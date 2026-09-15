किशाऊ बांध परियोजना पर जयराम ने CM सुक्खू को घेरा, बोले- अपनी पीठ थपथपाने के बजाय केंद्र सरकार का जताएं आभार
नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पूर्व भाजपा सरकार पर लगाए आरोपों को भी खारिज किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 8:38 PM IST
शिमला: किशाऊ बांध परियोजना को लेकर हिमाचल प्रदेश में सियासत तेज हो गई है. मंगलवार को दिल्ली में हिमाचल समेत छह राज्यों के बीच परियोजना को लेकर एमओयू साइन हुआ. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे हिमाचल के हितों की बड़ी जीत बताया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उनके दावे पर पलटवार किया है. जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी पीठ थपथपाने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों की सरकारों का आभार जताना चाहिए.
जयराम ने किशाऊ बांध परियोजना के एमओयू पर हस्ताक्षर होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संबंधित भाजपा शासित राज्यों की सरकारों का आभार जताया. उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना को आगे बढ़ाने में केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अहम भूमिका रही है.
दिल्ली और राजस्थान की पूर्व सरकारों पर लगाए आरोप
जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार के समय केंद्र ने इस परियोजना को आगे बढ़ाने की पहल की थी, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के दौरान परियोजना को लेकर सहमति नहीं बन पाई. उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों सरकारें अपने हिस्से को लेकर पीछे हटती रही थीं, जिसके कारण परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी.
भाजपा सरकार आने के बाद बनी सहमति
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि दिल्ली और राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों से संबंधित राज्यों ने हिमाचल के हितों को ध्यान में रखते हुए परियोजना के क्रियान्वयन पर सहमति दी. उन्होंने कहा कि अब दिल्ली 75 फीसदी और राजस्थान 25 फीसदी खर्च वहन करने पर सहमत हुए हैं. इसी सहमति के बाद एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए. उन्होंने कहा कि जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, तब तक पानी के बदले अपनी हिस्सेदारी देने को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी.
जयराम ठाकुर ने कहा कि किशाऊ परियोजना की लागत अब करीब 15 हजार करोड़ रुपये पहुंच चुकी है, जबकि करीब पांच साल पहले इसकी अनुमानित लागत लगभग 11.5 हजार करोड़ रुपये थी. उन्होंने कहा कि परियोजना में देरी के कारण इसकी लागत में भी बढ़ोतरी हुई है.
पूर्व भाजपा सरकार पर सीएम के आरोपों को नकारा
नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पूर्व भाजपा सरकार पर लगाए आरोपों को भी खारिज किया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी पीठ थपथपाने के बजाय उन लोगों का आभार जताना चाहिए, जिनके प्रयासों से यह समझौता संभव हुआ. जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर यह फैसला मुख्यमंत्री के स्तर पर ही संभव होता तो इसमें चार साल का समय नहीं लगता.
केंद्र सरकार का आभार जताएं CM सुक्खू
जयराम ने कहा कि किशाऊ बांध का पानी लेने वाले राज्यों दिल्ली और राजस्थान में भाजपा की सरकारें बनने के बाद परिस्थितियां अनुकूल हुईं, जिसके बाद इस परियोजना को आगे बढ़ाने को लेकर सहमति बनी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सहमति व सकारात्मक सोच के बिना यह ऐतिहासिक काम संभव नहीं हो पाता. उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से कहा कि वह इस समझौते का श्रेय खुद लेने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का आभार जताएं. उन्होंने स्पष्ट किया कि इन सभी सरकारों की सहमति और सहयोग से ही किशाऊ बांध परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है.
ये भी पढ़ें: भाखड़ा बांध से ऊंचा होगा हिमाचल में बन रहा किशाऊ बांध, प्रदेश को सालाना 600 करोड़ का लाभ, इन राज्यों को भी होगा फायदा
ये भी पढ़ें: दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में किशाऊ प्रोजेक्ट पर एमओयू साइन, हिमाचल का भरेगा खजाना, यूपी, दिल्ली, हरियाणा को पानी की सौगात