CM सुक्खू, जेपी नड्डा, जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर... देखें हिमाचल के नेताओं ने कैसे मनाया करवा चौथ?
करवा चौथ के पावन पर्व पर विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु एवं सुख-समृद्धि के लिए दिनभर निर्जला व्रत रखती हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 10:33 AM IST
शिमला: देश के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश में भी करवा चौथ का पर्व धूम-धाम से मनाया गया. प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई नेताओं ने करवा चौथ का व्रत मनाया. कई नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करवा चौथ की तस्वीरें भी साझा की हैं.
हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी पत्नी और देहरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक कमलेश ठाकुर के साथ शिमला में विधि-विधान के साथ करवा चौथ का पावन पर्व मनाया. कांग्रेस विधायक कमलेश ठाकुर ने अपने पति की उत्तम स्वास्थ्य और सुखमय जीवन और लंबी उम्र की कामना के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखा. शाम को चंद्रमा के दर्शन होने के बाद अर्घ्य देकर करवा चौथ का व्रत विधिपूर्वक खोला.
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी करवा चौथ व्रत तस्वीरें साझा कर शुभकामनाएं दी हैं. सीएम सुक्खू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, "करवा चौथ का पावन पर्व सभी के जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली लाए. सभी का दांपत्य जीवन प्रेम और सौभाग्य से परिपूर्ण रहे. करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं."
केंद्रीय स्वस्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है, "अखंड सौभाग्य, अटूट प्रेम और समर्पण के पावन पर्व करवा चौथ की सभी सुहागिन नारी शक्ति को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. ईश्वर से प्रार्थना है कि यह पावन पर्व हर दांपत्य जीवन में खुशियां, मधुरता और विश्वास बनाए रखे."
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करवाचौथ की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है, "अखंड सौभाग्य एवं अटूट प्रेम के प्रतीक पावन पर्व करवा चौथ की हार्दिक बधाई शुभकामनाएँ! भगवान चन्द्रदेव और करवा माता से प्रार्थना है कि सभी के जीवन में सुख-समृद्धि, प्रेम और खुशियों का चंद्रमा सदैव दमकता रहे"
हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है, "करवाचौथ का पावन पर्व प्रेम, विश्वास और जीवनभर के साथ का प्रतीक है. सुख-दुःख में एक-दूसरे का संबल बनकर जीवन की हर यात्रा में साथ निभाना ही दाम्पत्य जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है. आप सभी को करवाचौथ की हार्दिक शुभकामनाएँ। ईश्वर सभी के जीवन में प्रेम, सुख और सौभाग्य बनाए रखें."
भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करवा चौध की शुभकामनाएं देते हुए लिखा है, "जीवन के हर रंग, सिर्फ़ तुम्हारे संग. अखंड सौभाग्य के पावन पर्व करवा चौथ की मंगलकामनाएं."
श्री नैना देवी जी से भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा है, "करवा चौथ के पावन पर्व पर अपने जीवनसाथी के साथ इस शुभ अवसर का संकल्प और परंपरा निभाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. यह पर्व हमारे जीवन में विश्वास, प्रेम और एकता के अटूट बंधन का प्रतीक है."
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