हिमाचल में उफनते नाले के बीच जिंदगी की जंग! JCB के बकेट में बैठकर अस्पताल पहुंची महिला मरीज
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए BRO कर्मचारियों ने तुरंत महिला को JCB की मदद से नाला पार करवाया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 6:20 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ कई इलाकों में नदी-नाले उफान पर हैं और सड़क संपर्क लगातार प्रभावित हो रहा है. इसी बीच जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति से इंसानियत और हिम्मत की मिसाल पेश करने वाली एक तस्वीर सामने आई है. यहां उफनते जाहलमा नाले के कारण सड़क बंद होने पर गंभीर रूप से बीमार महिला को JCB के बकेट में बैठाकर नाला पार कराया गया. इसके बाद दूसरी ओर पहले से मौजूद एंबुलेंस से महिला को बेहतर इलाज के लिए कुल्लू अस्पताल भेजा गया. इस पूरी घटना का वीडियो भी चर्चा का विषय बना हुआ है.
बारिश से बंद हुआ रास्ता, बढ़ी मुश्किल
दरअसल, लगातार हो रही बारिश के कारण लाहौल घाटी का जाहलमा नाला उफान पर आ गया, जिससे मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई. सुरक्षा कारणों से सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने अस्थायी सड़क पर लगाए गए आरसीसी पाइप और पैदल आवाजाही के लिए बनाए गए गार्डर भी हटा दिए थे. ऐसे में किसी भी वाहन या व्यक्ति का नाला पार करना संभव नहीं था. शैनूर गांव की रहने वाली शांति देवी का इलाज सिविल अस्पताल उदयपुर में चल रहा था. इलाज के दौरान उनकी हालत गंभीर हो गई. चिकित्सकों ने बेहतर उपचार के लिए उन्हें क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू रेफर किया, लेकिन रास्ता बंद होने से मरीज को अस्पताल तक पहुंचाना बड़ी चुनौती बन गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बीआरओ के कर्मचारियों ने तत्काल मानवीय पहल करते हुए महिला को JCB मशीन के बकेट में सुरक्षित बैठाया और सावधानीपूर्वक उफनते जाहलमा नाले के दूसरी ओर पहुंचाया. वहां पहले से तैयार खड़ी एंबुलेंस में मरीज को शिफ्ट किया गया और तुरंत कुल्लू अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया. स्थानीय लोगों ने बीआरओ की इस त्वरित कार्रवाई की सराहना की.
डॉक्टर ने बताई मरीज की हालत
उदयपुर अस्पताल में तैनात डॉ. हिमेश ठाकुर ने बताया कि शांति देवी को छाती में संक्रमण था और उन्हें सांस लेने में गंभीर दिक्कत हो रही थी. उनकी स्थिति को देखते हुए उच्च संस्थान में उपचार जरूरी था. उन्होंने कहा कि समय रहते बीआरओ के सहयोग से मरीज को सुरक्षित कुल्लू अस्पताल भेज दिया गया, जिससे इलाज में देरी नहीं हुई.
मानसून में बढ़ी चुनौती
मानसून के दौरान लाहौल-स्पीति जैसे दुर्गम क्षेत्रों में नदी-नालों का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है, जिससे कई सड़कें बंद हो जाती हैं. ऐसे हालात में प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और बीआरओ की समन्वित कार्रवाई कई बार लोगों के लिए जीवनरक्षक साबित होती है. जाहलमा नाले की यह घटना भी इसी का उदाहरण है, जहां समय पर मिली मदद ने एक मरीज की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई.
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