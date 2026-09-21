₹135.69 करोड़ सालाना बचाने के लिए जल अधिकारों से समझौता क्यों? किशाऊ बांध परियोजना पर बिंदल ने सरकार से मांगा जवाब
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के 1,200 करोड़ रुपये सालाना आय के दावे पर भी सवाल उठाए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 7:56 PM IST
शिमला: किशाऊ बहुउद्देश्यीय परियोजना को लेकर हिमाचल में सियासत तेज हो गई है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर परियोजना को लेकर तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और इसका श्रेय लेने का आरोप लगाया है. बिंदल ने कहा कि भाजपा किशाऊ परियोजना और छह राज्यों के बीच हुए समझौते का स्वागत करती है, लेकिन सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि हिमाचल के दीर्घकालिक जल अधिकारों और आर्थिक हितों को लेकर क्या व्यवस्था की गई है.
डॉ. बिंदल ने कहा कि किशाऊ परियोजना की कुल अनुमानित लागत 15,624 करोड़ रुपये है. इसमें जल घटक की लागत 12,096 करोड़ रुपये और विद्युत घटक की लागत 3,528 करोड़ रुपये बताई गई है. उनके अनुसार जल घटक की 12,096 करोड़ रुपये की लागत का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार की ओर से वहन किए जाने की व्यवस्था परियोजना को आगे बढ़ाने में अहम रही है. केंद्र सरकार ने परियोजना के जल घटक की 90 प्रतिशत लागत केंद्रीय सहायता के रूप में वहन करने की बात कही है.
बिंदल ने कहा कि किशाऊ परियोजना की परिकल्पना कई दशक पहले की गई थी. वर्ष 1944-45 में इसका प्रारंभिक सर्वेक्षण हुआ, जबकि वर्ष 1962 में उत्तर प्रदेश सरकार ने विस्तृत सर्वेक्षण करवाया था. इसके बाद वर्ष 1964 में प्राथमिक रिपोर्ट तैयार की गई. उन्होंने कहा कि इसके बावजूद परियोजना लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ सकी. वर्ष 2015 में भी परियोजना को लेकर बैठक हुई थी, लेकिन जल घटक की लागत के बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी.
केंद्र के फैसले के बाद समझौते का रास्ता खुला
बिंदल के अनुसार वर्ष 2025 में केंद्र सरकार की ओर से जल घटक की लागत वहन करने का सैद्धांतिक निर्णय परियोजना के लिए अहम साबित हुआ. इसके बाद 15 सितंबर 2026 को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के बीच किशाऊ परियोजना को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर हुए. केंद्र सरकार के अनुसार परियोजना को आगे बढ़ाने के बाद इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने मंजूरी के लिए रखा जाएगा.
डॉ. बिंदल ने कहा कि वर्ष 2015 में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच विद्युत घटक की लागत 50-50 प्रतिशत वहन करने पर सहमति बनी थी. उन्होंने विद्युत घटक की कुल लागत 3,528 करोड़ रुपये बताते हुए कहा कि इसके अनुसार हिमाचल को 1,764 करोड़ रुपये का निवेश करना पड़ता. बिंदल के अनुसार यदि इस राशि को परियोजना की तय अवधि में बांटा जाए तो हिमाचल पर औसतन 135.69 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का वित्तीय दायित्व बनता.
जल अधिकारों को लेकर सरकार से मांगा जवाब
बिंदल ने सवाल उठाया कि क्या हिमाचल प्रदेश अपने दीर्घकालिक जल अधिकारों और संभावित आर्थिक लाभों को सुरक्षित रखने के लिए यह निवेश नहीं कर सकता था. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने तत्काल वित्तीय बोझ कम करने को प्राथमिकता दी, लेकिन भविष्य में जल संसाधनों से मिलने वाले लाभों का पर्याप्त मूल्यांकन जनता के सामने नहीं रखा.
हिमाचल के पानी के हिस्से में बदलाव का दावा
डॉ. बिंदल ने कहा कि पूर्व निर्धारित जल बंटवारे में हरियाणा की हिस्सेदारी 40.6 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश की 30.1 प्रतिशत, दिल्ली की 10.4 प्रतिशत, राजस्थान की 6.3 प्रतिशत और हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की 1.7-1.7 प्रतिशत थी. उन्होंने दावा किया कि नए समझौते में हिमाचल के जल अधिकारों में बदलाव किए गए हैं. केंद्र सरकार ने भी बताया है कि हिमाचल के हिस्से के पानी को दिल्ली और राजस्थान के लिए आवंटित करने पर सहमति बनी है और इसके बदले हिमाचल के बिजली घटक की लागत में सहायता की व्यवस्था की गई है.
1,200 करोड़ सालाना आय के दावे पर भी सवाल
बिंदल ने मुख्यमंत्री के उस दावे पर भी सवाल उठाया, जिसमें किशाऊ परियोजना से हिमाचल को करीब 1,200 करोड़ रुपये सालाना आय होने की बात कही गई है. उन्होंने कहा कि अगर इस अनुमान को आधार माना जाए तो हिमाचल द्वारा विद्युत घटक में 1,764 करोड़ रुपये का निवेश करीब डेढ़ वर्ष की आय के बराबर हो सकता था. उन्होंने सरकार से 1,200 करोड़ रुपये की अनुमानित सालाना आय का पूरा आधार सार्वजनिक करने की मांग की. इसमें बिजली की बिक्री दर, हिमाचल को मिलने वाली बिजली की मात्रा, उत्पादन लागत और वास्तविक शुद्ध आय का विवरण देने को कहा.
किसानों की सिंचाई और आय पर मांगी रिपोर्ट
डॉ. बिंदल ने कहा कि किशाऊ परियोजना केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध सिरमौर जिले के किसानों और भविष्य की कृषि अर्थव्यवस्था से भी है. उन्होंने कहा कि टोंस नदी पर बांध बनने के बाद जल संसाधन का इस्तेमाल सिरमौर के क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए किस तरह किया जा सकता है, इसका अध्ययन होना चाहिए. बिंदल ने आरोप लगाया कि परियोजना में हिमाचल के जल अधिकारों से जुड़े फैसले लेते समय सिरमौर के किसानों की भविष्य की सिंचाई जरूरतों को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी गई. उन्होंने सरकार से परियोजना से संभावित सिंचाई क्षेत्र, प्रस्तावित नहरों, कृषि उत्पादन में संभावित वृद्धि और किसानों की आय पर पड़ने वाले असर की विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की.
डॉ. बिंदल ने कहा कि किशाऊ जैसी बड़ी परियोजना से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार, तकनीकी प्रशिक्षण और स्वरोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य, परिवहन, मशीनरी, निर्माण सामग्री, होटल और अन्य सेवाओं में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए. उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या नए समझौते में हिमाचल के युवाओं के लिए रोजगार की कोई बाध्यकारी व्यवस्था की गई है.
श्वेतपत्र जारी करने की मांग
डॉ. बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री को परियोजना की उपलब्धियां गिनाने के साथ समझौते की वित्तीय और कानूनी शर्तें भी जनता के सामने रखनी चाहिए. उन्होंने किशाऊ बांध परियोजना पर श्वेतपत्र जारी करने की मांग की. बिंदल के मुताबिक इसमें केंद्र और राज्यों के वित्तीय योगदान, हिमाचल के जल अधिकार, बिजली की हिस्सेदारी, अनुमानित आय, सिंचाई सुविधाओं और रोजगार से जुड़े प्रावधानों की जानकारी होनी चाहिए.
'परियोजना का विरोध नहीं, हिमाचल के हितों पर सवाल'
डॉ. बिंदल ने कहा कि भाजपा किशाऊ बांध परियोजना और छह राज्यों के बीच हुए समझौते का स्वागत करती है. उन्होंने कहा कि उनका सवाल परियोजना के निर्माण को लेकर नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश के दीर्घकालिक आर्थिक हितों, जल अधिकारों, बिजली से होने वाली आय, सिंचाई और स्थानीय लोगों के रोजगार से जुड़ा है.
किशाऊ परियोजना से किस राज्य को क्या मिलेगा?
किशाऊ परियोजना से छह राज्यों को अलग-अलग लाभ मिलने हैं. आधिकारिक पर्यावरणीय आकलन दस्तावेज के अनुसार परियोजना से 1,324 मिलियन क्यूबिक मीटर (MCM) उपयोगी जल का लाभ मिलेगा. इसमें हरियाणा को 633 MCM, उत्तर प्रदेश को 411 MCM, राजस्थान को 124 MCM, दिल्ली को 80 MCM, हिमाचल प्रदेश को 42 MCM और उत्तराखंड को 34 MCM पानी आवंटित किया गया है. परियोजना से करीब 97 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की क्षमता भी विकसित होगी.
आंकड़ों के अनुसार जल आवंटन में सबसे बड़ा हिस्सा हरियाणा को 633 MCM और इसके बाद उत्तर प्रदेश को 411 MCM मिलेगा. राजस्थान को 124 MCM और दिल्ली को 80 MCM पानी मिलेगा. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिस्से में क्रमशः 42 MCM और 34 MCM पानी रखा गया है. परियोजना का उद्देश्य सिंचाई के साथ पेयजल और औद्योगिक जरूरतों के लिए भी जल उपलब्ध कराना है.
बिजली उत्पादन से हिमाचल और उत्तराखंड को लाभ
किशाऊ परियोजना टोंस नदी पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर प्रस्तावित है. परियोजना की क्षमता को लेकर अलग-अलग चरणों के दस्तावेजों में आंकड़े रहे हैं, जबकि मौजूदा समझौते और सरकारी जानकारी में 660 मेगावाट तथा 1,476 मिलियन यूनिट सालाना बिजली उत्पादन का उल्लेख है. केंद्र सरकार के अनुसार हिमाचल के जल हिस्से को दिल्ली और राजस्थान को देने के बदले हिमाचल के बिजली घटक की लागत में हिस्सेदारी की व्यवस्था की गई है. केंद्र सरकार के अनुसार किशाऊ परियोजना का उद्देश्य यमुना नदी के जल प्रवाह को बेहतर करना, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना और दिल्ली समेत संबंधित क्षेत्रों की पेयजल जरूरतों को मजबूत करना है. परियोजना से करीब 97 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का लक्ष्य भी है.
ये भी पढ़ें: भाखड़ा बांध से ऊंचा होगा हिमाचल में बन रहा किशाऊ बांध, प्रदेश को सालाना 600 करोड़ का लाभ, इन राज्यों को भी होगा फायदा
ये भी पढ़ें: किशाऊ की कहानी: 96 महीने में बनेगा 15,000 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट, अंग्रेज अफसर की कल्पना से एमओयू तक क्या-क्या हुआ ?