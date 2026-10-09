हिमाचल में प्रवक्ता भर्ती के नियम बदले, 17,433 पदों पर नई व्यवस्था लागू, जानें योग्यता और चयन प्रक्रिया
हिमाचल में प्रवक्ता बनने के नियम बदले. उम्र से लेकर शैक्षणिक योग्यता तक नए प्रावधान लागू. यहां पढ़ें
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 9:58 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में प्रवक्ता भर्ती और सेवा शर्तों को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है. स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रवक्ता (विद्यालय-नई व्यवस्था) के पदों के लिए भर्ती एवं सेवा शर्तों के नए नियम अधिसूचित कर दिए हैं. इसके तहत प्रदेश में कुल 17,433 पदों पर नई व्यवस्था का असर पड़ेगा. सरकार ने वर्ष 2010 में लागू पुराने भर्ती नियमों को निरस्त करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग (ग्रुप-सी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2026 जारी किए हैं. नए नियम ई-गजट में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे.
शिक्षा विभाग की ओर से 7 अक्तूबर 2026 को जारी अधिसूचना में भर्ती के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया और पदोन्नति से संबंधित प्रावधान स्पष्ट किए गए हैं. ये नियम जमा एक और जमा दो की कक्षाओं में नए विषयों के अध्यापन के साथ छठी से दसवीं तक स्नातकोत्तर स्तर पर उन्नत किए गए विषयों को पढ़ाने वाले प्रवक्ताओं के पदों पर लागू होंगे.
18 से 45 वर्ष होगी आयु सीमा
नई व्यवस्था के तहत सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है. सरकारी कर्मचारियों और आरक्षित वर्गों सहित पात्र अभ्यर्थियों को हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी.
संबंधित विषय में 50 फीसदी अंक और बीएड जरूरी
प्रवक्ता पद के लिए सामान्य शैक्षणिक योग्यता में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड अनिवार्य किया गया है. अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, संगीत, गृह विज्ञान और वाणिज्य सहित विभिन्न विषयों के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यता निर्धारित की गई है.
गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर के साथ स्नातक स्तर पर वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान का अध्ययन करने की शर्त भी रखी गई है.
कंप्यूटर विज्ञान के लिए अलग योग्यता
कंप्यूटर विज्ञान के पदों के लिए बीई या बीटेक (कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी) अथवा निर्धारित वैकल्पिक योग्यता के तहत किसी भी विषय में स्नातकोत्तर के साथ पीजीडीसीए या डीओईएसीसी का बी अथवा सी स्तर का प्रमाणपत्र मांगा गया है. इसके अतिरिक्त स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक के रूप में पांच वर्ष या उससे अधिक का अनुभव भी निर्धारित किया गया है.
लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से होगा चयन
प्रवक्ता पदों पर भर्ती सीधी भर्ती और पदोन्नति, दोनों माध्यमों से की जाएगी. सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया है, जिसमें लिखित परीक्षा या स्क्रीनिंग टेस्ट और साक्षात्कार शामिल होंगे। पदोन्नति के लिए टीजीटी और जेबीटी को फीडर कैडर के रूप में निर्धारित किया गया है.
दुर्गम क्षेत्रों की भी तय की परिभाषा
अधिसूचना में जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों को भी परिभाषित किया गया है. इनमें चंबा जिले के पांगी और भरमौर, लाहौल-स्पीति के सभी क्षेत्र, किन्नौर, शिमला जिले का डोडरा-क्वार और कुपवी तथा सिरमौर जिले का शिलाई क्षेत्र शामिल हैं. दुर्गम क्षेत्रों के संदर्भ में 15 से 20 किलोमीटर तक पैदल चलने की शर्त का भी उल्लेख किया गया है.
अतिरिक्त सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना की प्रतियां मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, निदेशक स्कूल शिक्षा और संबंधित विभागीय अधिकारियों को भेजी गई हैं. नई अधिसूचना के साथ अब प्रवक्ता (विद्यालय-नई व्यवस्था) के पदों पर भर्ती और सेवा शर्तों का संचालन वर्ष 2026 के नए नियमों के अनुसार होगा.
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