चंबा में भारी लैंडस्लाइड, देखते ही देखते भरभराकर गिरा पहाड़
चंबा जिले में भारी लैंडस्लाइड का लाइव वीडियो सामने आया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 4:15 PM IST
चंबा: हिमाचल प्रदेश में मानसून से पहले ही पहाड़ों के दरकने का सिलसिला शुरू हो गया है. जो कि आगामी समय के लिए बड़े खतरे की चेतावनी है. ताजा मामला चंबा जिले का है. जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र के चांजू के चूरसिया नामक जगह पर पहाड़ी से भारी लैंडस्लाइड हुआ है. जिसके चलते मार्ग भी अवरुद्ध हो गया है. लैंडस्लाइड का वीडियो भी सामने आया है. वहीं, लैंडस्लाइड के चलते रास्ते के दोनों और गाड़ियों का जाम लग गया.
कई गांव की आबादी प्रभावित
वहीं, लैंडस्लाइड होने से इस क्षेत्र के करीब 24 से ज्यादा गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है. जिसके चलते अब लोगों की परेशानी बढ़ गई है. चांजू के चूरसिया में लैंडस्लाइड से गाड़ियों की रफ्तार थम गई है. स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द सड़क से मलबे को हटाकर मार्ग को बहाल करने की मांग की है, ताकि लोगों को लैंडस्लाइड के चलते और दिक्कतों का सामना न करना पड़े.
अधिशासी अभियंता जोगिंदर कुमार ने कहा, "लैंडस्लाइड का वीडियो सामने आया है. जहां पहाड़ टूटने से मार्ग बंद हुआ है. पीडब्ल्यूडी विभाग को अपनी मशीनरी वहां तैनात करने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि जल्दी मार्ग को बहाल किया जा सके और लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े."
गौरतलब है कि साल 2023 के बार हर मानसून हिमाचल में तबाही लेकर आ रहा है, लेकिन इस साल मानसून से पहले ही पहाड़ों पर लैंडस्लाइड के मामले सामने आने लगे हैं. ऐसे में आने वाले समय में बरसात के दौरान लैंडस्लाइड के मामले और ज्यादा बढ़ सकते हैं. ऐसे में प्रशासन द्वारा देर शाम सफर करने के लिए एहतियात के तौर पर मनाही है.