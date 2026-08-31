हिमालच की डायनासोर झील में इस बार नहीं होगा '20 भादो' का स्नान, जानें इस पर क्यों लगी पाबंदी?
'डायनासोर झील' एक बेहद खूबसूरत, पवित्र और रहस्यमयी स्थल है, जो सर्दियों में बर्फ की सफेद चादर से ढक जाता है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 31, 2026 at 1:18 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में '20 भादो' के दिन झीलों, झरनों और नदी-नालों के संगम पर स्नान करने की परंपरा रही है. इसी बीच कुल्लू जिले की लगघाटी में करीब 12 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित प्रसिद्ध डायनासोर झील को लेकर इस बार बड़ा फैसला लिया गया है. देवी-देवताओं के आदेश के बाद '20 भादो' के दिन झील में स्नान पर पूरी तरह रोक रहेगी. लोगों से झील तक न जाने और इसकी पवित्रता बनाए रखने की अपील की गई है.
लगघाटी की आराध्य माता फुंगणी के कारदार रामलाल ठाकुर ने बताया कि देवी-देवताओं ने गुर के माध्यम से '20 भादो' को डायनासोर झील में स्नान नहीं करने का आदेश दिया है. उन्होंने श्रद्धालुओं से देव आज्ञा का पालन करने का आग्रह किया है. लोगों से इस दिन झील के आसपास भी न जाने की अपील की गई है.
झील के आसपास बढ़ रही गंदगी पर चिंता
रामलाल ठाकुर के अनुसार डायनासोर झील तक पहुंचने वाले रास्तों में कई देवी-देवताओं के धार्मिक स्थल आते हैं. यहां पहुंचने वाले कुछ लोग रात में टेंट लगाकर ठहरते हैं. इस दौरान कुछ लोग शराब, बीड़ी-सिगरेट और अन्य निषेध वस्तुएं लेकर पहुंचते हैं. नशे के सेवन, शोर-शराबे और गंदगी के कारण धार्मिक स्थलों की पवित्रता प्रभावित हो रही है. देव समाज के अनुसार झील और आसपास लगातार बढ़ रही गंदगी को लेकर देवी-देवताओं ने नाराजगी जताई है. लगघाटी के साथ मंडी, कांगड़ा, बड़ा भंगाल, छोटा भंगाल और चौहार घाटी के लोगों से भी '20 भादो' को झील में स्नान के लिए नहीं पहुंचने की अपील की गई है.
20 भादो पर स्नान की है परंपरा
हिमाचल में '20 भादो' के दिन झीलों, झरनों और नदी-नालों के संगम पर स्नान करने की परंपरा है. मान्यता है कि इस समय पहाड़ों की औषधीय जड़ी-बूटियों का रस पानी में घुलता है और इससे स्नान करने पर त्वचा संबंधी रोगों से राहत मिलती है. इसी मान्यता के चलते कई धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों पर लोग स्नान के लिए पहुंचते हैं. इस बार इसी परंपरा के बीच डायनासोर झील में स्नान पर रोक लगाई गई है.
क्यों खास है ये झील?
डायनासोर झील एक बेहद खूबसूरत, पवित्र और रहस्यमयी स्थल है, जो सर्दियों में बर्फ की सफेद चादर से ढक जाता है. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, इस झील का इतिहास भगवान शिव से जुड़ा हुआ है. इसी स्थान पर देवी-देवता भी स्नान करते हैं. रामलाल ठाकुर ने बताया कि इस पवित्र झील में सिर्फ देवी-देवता ही स्नान करने के लिए जाते हैं और जब-जब उनका आदेश होता है, तभी श्रद्धालु इस झील के दर्शन करते हैं. लेकिन बीते कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि लोग यहां '20 भादों' के स्नान के लिए आ रहे हैं और काफी कचरा भी फैला रहे हैं. इसके अलावा कुछ पर्यटक यहां कैंपिंग भी कर रहे हैं, जिससे झील का वातावरण दूषित हो रहा है. ऐसे में झील की पवित्रता को लेकर देवी-देवताओं द्वारा बार-बार निर्देश दिए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस साल भी देवी-देवताओं ने साफ चेताया है कि इस पवित्र झील को बिल्कुल भी दूषित न किया जाए, अन्यथा आने वाले समय में जनमानस को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा.
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