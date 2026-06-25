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हिमाचल में युवाओं को नहीं मिल रहा कौशल विकास भत्ता, आवेदन प्रक्रिया रुकी, हजारों युवा परेशान

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए आर्थिक सहायता देने वाली कौशल विकास भत्ता योजना को लेकर सवाल उठने लगे हैं. प्रदेश के कई युवा आरोप लगा रहे हैं कि इस योजना के तहत नए आवेदन जमा नहीं किए जा रहे हैं. वहीं कुल्लू जिले में पिछले करीब एक साल से युवाओं को भत्ता नहीं मिलने की शिकायत सामने आई है. इससे प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं और संस्थानों में चिंता बढ़ गई है.

कुल्लू निवासी छात्र तनुज ने बताया कि वह कौशल विकास भत्ता योजना का लाभ लेने के लिए रोजगार कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन वहां उन्हें जानकारी मिली कि फिलहाल इस योजना के तहत नए फॉर्म जमा नहीं किए जा रहे हैं. तनुज का कहना है कि कई युवा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं और प्रशिक्षण का खर्च खुद उठाना उनके लिए मुश्किल है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाए, ताकि युवाओं को सहायता मिल सके.

'बजट की कमी बनी वजह'

वहीं, स्किल डेवलपमेंट एसोसिएशन का कहना है कि योजना में बजट की कमी के कारण यह स्थिति बनी है. एसोसिएशन ने प्रशिक्षित छात्रों के साथ जिला प्रशासन से मुलाकात कर सरकार को ज्ञापन भी भेजा है. एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोहर ठाकुर ने बताया कि सरकार की ओर से कुछ राशि जारी की गई है, लेकिन अभी भी पूरी राशि का भुगतान नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई स्किल डेवलपमेंट सेंटर, आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थान इस योजना से जुड़े हैं.

मनोहर ठाकुर ने कहा कि बिना किसी आधिकारिक सूचना के पंजीकरण प्रक्रिया रुकने से युवाओं और प्रशिक्षण संस्थानों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है. उनके अनुसार प्रदेश में करीब 500 स्किल डेवलपमेंट सेंटर संचालित हैं, जिनमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं. अगर योजना प्रभावित होती है तो इसका असर छात्रों के साथ-साथ संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों पर भी पड़ेगा.

क्या है कौशल विकास भत्ता योजना?