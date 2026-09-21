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₹135.69 करोड़ सालाना बचाने के लिए जल अधिकारों से समझौता क्यों? किशाऊ बांध परियोजना पर बिंदल ने सरकार से मांगा जवाब

शिमला: किशाऊ बहुउद्देश्यीय परियोजना को लेकर हिमाचल में सियासत तेज हो गई है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर परियोजना को लेकर तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और इसका श्रेय लेने का आरोप लगाया है. बिंदल ने कहा कि भाजपा किशाऊ परियोजना और छह राज्यों के बीच हुए समझौते का स्वागत करती है, लेकिन सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि हिमाचल के दीर्घकालिक जल अधिकारों और आर्थिक हितों को लेकर क्या व्यवस्था की गई है.

डॉ. बिंदल ने कहा कि किशाऊ परियोजना की कुल अनुमानित लागत 15,624 करोड़ रुपये है. इसमें जल घटक की लागत 12,096 करोड़ रुपये और विद्युत घटक की लागत 3,528 करोड़ रुपये बताई गई है. उनके अनुसार जल घटक की 12,096 करोड़ रुपये की लागत का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार की ओर से वहन किए जाने की व्यवस्था परियोजना को आगे बढ़ाने में अहम रही है. केंद्र सरकार ने परियोजना के जल घटक की 90 प्रतिशत लागत केंद्रीय सहायता के रूप में वहन करने की बात कही है.

बिंदल ने कहा कि किशाऊ परियोजना की परिकल्पना कई दशक पहले की गई थी. वर्ष 1944-45 में इसका प्रारंभिक सर्वेक्षण हुआ, जबकि वर्ष 1962 में उत्तर प्रदेश सरकार ने विस्तृत सर्वेक्षण करवाया था. इसके बाद वर्ष 1964 में प्राथमिक रिपोर्ट तैयार की गई. उन्होंने कहा कि इसके बावजूद परियोजना लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ सकी. वर्ष 2015 में भी परियोजना को लेकर बैठक हुई थी, लेकिन जल घटक की लागत के बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी.

केंद्र के फैसले के बाद समझौते का रास्ता खुला

बिंदल के अनुसार वर्ष 2025 में केंद्र सरकार की ओर से जल घटक की लागत वहन करने का सैद्धांतिक निर्णय परियोजना के लिए अहम साबित हुआ. इसके बाद 15 सितंबर 2026 को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के बीच किशाऊ परियोजना को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर हुए. केंद्र सरकार के अनुसार परियोजना को आगे बढ़ाने के बाद इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने मंजूरी के लिए रखा जाएगा.

डॉ. बिंदल ने कहा कि वर्ष 2015 में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच विद्युत घटक की लागत 50-50 प्रतिशत वहन करने पर सहमति बनी थी. उन्होंने विद्युत घटक की कुल लागत 3,528 करोड़ रुपये बताते हुए कहा कि इसके अनुसार हिमाचल को 1,764 करोड़ रुपये का निवेश करना पड़ता. बिंदल के अनुसार यदि इस राशि को परियोजना की तय अवधि में बांटा जाए तो हिमाचल पर औसतन 135.69 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का वित्तीय दायित्व बनता.

जल अधिकारों को लेकर सरकार से मांगा जवाब

बिंदल ने सवाल उठाया कि क्या हिमाचल प्रदेश अपने दीर्घकालिक जल अधिकारों और संभावित आर्थिक लाभों को सुरक्षित रखने के लिए यह निवेश नहीं कर सकता था. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने तत्काल वित्तीय बोझ कम करने को प्राथमिकता दी, लेकिन भविष्य में जल संसाधनों से मिलने वाले लाभों का पर्याप्त मूल्यांकन जनता के सामने नहीं रखा.

हिमाचल के पानी के हिस्से में बदलाव का दावा

डॉ. बिंदल ने कहा कि पूर्व निर्धारित जल बंटवारे में हरियाणा की हिस्सेदारी 40.6 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश की 30.1 प्रतिशत, दिल्ली की 10.4 प्रतिशत, राजस्थान की 6.3 प्रतिशत और हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की 1.7-1.7 प्रतिशत थी. उन्होंने दावा किया कि नए समझौते में हिमाचल के जल अधिकारों में बदलाव किए गए हैं. केंद्र सरकार ने भी बताया है कि हिमाचल के हिस्से के पानी को दिल्ली और राजस्थान के लिए आवंटित करने पर सहमति बनी है और इसके बदले हिमाचल के बिजली घटक की लागत में सहायता की व्यवस्था की गई है.

1,200 करोड़ सालाना आय के दावे पर भी सवाल

बिंदल ने मुख्यमंत्री के उस दावे पर भी सवाल उठाया, जिसमें किशाऊ परियोजना से हिमाचल को करीब 1,200 करोड़ रुपये सालाना आय होने की बात कही गई है. उन्होंने कहा कि अगर इस अनुमान को आधार माना जाए तो हिमाचल द्वारा विद्युत घटक में 1,764 करोड़ रुपये का निवेश करीब डेढ़ वर्ष की आय के बराबर हो सकता था. उन्होंने सरकार से 1,200 करोड़ रुपये की अनुमानित सालाना आय का पूरा आधार सार्वजनिक करने की मांग की. इसमें बिजली की बिक्री दर, हिमाचल को मिलने वाली बिजली की मात्रा, उत्पादन लागत और वास्तविक शुद्ध आय का विवरण देने को कहा.