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हिमाचल में धार्मिक यात्रा के दौरान बड़ा हादसा, दो श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति की लाहौल घाटी में ड्रिलबुरी परिक्रमा के दौरान बड़ा हादसा हो गया. गुरुवार को धार्मिक यात्रा पर गईं दो महिला श्रद्धालुओं की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई, जबकि कई अन्य श्रद्धालु घायल और बीमार हुए हैं. परिक्रमा के दौरान पहाड़ी क्षेत्र में अचानक भारी बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे श्रद्धालुओं को एल्टीट्यूड सिकनेस (ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी) का सामना करना पड़ा. बर्फ पर फिसलने से भी कई श्रद्धालु घायल हुए हैं. सभी घायलों को इलाज के लिए केलांग अस्पताल लाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है.

परिक्रमा के दौरान अचानक बदला मौसम

जानकारी के अनुसार, ड्रिलबुरी पर्वत की परिक्रमा के लिए करीब ढाई हजार श्रद्धालु पहुंचे थे. सुबह के समय पहाड़ी क्षेत्र में अचानक भारी बर्फबारी शुरू हो गई. ऊंचाई अधिक होने और मौसम खराब होने के कारण कई श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई. वहीं, बर्फ पर फिसलने से भी कई लोग चोटिल हुए हैं. घटना के बाद लाहौल-स्पीति प्रशासन श्रद्धालुओं की मदद और राहत कार्य में जुट गया है.

कई श्रद्धालु हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से हुए बीमार

केलांग अस्पताल की वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. सुषमा ने बताया, "ड्रिलबुरी परिक्रमा से लौटे कई श्रद्धालु चोट लगने और अत्यधिक ठंड व ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पताल पहुंचे हैं. बर्फ पर फिसलने से भी कई श्रद्धालु घायल हुए हैं. ऐसे मौसम में हाइपोथर्मिया का खतरा भी बढ़ जाता है."

इस घटना में जान गंवाने वाली दोनों महिला श्रद्धालुओं की पहचान दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) निवासी दावा डोमा भूटिया और केलांग (लाहौल-स्पीति) निवासी यांगजिन के रूप में हुई है. अस्पताल प्रशासन दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवा रहा है. फिलहाल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें प्रभावित लोगों की मदद में जुटी हैं. अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे ऊंचाई वाले क्षेत्रों की यात्रा पर जाने से पहले मौसम और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.