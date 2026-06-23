ETV Bharat / state

हिमाचल में ताश के पत्तों की तरह गिरा पुल, ऊपर से गुजरा रहा डंपर खड्ड में गिरा

उरनी के पास लोहे का पुल टूटने से बड़ा हादसा. पुलिस ने ट्रैफिक को किया डायवर्ट

लोहे का गिरा हुआ पुल
लोहे का गिरा हुआ पुल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 12:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

किन्नौर: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के उरनी क्षेत्र से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। मंगलवार सुबह क्षेत्र में एक लोहे का पुल अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गया। जिस समय यह हादसा हुआ, उस वक्त पुल के ऊपर से एक डंपर गुजर रहा था. पुल टूटने के साथ ही वो डंपर भी सीधे नीचे जा गिरा. हालांकि, इस भयानक हादसे में एक बड़ा चमत्कार हुआ और डंपर चालक पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहा.

धमाके की आवाज और पुल को टूटता देख मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. अभी तक किसी भी तरह के जानी नुकसान की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, जो कि एक बेहद राहत की बात है. घटना के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोक दी है. चोलिंग पुल एकांगी क्षेत्र से करीब 24 किलोमीटर पहले स्थित है. ये पुल लाहुल स्पीति के काजा और शिमला जिला को किन्नौर से जोड़ता था. तीन जिलों का संपर्क पुल टूटने से प्रभावित हुआ है.

पुलिस ने संभाली यातायात व्यवस्था

घटना की सूचना मिलते ही टापरी थाना पुलिस की टीम तुरंत हरकत में आई और राहत व बचाव कार्य के लिए मौके के लिए रवाना हो गई। पुल टूटने के कारण इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में तुरंत रूट डायवर्ट किया है.

यहां डायवर्ट किया गया ट्रैफिक

रामपुर और शिमला की ओर से रिकांगपिओ, कल्पा, सांगला या किन्नौर के अन्य क्षेत्रों की तरफ जाने वाले वाहनों को अब टापरी से चगांव-उरनी लिंक मार्ग होते हुए चोलिंग भेजा जा रहा है. वहां से वो दोबारा नेशनल हाईवे-05 (NH-05) पर आ जाएंगे. इससे यात्रियों को करीब 8 से 10 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करना पड़ेगा, जबकि यात्रा में लगभग एक घंटे का अतिरिक्त समय लग रहा किन्नौर से शिमला और रामपुर की ओर आने वाले सभी वाहनों को चोलिंग से उरनी-चगांव लिंक मार्ग से टापरी भेजा जा रहा है. यहां से वो अपने आगे के सफर पर रवाना हो सकेंगे.

सैलानियों को झेलनी पड़ रही पेरशानी

वहीं, इन दिनों पर्यटन सीजन होने के चलते सैलानियों की संख्या भी बढ़ी है. पुल टूटने से पर्यटक परेशान हो रहे हैं. वैकल्पिक मार्गों पर ट्रैफिक बढ़ गया है और यात्रा का समय भी अधिक हो गया है. वहीं, स्थानीय प्रशासन ने सभी चालकों और आम जनता से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें, तय किए गए वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें और पहाड़ी रास्तों पर यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतें

TAGGED:

HIMACHAL IRON BRIDGE COLLAPSE
HIMACHAL BRIDGE COLLAPSE
BRIDGE COLLAPSE KINNAUR
हिमाचल में पुल ध्वस्त
KINNAUR URNI IRON BRIDGE COLLAPSE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.