बेंगलुरु में गूंजा हिमाचल का गौरव, राजभवन में बिखरे देवभूमि के सांस्कृतिक रंग
हिमाचल कर्नाटक कल्याण संघ ने लोकगीतों और नाटी के जरिए दिखाई देव संस्कृति की झलक, राज्यपाल ने की सराहना.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 2:18 PM IST|
Updated : June 22, 2026 at 4:34 PM IST
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध संस्कृति के लिए देशभर में जाना जाता है. हिमाचल से हजारों किलोमीटर दूर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी देवभूमि की यही सांस्कृतिक विरासत देखने को मिली. कर्नाटक राजभवन में आयोजित एक भव्य समारोह में हिमाचल कर्नाटक कल्याण संघ ने लोकगीतों, नृत्य और देव संस्कृति की शानदार प्रस्तुति देकर सभी का दिल जीत लिया.
एचकेकेए ने किया हिमाचल का प्रतिनिधित्व
कर्नाटक सरकार द्वारा लोक भवन यानी कर्नाटक राजभवन में विभिन्न राज्यों के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश सहित देश के 9 राज्यों ने अपनी सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया. करीब 350 से ज्यादा अतिथियों और विभिन्न राज्यों से पहुंचे प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व हिमाचल कर्नाटक कल्याण संघ यानी एचकेकेएस ने किया. संस्था सालों से बेंगलुरु में रह रहे हिमाचलवासियों को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का काम कर रही है.
बेंगलुरु में HKKS ने डाली नाटी
कार्यक्रम के दौरान एचकेकेएस फोक सॉन्ग ग्रुप ने "इकोज ऑफ द हिल्स : ए हिमाचली फोक कोरस" शीर्षक से हिमाचली लोकगीतों की मनमोहक प्रस्तुति दी. एचकेकेएस ने मधुर सुरों और पारंपरिक संगीत ने उपस्थित दर्शकों को हिमाचल की लोक संस्कृति से रूबरू कराया. इसके बाद हिमाचल लोक संस्कृति मंच ने "देव संस्कृति: एक पहाड़ी विरासत" नामक सांस्कृतिक नृत्य-नाटिका प्रस्तुत की. इस प्रस्तुति में हिमाचल की देव परंपरा, लोक मान्यताओं और आध्यात्मिक विरासत को मंच पर जीवंत रूप में दर्शाया गया. कार्यक्रम का सबसे आकर्षक हिस्सा पारंपरिक हिमाचली नाटी रही. नाटी की प्रस्तुति ने पूरे सभागार को मंत्रमुग्ध कर दिया और विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने कलाकारों की जमकर सराहना की.
कर्नाटक के राज्यपाल ने की सराहना
इस अवसर पर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने हिमाचल प्रदेश को देवभूमि बताते हुए उसकी सांस्कृतिक समृद्धि, प्राकृतिक सौंदर्य और सामाजिक सौहार्द की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि एचकेकेएस जैसी संस्थाएं देश की सांस्कृतिक विविधता को मजबूत करने और "एक भारत, श्रेष्ठ भारत" की भावना को आगे बढ़ाने का सराहनीय कार्य कर रही हैं.