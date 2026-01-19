ETV Bharat / state

भूमिहीन किसानों को जमीन नहीं देने और विदेशी सेब पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने से खफा किसान-बागवान, शिमला में प्रदर्शन

किसान सभा के नेताओं ने फोरलेन निर्माण को पूरी तरह अवैज्ञानिक बताते हुए कहा कि इसके चलते कई क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है. संजौली में भवन ढहने, भट्टाकुफर में सड़क धंसने और चलौंठी क्षेत्र में मकानों में दरारें आने जैसी घटनाओं से कई परिवार बेघर हो चुके हैं. बावजूद इसके, न तो निर्माण कंपनियों पर कार्रवाई हुई और न ही प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा मिला.

प्रदर्शन में शामिल किसानों और बागवानों ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट ने भूमिहीन किसानों को जमीन देने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार आज तक इस दिशा में कोई ठोस नीति नहीं बना पाई है. किसान नेताओं का कहना है कि सरकार बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम पर किसानों को बेदखल कर रही है, जबकि उनकी आजीविका और अधिकारों की कोई चिंता नहीं की जा रही.

शिमला: सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद भूमिहीन किसानों को जमीन न मिलने, फोरलेन निर्माण की मनमानी और सेब आयात से जुड़े मुक्त व्यापार समझौतों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में किसानों और बागवानों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा. हिमाचल किसान सभा और हिमाचल सेब उत्पादक संघ के आह्वान पर सोमवार को शिमला में टॉलैंड से सचिवालय तक विशाल मार्च निकाला गया, जिससे राजधानी की रफ्तार थाम गई.

सरकार और कंपनियों के गठजोड़ का आरोप

हिमाचल किसान सभा के सचिव एवं ठियोग के पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने आरोप लगाया कि सरकार, प्रशासन और कॉरपोरेट कंपनियों के बीच गठजोड़ के चलते आम लोगों की जान-माल खतरे में डाली जा रही है. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि मूकदर्शक बने हुए हैं और जनता की जीवनभर की कमाई बर्बाद हो रही है. उन्होंने मांग की कि फोरलेन निर्माण कार्यों की भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था (GSI), आईआईटी रूड़की और आईआईटी मंडी जैसे विशेषज्ञ संस्थानों से वैज्ञानिक जांच करवाई जाए. किसानों का कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक अवैज्ञानिक निर्माण कार्यों को रोका जाए और नुकसान झेल चुके परिवारों को तुरंत मुआवजा दिया जाए.

सचिवालय घेराव से शिमला ठप

मार्च के दौरान किसान-बागवान सचिवालय घेराव के लिए छोटा शिमला पहुंचे, जिससे पूरे सचिवालय क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था ठप हो गई. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की, वहीं किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

प्रदर्शन के दौरान सचिवालय के बाहर बैरिकेडिंग लगाती पुलिस (ETV BHARAT)

FTA और सेब आयात पर हल्लाबोल

प्रदर्शन में दिसंबर 2025 में न्यूजीलैंड के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का भी कड़ा विरोध किया गया. किसानों का कहना है कि इससे हिमाचल के ढाई लाख से अधिक सेब बागवानों का भविष्य खतरे में पड़ गया है. उनका दावा है कि आयातित सेब के कारण प्रदेश का करीब 5500 करोड़ रुपये का सेब उद्योग तबाह हो सकता है. राकेश सिंघा ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार भूमिहीन किसानों के लिए नीति नहीं बनाई और फोरलेन व सेब आयात के मुद्दे पर ठोस फैसला नहीं लिया, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा.

