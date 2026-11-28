नवोदय स्कूल के हॉस्टल में जूनियर छात्र से मारपीट के मामले में बड़ा एक्शन, हाल ही में वायरल हुआ था पिटाई का वीडियो
रिकांगपिओ स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्र से मारपीट का वीडियो वायरल. प्रधानाचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 1:12 PM IST
किन्नौर: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के रिकांगपिओ स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में 9वीं कक्षा के एक छात्र से मारपीट का वीडियो सामने आया था. इसके बाद स्कूल प्रबंधन और प्रशासन हरकत में आया था. अब इस मामले में छह छात्रों को निलंबित कर दिया गया है.
जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों को कठिन चयन प्रक्रिया के बाद यहां पढ़ने का अवसर दिलाते हैं. माता-पिता अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा, अनुशासन, संस्कार और उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद के साथ विद्यालय प्रबंधन के भरोसे छोड़ते हैं. हॉस्टल में रहकर बच्चे आत्मनिर्भर बनना, आपसी सहयोग, अनुशासन और जीवन की चुनौतियों का सामना करना सीखते हैं, लेकिन यदि इसी परिसर में विद्यार्थियों के साथ सामूहिक मारपीट जैसी घटनाओं के वीडियो सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन पर भी सवाल खडे कर गयी है.
दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई
CWC चेयरमैन एडवोकेट प्रताप नेगी ने कहा कि 'वीडियो के वायरल होते ही चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने एक्शन लेते हुए अब जांच बैठा दी है. मामले की जांच की जा रही है. इसकी रिपोर्ट उपायुक्त एवं संबंधित प्रबंधन को भी सौपी जाएगी. CWC भी सख्त कार्रवाई के लिए काम कर रही है. दोषियों पर कानून के तहत कार्रवाई होगी. इस मामले मे पुलिस भी छान बीन कर रही है. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, ताकि निकट दिनों मे ऐसी घटनाओं को कोई भी छात्र हॉस्टल मे अंजाम न दे सके.'
पुलिस भी कर रही जांच
पीटीआई के साथ बातचीत में पुलिस अधीक्षक किन्नौर सुशील शर्मा ने कहा कि पुलिस समिति के निष्कर्षों का इंतजार कर रही है. इसके बाद क्योंकि मारपीट में शामिल छात्र नाबालिग हैं.
सितंबर का बताया जा रहा है वीडियो
बताया जा रहा है कि यह घटना, जिसमें 11वीं और 12वीं कक्षा के पांच-छह लड़कों को पीड़ित से मारपीट करते देखा जा सकता है, कथित तौर पर सितंबर में हुई थी, लेकिन इसका वीडियो गुरुवार को वायरल हो गया. प्रशासन इस बात की भी जांच कर रहा है कि छात्रों को स्कूल परिसर में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति कैसे मिली. छात्रों के बिना अनुमति स्कूल परिसर से बाहर जाने सहित कुछ अन्य अनियमितताएं भी सामने आई हैं. कथित वीडियो में छात्र को लात और घूंसे मारते हुए दिखाया गया है. उसे पहले बिस्तर पर धकेला जाता है और फिर फर्श पर पटक दिया जाता है. हमलावरों को गाली-गलौज करते और धमकियां देते हुए भी सुना जा सकता है.
प्रधानाचार्य को नोटिस किया जारी
किन्नौर की उपायुक्त सोनाक्षी तोमर ने पीटीआई को बताया कि 'प्रशासन ने स्कूल के प्रधानाचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और स्कूल प्रबंधन की भूमिका तथा घटना के समय ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों और वार्डन की जिम्मेदारी की भी जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच के लिए शिक्षा विभाग और बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की टीमों ने स्कूल का दौरा किया और विस्तृत जांच जारी है. पीड़ित और उसके माता-पिता की काउंसलिंग की जा रही है.'
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