हिमाचल में कल कितने बजे निकलेगा करवा चौथ का चांद? यहां देखें अपने-अपने जिले का टाइम
चांद निकलने के बाद ही हर महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा गया व्रत खोलती है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 8:28 PM IST
शिमला: करवा चौथ को लेकर हिमाचल प्रदेश में तैयारियां जोरों पर हैं. बाजारों में खरीदारी के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है. कहीं चूड़ियां और कपड़े खरीदे जा रहे हैं, तो कहीं महिलाएं हाथों पर मेहंदी लगवाने पहुंच रही हैं. व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए पूजा की तैयारियों के साथ चांद निकलने के समय का इंतजार भी शुरू हो गया है. ऐसे में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और प्रदेश के अलग-अलग जिलों में चांद कितने बजे दिखाई देगा, इसे लेकर लोगों में उत्सुकता है.
पूजा के लिए यह रहेगा शुभ मुहूर्त
करवा चौथ पर पूजा के समय का विशेष महत्व माना जाता है. ज्योतिषाचार्य पंडित शशि पाल डोगरा ने बताया कि पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:36 बजे से 6:54 बजे तक रहेगा. व्रत रखने वाली महिलाएं इस दौरान पूजा की तैयारियां कर सकती हैं. उन्होंने कहा कि इस समय महिलाएं नियम के साथ करवा माता, भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा करें. सुबह सूरज निकलने से पहले सरगी खाकर व्रत की शुरुआत करे. शाम को पूजा करने और व्रत की कहानी सुनने के बाद, चांद को जल (अर्घ्य) दें. आखिर में चांद को देखने के बाद पति के हाथों पानी पीकर अपना व्रत खोलें. महिलाएं अपने यहां के स्थानीय पंडित से भी पूजा के समय और धार्मिक विधि की जानकारी ले सकती हैं.
हिमाचल में कब दिखेगा करवा चौथ का चांद?
चांद निकलने का समय शहर और जिले के अनुसार कुछ मिनट आगे-पीछे हो सकता है. समय और खगोलीय घटनाओं की जानकारी देने वाली वेबसाइट Timeanddate.com के अनुसार, हिमाचल में अलग-अलग स्थानों पर चांद रात करीब 8 बजे के बाद दिखाई देने की संभावना है.
- शिमला: रात 8:04 से 8:10 बजे तक
- कांगड़ा/धर्मशाला: रात करीब 8:04 बजे
- मंडी: रात 8:03 से 8:15 बजे तक
- सोलन: रात करीब 8:05 बजे
- हमीरपुर: रात करीब 8:05 से 8:08 बजे तक
- ऊना: रात करीब 8:05 से 8:08 बजे तक
ये समय अनुमानित हैं. पहाड़ी इलाकों में मौसम और आसपास की पहाड़ियों के कारण चांद दिखाई देने में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है.
बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़
करवा चौथ से पहले राजधानी शिमला के लोअर बाजार और मॉल रोड पर रौनक बढ़ गई है. महिलाएं चूड़ियां, कपड़े, गहने, मिठाइयां और पूजा का सामान खरीद रही हैं. बाजारों में त्योहार से जुड़ी दुकानों पर भी ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी है. शिमला के टका बेंच, लक्कड़ बाजार, शेर-ए-पंजाब और कालीबाड़ी जैसे इलाकों में मेहंदी लगाने वाले स्टॉलों पर महिलाएं पहुंच रही हैं. करवा चौथ पर महिलाएं हाथों में मेहंदी लगवाने के साथ व्रत और पूजा से जुड़ी तैयारियां भी कर रही हैं. उधर, मंडी में भी करवा चौथ को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है. सेरी मंच के आसपास मेहंदी और पूजा सामग्री के स्टॉलों पर लोगों की आवाजाही बढ़ी है. महिलाएं व्रत से जुड़ा सामान खरीदने के साथ त्योहार की तैयारियों में जुटी हैं.
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