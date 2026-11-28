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नवोदय स्कूल के हॉस्टल में जूनियर छात्र से मारपीट के मामले में बड़ा एक्शन, हाल ही में वायरल हुआ था पिटाई का वीडियो

जेएनवी रिकांगपिओ में छात्र से हुई मारपीट का वीडियो वायरल ( FILE PHOTO )

किन्नौर: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के रिकांगपिओ स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में 9वीं कक्षा के एक छात्र से मारपीट का वीडियो सामने आया था. इसके बाद स्कूल प्रबंधन और प्रशासन हरकत में आया था. अब इस मामले में छह छात्रों को निलंबित कर दिया गया है.

जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों को कठिन चयन प्रक्रिया के बाद यहां पढ़ने का अवसर दिलाते हैं. माता-पिता अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा, अनुशासन, संस्कार और उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद के साथ विद्यालय प्रबंधन के भरोसे छोड़ते हैं. हॉस्टल में रहकर बच्चे आत्मनिर्भर बनना, आपसी सहयोग, अनुशासन और जीवन की चुनौतियों का सामना करना सीखते हैं, लेकिन यदि इसी परिसर में विद्यार्थियों के साथ सामूहिक मारपीट जैसी घटनाओं के वीडियो सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन पर भी सवाल खडे कर गयी है.