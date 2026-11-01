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कांगड़ा बाईपास ट्रायल आधार पर यातायात के लिए खुला, 8 किलोमीटर का सफर अब 4.5 किलोमीटर में होगा पूरा

कांगड़ा बाईपास को ट्रायल आधार पर खोला गया ( ETV Bharat )

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. शिमला-मटौर कॉरिडोर के भंगबार-कांगड़ा (NH-503) खंड के तहत निर्मित कांगड़ा बाईपास को आज रविवार 1 नवंबर 2026 से ट्रायल आधार पर यातायात के लिए खोल दिया गया है. रियुंद खड्ड पर 155 मीटर लंबे प्रमुख पुल का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इस महत्वपूर्ण परियोजना पर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है.

बाईपास के शुरू होने से कांगड़ा शहर में यातायात का दबाव कम होने के साथ ही स्थानीय लोगों और पर्यटकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. करीब 4.5 किलोमीटर लंबे इस बाईपास का निर्माण आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक और बेहतर सड़क संपर्क को ध्यान में रखकर किया गया है. परियोजना में 593 मीटर लंबी ट्विन-ट्यूब सुरंग, लगभग 477 मीटर लंबाई के तीन प्रमुख पुल, 160 मीटर लंबा वायाडक्ट और 455 मीटर लंबा रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी)-कम-वायाडक्ट शामिल है. इसके अतिरिक्त रियुंद खड्ड पर निर्मित 155 मीटर लंबा पुल इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. इन सभी निर्माण कार्यों के पूरा होने के बाद बाईपास को ट्रायल के तौर पर यातायात के लिए खोलने का रास्ता साफ हुआ है.