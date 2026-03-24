विधानसभा बजट सत्र का आज छठा दिन, सदन में गूंजेंगे ये सवाल
आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान 50 महत्वपूर्ण सवाल गूंजेंगे. विधायकों ने 11 अतारांकित सवाल पूछे हैं, जिनके सभा पटल पर उत्तर रखे जाने हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 9:02 AM IST
शिमला: हिमाचल में विधानसभा बजट सत्र के दूसरे चरण में माहौल एक बार फिर पूरी तरह सियासी गरमाहट से भर सकता है. बजट सत्र के छठे दिन सदन में सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के आसार हैं, जहां जनहित से जुड़े मुद्दों पर सवालों की बौछार होगी. खास तौर पर प्रश्नकाल के दौरान आज 50 महत्वपूर्ण सवाल गूंजेंगे, जिनमें केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदेश के जल शक्ति विभाग को मिली धनराशि, सरकार की ओर से विज्ञापनों पर खर्च की गई धनराशि और जनहित से जुड़े विकासकार्य जैसे विषय प्रमुख रहेंगे.
सुबह 11 बजे की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ आरंभ होगी, जिसमें विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति के साथ उतरेगा, वहीं सत्ता पक्ष अपने जवाबों के जरिए उपलब्धियों का ब्यौरा पेश करने की प्रयास करेगा. प्रश्नकाल के बाद सदन के पटल पर विभिन्न विभागों से जुड़े अहम कागजात रखे जाएंगे. इसके साथ ही विभिन्न विधानसभा समितियों के प्रतिवेदन भी आज सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनमें नीतिगत सुझाव और विभागीय समीक्षा शामिल होगी. वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट अनुमानों पर चर्चा का आज दूसरा दिन है.
सदन में गूंजेंगे ये सवाल
हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के छठे दिन प्रश्नकाल के दौरान कुल 50 प्रश्न गूंजेंगे. इसमें विधायकों ने 39 तारांकित सवाल पूछे हैं. जिनके सदन में उत्तर दिए जाएंगे, इसके अतिरिक्त विधायकों ने 11 अतारांकित सवाल पूछे हैं, जिनके सभा पटल पर उत्तर रखे जाने हैं. विधायकों ने विभिन्न विभागों से जुड़े जनहित से जुड़े स्वीकृत पद, विज्ञापन, लिफ्ट कार्य, स्क्रैप नीति, जल जीवन मिशन, पर्यटन स्थल, सौर ऊर्जा चलित मशीनरी, नियमित परीक्षा केंद्र, ऑफलाइन निविदाएं, बस सेवा, डायलिसिस, प्रधानमंत्री आवास योजना, कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान, लंबित बिजली बिल, नशे की ओवरडोज, स्वास्थ्य बीमा योजना, सड़क मरम्मत, ट्रांसफार्मर व रिक्त पद आदि सवाल पूछे हैं.
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