. वहीं, विभिन्न विभागों से संबंधित 11 अतारांकित सवाल लगे हैं, जिसमें उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे. विधायकों ने विभिन्न विभागों से संबंधित बंद संस्थान, प्रवेश शुल्क, कच्चा प्रबंधन, पौधरोपण, सड़क निर्माण, इनडोर स्टेडियम, औद्योगिक निवेश, राजीव डे बोर्डिंग स्कूल,सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सुरक्षा कर्मी, खेल मैदान, बस रूट, सरप्लस अध्यापक, सीवरेज टैंक, वोकेशनल टीचर, नाबार्ड, मनरेगा ,रिक्त पद आदि कई सवाल पूछे हैं. वहीं, आज सदन में समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे.
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