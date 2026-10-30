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CM सुक्खू, जेपी नड्डा, जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर... देखें हिमाचल के नेताओं ने कैसे मनाया करवा चौथ?

हिमाचल के नेताओं ने मनाया करवा चौथ ( ETV Bharat )

शिमला: देश के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश में भी करवा चौथ का पर्व धूम-धाम से मनाया गया. प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई नेताओं ने करवा चौथ का व्रत मनाया. कई नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करवा चौथ की तस्वीरें भी साझा की हैं.

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी पत्नी और देहरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक कमलेश ठाकुर के साथ शिमला में विधि-विधान के साथ करवा चौथ का पावन पर्व मनाया. कांग्रेस विधायक कमलेश ठाकुर ने अपने पति की उत्तम स्वास्थ्य और सुखमय जीवन और लंबी उम्र की कामना के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखा. शाम को चंद्रमा के दर्शन होने के बाद अर्घ्य देकर करवा चौथ का व्रत विधिपूर्वक खोला.