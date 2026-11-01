कांगड़ा बाईपास ट्रायल आधार पर यातायात के लिए खुला, 8 किलोमीटर का सफर अब 4.5 किलोमीटर में होगा पूरा
शिमला-मटौर कॉरिडोर के तहत निर्मित 4.5 किमी लंबे कांगड़ा बाईपास को ट्रायल आधार पर खोला गया. बाईपास से कांगड़ा शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 4:24 PM IST
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. शिमला-मटौर कॉरिडोर के भंगबार-कांगड़ा (NH-503) खंड के तहत निर्मित कांगड़ा बाईपास को आज रविवार 1 नवंबर 2026 से ट्रायल आधार पर यातायात के लिए खोल दिया गया है. रियुंद खड्ड पर 155 मीटर लंबे प्रमुख पुल का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इस महत्वपूर्ण परियोजना पर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है.
बाईपास के शुरू होने से कांगड़ा शहर में यातायात का दबाव कम होने के साथ ही स्थानीय लोगों और पर्यटकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. करीब 4.5 किलोमीटर लंबे इस बाईपास का निर्माण आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक और बेहतर सड़क संपर्क को ध्यान में रखकर किया गया है. परियोजना में 593 मीटर लंबी ट्विन-ट्यूब सुरंग, लगभग 477 मीटर लंबाई के तीन प्रमुख पुल, 160 मीटर लंबा वायाडक्ट और 455 मीटर लंबा रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी)-कम-वायाडक्ट शामिल है. इसके अतिरिक्त रियुंद खड्ड पर निर्मित 155 मीटर लंबा पुल इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. इन सभी निर्माण कार्यों के पूरा होने के बाद बाईपास को ट्रायल के तौर पर यातायात के लिए खोलने का रास्ता साफ हुआ है.
पर्यटन को भी मिलेगी मजबूती
यह परियोजना केवल यातायात सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्र के पर्यटन और आर्थिक विकास के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. कांगड़ा, धर्मशाला और मैक्लोडगंज आने वाले पर्यटकों को बेहतर सड़क संपर्क मिलने से उनकी यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी. इसके साथ ही स्थानीय व्यापार, पर्यटन गतिविधियों और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी गति मिलने की संभावना है. शिमला-मटौर कॉरिडोर के इस महत्वपूर्ण खंड के विकसित होने से प्रदेश में सड़क परिवहन की आधारभूत सुविधाओं को भी मजबूती मिलेगी.
चालकों से स्पीड लिमिट का पालन करने की अपील
NHAI ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल बाईपास को ट्रायल आधार पर यातायात के लिए खोला गया है. ऐसे में वाहन चालकों से निर्धारित गति सीमा का पालन करने, सड़क पर लगाए गए संकेतक बोर्डों और यातायात नियमों की अनुपालना करने की अपील की गई है. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने के साथ मार्ग पर तैनात कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है, ताकि ट्रायल अवधि के दौरान यातायात सुचारू और सुरक्षित बना रहे. कांगड़ा बाईपास का शुरू होना क्षेत्र की यातायात व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक अहम कदम है. इससे जहां करीब साढ़े तीन किलोमीटर की दूरी कम होगी, वहीं कांगड़ा शहर को जाम की समस्या से राहत मिलने और पर्यटन सीजन में आवागमन अधिक सुगम होने की उम्मीद है.
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