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हिमाचल के अनार की दुबई में दस्तक, कुल्लू से 1.3 मीट्रिक टन सिंदूरी अनार का निर्यात

शिमला: हिमाचल के बागवानों की मेहनत अब अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहचान बना रही है. प्रदेश में पैदा होने वाले सेब, चेरी और प्लम के बाद अब कुल्लू के सिंदूरी अनार ने भी विदेशों का रुख किया है. कुल्लू में उत्पादित 1.3 मीट्रिक टन अनार की खेप संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दुबई शहर को निर्यात की गई है.

यह पहल प्रदेश के किसानों और बागवानों के लिए नए बाजारों के द्वार खोलने के साथ उनकी उपज को बेहतर दाम दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है. प्रदेश सरकार का जोर कृषि और बागवानी उत्पादों को देश के विभिन्न बाजारों तक पहुंचाने के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी उनकी पहुंच बढ़ाने पर है.

निर्यात की गई खेप के लिए रीना देवी, संजय कुमार, नितिश कुमार और वीर सिंह गुलेरिया सहित किसानों ने अनार की आपूर्ति की. कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), चंडीगढ़ के क्षेत्रीय कार्यालय ने निर्यात प्रक्रिया में सहयोग प्रदान किया.

कुल्लू के सिंदूरी अनार को दुबई तक पहुंचाने में भुंतर स्थित किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) की अहम भूमिका रही. अनार को स्थानीय किसानों और एफपीओ के माध्यम से एकत्रित किया गया. इस संगठन से करीब 600 किसान जुड़े हुए हैं.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "प्रदेश सरकार किसानों और बागवानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है. किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से विपणन सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए हरसंभव सहयोग दिया जा रहा है".

चेरी और प्लम भी पहुंच चुके हैं विदेश

हिमाचल के फल उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में यह पहला प्रयास नहीं है. इसी वर्ष जून में शिमला जिला के जड़ोल-टिक्कर और बागी क्षेत्रों के छह प्रगतिशील किसानों की ओर से उत्पादित 400 किलोग्राम चेरी और 400 किलोग्राम प्लम की पहली खेप ओमान को निर्यात की गई थी. अब कुल्लू के अनार का दुबई पहुंचना प्रदेश के फल उत्पादकों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में संभावनाओं को और मजबूत करता है.

वहीं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. जिसमें उन्होंने लिखा, "कुल्लू के सिंदूरी अनार की दुबई तक पहुंची मिठास. हिमाचल प्रदेश के किसानों की उपज अब वैश्विक बाजारों में नई पहचान बना रही है. Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority के सहयोग से कुल्लू से दुबई तक 1.3 मीट्रिक टन सिंदूरी अनार का निर्यात किया गया है. स्थानीय उपज को वैश्विक बाजारों से जोड़ने की यह पहल किसानों की आय बढ़ाने और भारतीय कृषि निर्यात को नई ऊँचाइयों तक ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है".

वैश्विक बाजार की मांग के अनुरूप उत्पादन पर जोर

सीएम सुक्खू ने किसानों और बागवानों से अंतरराष्ट्रीय बाजारों की मांग के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाली फसलों और फलों की किस्मों की खेती करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कृषि एवं बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है. सरकार का उद्देश्य हिमाचल के फलों को वैश्विक बाजार में विशिष्ट पहचान दिलाने के साथ किसानों की आय और आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है.

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