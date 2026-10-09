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हिमाचल में प्रवक्ता भर्ती के नियम बदले, 17,433 पदों पर नई व्यवस्था लागू, जानें योग्यता और चयन प्रक्रिया

हिमाचल शिक्षा विभाग ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में प्रवक्ता भर्ती और सेवा शर्तों को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है. स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रवक्ता (विद्यालय-नई व्यवस्था) के पदों के लिए भर्ती एवं सेवा शर्तों के नए नियम अधिसूचित कर दिए हैं. इसके तहत प्रदेश में कुल 17,433 पदों पर नई व्यवस्था का असर पड़ेगा. सरकार ने वर्ष 2010 में लागू पुराने भर्ती नियमों को निरस्त करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग (ग्रुप-सी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2026 जारी किए हैं. नए नियम ई-गजट में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे.

शिक्षा विभाग की ओर से 7 अक्तूबर 2026 को जारी अधिसूचना में भर्ती के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया और पदोन्नति से संबंधित प्रावधान स्पष्ट किए गए हैं. ये नियम जमा एक और जमा दो की कक्षाओं में नए विषयों के अध्यापन के साथ छठी से दसवीं तक स्नातकोत्तर स्तर पर उन्नत किए गए विषयों को पढ़ाने वाले प्रवक्ताओं के पदों पर लागू होंगे.