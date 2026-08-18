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हिमाचल में चिट्टे के साथ भाजपा नेता गिरफ्तार! 1.04 लाख कैश भी बरामद

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अब बरामद चिट्टे और नकदी को लेकर जांच कर रही है.

BJP LEADER ARRESTED WITH CHITTA
चिट्टे के साथ भाजपा नेता गिरफ्तार (IANS)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 6:57 PM IST

3 Min Read
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किन्नौर: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पुलिस ने एक भाजपा नेता को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी नेता के कब्जे से 7.78 ग्राम चिट्टा और 1.04 रुपये कैश बरामद हुआ है. इसके अलावा आरोपी के पास से एक डिजिटल तराजू यानी वजन मशीन भी बरामद हुई है. आरोपी नेता किन्नौर के स्पीलो स्थित कुबेर होटल का मालिक है. पुलिस ने सोमवार रात होटल में दबिश देकर यह कार्रवाई की. यह जानकारी मंगलवार को कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने रिकांगपिओ में प्रेस वार्ता के दौरान दी. इस दौरान एसपी किन्नौर सुशील कुमार भी मौजूद रहे.

आरोपी भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता

मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि किन्नौर पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत स्पीलो स्थित कुबेर होटल में छापेमारी की. पुलिस कार्रवाई के दौरान होटल मालिक बुधासेन उर्फ विक्की के कब्जे से 7.78 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया. इसके साथ ही 1,04,700 रुपये नकद और एक डिजिटल वजन मशीन भी मिली. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. मंत्री ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता है और भाजपा युवा मोर्चा पूह मंडल का पूर्व अध्यक्ष रह चुका है. वह मूल रूप से स्पीलो गांव (तहसील पूह, जिला किन्नौर) का रहने वाला है.

BJP LEADER ARRESTED WITH CHITTA
7.78 ग्राम चिट्टे और 1.04 लाख कैश के साथ आरोपी गिरफ्तार (@KINNAUR-POLICE)

लंबे समय से पुलिस की रडार पर था आरोपी

जगत सिंह नेगी ने दावा किया कि आरोपी लंबे समय से पुलिस की रडार पर था. उसके खिलाफ स्थानीय स्तर पर पुलिस को शिकायतें भी मिली थीं. उन्होंने कहा कि आरोपी कथित तौर पर किसी न किसी तरीके से अब तक कार्रवाई से बचता रहा, लेकिन सोमवार रात पुलिस की कार्रवाई में उसके कब्जे से चिट्टा बरामद हुआ. कैबिनेट मंत्री ने किन्नौर पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की. उन्होंने एसपी किन्नौर सुशील कुमार और पूरी पुलिस टीम को बधाई देते हुए कहा कि नशे के खिलाफ अभियान में पुलिस की यह महत्वपूर्ण सफलता है. उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से जिले के युवाओं को नशे के जाल से बचाने में मदद मिलेगी.

मंत्री जगत सिंह नेगी (ETV BHARAT)

मामले की जांच में जुटी पुलिस

जगत सिंह नेगी ने बताया कि किन्नौर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत अब तक 25 मामले दर्ज किए हैं. इन मामलों में करीब 120 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है. उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. वहीं, पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है. पुलिस अब बरामद चिट्टे और नकदी को लेकर जांच आगे बढ़ा रही है.

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