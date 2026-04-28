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हिमाचल में धार्मिक डेरे को लैंड सीलिंग एक्ट में छूट, राष्ट्रपति ने मंजूर किया बिल, राधास्वामी सत्संग ब्यास से जुड़ा है मामला

हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स (अमेंडमेंट बिल) 2024 को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी ( FILE@ETVBHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में लैंड सीलिंग एक्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू की तरफ से दि हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स (अमेंडमेंट बिल) 2024 को मंजूरी दे दी गई है. इस बारे में राष्ट्रपति भवन से एसेंट मिल गई है. राष्ट्रपति से बिल को मंजूरी मिलने के बाद हिमाचल सरकार के विधि विभाग ने इसे गजट में प्रकाशित कर दिया है. इस तरह से अब राधास्वामी सत्संग सोसायटी ब्यास (आरएसएसबी) के हमीरपुर जिला के भोटा स्थित धर्मार्थ अस्पताल को अपनी ही सिस्टर आर्गेनाइजेशन महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसायटी के नाम जमीन ट्रांसफर करने की छूट हो गई है. उल्लेखनीय है कि ये मामला हिमाचल में खूब चर्चा में रहा था. राज्य सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट में छूट देकर राधास्वामी सत्संग ब्यास को राहत देने के लिए विधानसभा में संशोधन विधेयक लाया था. इस बिल को राष्ट्रपति की तरफ से 12 मार्च को एसेंट मिल गई थी. उसके बाद हिमाचल सरकार के विधि विभाग ने इसकी गजट अधिसूचना जारी कर दी है. अब संशोधन विधेयक के कानून बन जाने के कारण राज्य में धार्मिक संस्थाएं लैंड सीलिंग एक्ट में तय छूट हासिल कर सकेंगी. क्या है पूरा मामला? पंजाब के अमृतसर जिला में ब्यास नामक स्थान पर एक विख्यात धार्मिक डेरा है. ये डेरा बाबा जैमल सिंह के नाम पर स्थापित है और इसका प्रचलित नाम डेरा ब्यास या फिर राधास्वामी सत्संग सोसायटी ब्यास है. इसी डेरा ब्यास ने हिमाचल के हमीरपुर जिला में भोटा में एक धर्मार्थ अस्पताल खोला हुआ है. डेरा ब्यास प्रबंधन ने हिमाचल सरकार से आग्रह किया था कि उसे भोटा अस्पताल परिसर की जमीन अपनी ही सिस्टर आर्गेनाइजेशन महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसायटी को ट्रांसफर करने की अनुमति चाही थी. इसके लिए लैंड सीलिंग एक्ट में छूट होनी चाहिए.