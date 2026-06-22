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बेंगलुरु में गूंजा हिमाचल का गौरव, राजभवन में बिखरे देवभूमि के सांस्कृतिक रंग

हिमाचल कर्नाटक कल्याण संघ ( @HKKA )

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध संस्कृति के लिए देशभर में जाना जाता है. हिमाचल से हजारों किलोमीटर दूर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी देवभूमि की यही सांस्कृतिक विरासत देखने को मिली. कर्नाटक राजभवन में आयोजित एक भव्य समारोह में हिमाचल कर्नाटक कल्याण संघ ने लोकगीतों, नृत्य और देव संस्कृति की शानदार प्रस्तुति देकर सभी का दिल जीत लिया. एचकेकेए ने किया हिमाचल का प्रतिनिधित्व कर्नाटक सरकार द्वारा लोक भवन यानी कर्नाटक राजभवन में विभिन्न राज्यों के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश सहित देश के 9 राज्यों ने अपनी सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया. करीब 350 से ज्यादा अतिथियों और विभिन्न राज्यों से पहुंचे प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व हिमाचल कर्नाटक कल्याण संघ यानी एचकेकेएस ने किया. संस्था सालों से बेंगलुरु में रह रहे हिमाचलवासियों को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का काम कर रही है. बेंगलुरु में हिमाचल कर्नाटक कल्याण संघ का सांस्कृतिक प्रदर्शन (@HKKA)