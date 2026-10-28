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हिमाचल में कल कितने बजे निकलेगा करवा चौथ का चांद? यहां देखें अपने-अपने जिले का टाइम

हिमाचल में कब होगा करवा चौथ के चांद का दीदार? ( ETV BHARAT )

शिमला: करवा चौथ को लेकर हिमाचल प्रदेश में तैयारियां जोरों पर हैं. बाजारों में खरीदारी के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है. कहीं चूड़ियां और कपड़े खरीदे जा रहे हैं, तो कहीं महिलाएं हाथों पर मेहंदी लगवाने पहुंच रही हैं. व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए पूजा की तैयारियों के साथ चांद निकलने के समय का इंतजार भी शुरू हो गया है. ऐसे में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और प्रदेश के अलग-अलग जिलों में चांद कितने बजे दिखाई देगा, इसे लेकर लोगों में उत्सुकता है.

पूजा के लिए यह रहेगा शुभ मुहूर्त