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हिमाचल में ताश के पत्तों की तरह गिरा पुल, ऊपर से गुजरा रहा डंपर खड्ड में गिरा

किन्नौर: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के उरनी क्षेत्र से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। मंगलवार सुबह क्षेत्र में एक लोहे का पुल अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गया। जिस समय यह हादसा हुआ, उस वक्त पुल के ऊपर से एक डंपर गुजर रहा था. पुल टूटने के साथ ही वो डंपर भी सीधे नीचे जा गिरा. हालांकि, इस भयानक हादसे में एक बड़ा चमत्कार हुआ और डंपर चालक पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहा.

धमाके की आवाज और पुल को टूटता देख मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. अभी तक किसी भी तरह के जानी नुकसान की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, जो कि एक बेहद राहत की बात है. घटना के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोक दी है. चोलिंग पुल एकांगी क्षेत्र से करीब 24 किलोमीटर पहले स्थित है. ये पुल लाहुल स्पीति के काजा और शिमला जिला को किन्नौर से जोड़ता था. तीन जिलों का संपर्क पुल टूटने से प्रभावित हुआ है.

पुलिस ने संभाली यातायात व्यवस्था

घटना की सूचना मिलते ही टापरी थाना पुलिस की टीम तुरंत हरकत में आई और राहत व बचाव कार्य के लिए मौके के लिए रवाना हो गई। पुल टूटने के कारण इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में तुरंत रूट डायवर्ट किया है.