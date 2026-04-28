हिमाचल में धार्मिक डेरे को लैंड सीलिंग एक्ट में छूट, राष्ट्रपति ने मंजूर किया बिल, राधास्वामी सत्संग ब्यास से जुड़ा है मामला
हिमाचल सरकार ने डेरा ब्यास प्रबंधन को छूट देने के लिए विधानसभा के विंटर सेशन (2024) में संशोधन विधेयक लाया था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 7:04 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में लैंड सीलिंग एक्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू की तरफ से दि हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स (अमेंडमेंट बिल) 2024 को मंजूरी दे दी गई है. इस बारे में राष्ट्रपति भवन से एसेंट मिल गई है. राष्ट्रपति से बिल को मंजूरी मिलने के बाद हिमाचल सरकार के विधि विभाग ने इसे गजट में प्रकाशित कर दिया है. इस तरह से अब राधास्वामी सत्संग सोसायटी ब्यास (आरएसएसबी) के हमीरपुर जिला के भोटा स्थित धर्मार्थ अस्पताल को अपनी ही सिस्टर आर्गेनाइजेशन महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसायटी के नाम जमीन ट्रांसफर करने की छूट हो गई है.
उल्लेखनीय है कि ये मामला हिमाचल में खूब चर्चा में रहा था. राज्य सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट में छूट देकर राधास्वामी सत्संग ब्यास को राहत देने के लिए विधानसभा में संशोधन विधेयक लाया था. इस बिल को राष्ट्रपति की तरफ से 12 मार्च को एसेंट मिल गई थी. उसके बाद हिमाचल सरकार के विधि विभाग ने इसकी गजट अधिसूचना जारी कर दी है. अब संशोधन विधेयक के कानून बन जाने के कारण राज्य में धार्मिक संस्थाएं लैंड सीलिंग एक्ट में तय छूट हासिल कर सकेंगी.
क्या है पूरा मामला?
पंजाब के अमृतसर जिला में ब्यास नामक स्थान पर एक विख्यात धार्मिक डेरा है. ये डेरा बाबा जैमल सिंह के नाम पर स्थापित है और इसका प्रचलित नाम डेरा ब्यास या फिर राधास्वामी सत्संग सोसायटी ब्यास है. इसी डेरा ब्यास ने हिमाचल के हमीरपुर जिला में भोटा में एक धर्मार्थ अस्पताल खोला हुआ है. डेरा ब्यास प्रबंधन ने हिमाचल सरकार से आग्रह किया था कि उसे भोटा अस्पताल परिसर की जमीन अपनी ही सिस्टर आर्गेनाइजेशन महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसायटी को ट्रांसफर करने की अनुमति चाही थी. इसके लिए लैंड सीलिंग एक्ट में छूट होनी चाहिए.
हिमाचल में लैंड सीलिंग एक्ट में छूट के लिए विधानसभा में बिल लाना पड़ता है और इसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है. हिमाचल सरकार ने डेरा ब्यास प्रबंधन को छूट देने के लिए विधानसभा के विंटर सेशन में 2024 में संशोधन विधेयक लाया. राजस्व मंत्री जगत सिंह ने बिल को पेश करते हुए कहा था कि डेरा ब्यास राज्य में कई तरह की सुधारात्मक गतिविधियों में शामिल है. संस्था कई जनहित के काम कर रही है और नशे के खिलाफ भी अभियान चलाती है. राज्य में इस संस्था ने नैतिक, आध्यात्मिक व धार्मिक शिक्षा केंद्र स्थापित किए हैं. ऐसे में संस्था को लैंड सीलिंग एक्ट से छूट दी जानी चाहिए. पहले इस संस्था को लैंड सीलिंग एक्ट के दायरे से बाहर किया गया था. अब संस्था लैंड ट्रांसफर के लिए भी छूट चाह रही थी. ऐसे में संस्था का सामाजिक योगदान देखते हुए राज्य सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन कर जमीन को सिस्टर आर्गेनाइजेशन को स्थानांतरित करने की सहूलियत दी. अब बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने उसे गजट में नोटिफाई कर दिया है.
संस्था ने दी थी अस्पताल बंद करने की चेतावनी
उल्लेखनीय है कि डेरा ब्यास ने पहले राज्य सरकार से लैंड सीलिंग एक्ट में जमीन हस्तांतरण की छूट मांगी थी. छूट न मिलने की स्थिति में संस्था ने भोटा धर्मार्थ अस्पताल को बंद करने की चेतावनी दी थी. ये घटनाक्रम दिसंबर 2024 का है. चूंकि भोटा व आसपास के इलाकों के हजारों लोगों को निशुल्क इलाज की सुविधा इस अस्पताल से मिलती थी, लिहाजा जनता ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया. आलम ये था कि खुद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा. सरकार ने संस्था को भरोसा दिलाया कि विधानसभा में बिल लाकर उसे राहत दी जाएगी. राज्य सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए बिल लाया और अब ये कानून बन गया है/ इस तरह राधास्वामी सत्संग सोसायटी ब्यास के भोटा अस्पातल की जमीन संस्था की सिस्टर आर्गेनाइजेशन जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसायटी को हस्तांतरित हो सकेगी.
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