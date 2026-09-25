कालाअंब से पंचकूला, तरनतारन और पाकिस्तान पहुंचा चिट्टे का कनेक्शन, ड्रोन से सीमा पार आई थी नशे की खेप
कालाअंब पुलिस की जांच में ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से नशे की खेप पहुंचाने का मिला इनपुट. नेटवर्क की अन्य कड़ियां खंगालने में जुटी पुलिस.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 5:39 PM IST|
Updated : September 25, 2026 at 6:15 PM IST
सिरमौर: हिमाचल प्रदेश की कालाअंब पुलिस द्वारा 294 ग्राम चिट्टा बरामदगी मामले में की जा रही जांच अब पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र तरनतारन और पाकिस्तान सीमा तक पहुंच गई है. पुलिस के अनुसार, मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर नशे की सप्लाई नेटवर्क की कई कड़ियां सामने आई हैं. पूछताछ के दौरान सीमा पार से ड्रोन के जरिए भारत में नशे की खेप पहुंचाए जाने की जानकारी भी सामने आने की बात पुलिस ने कही है. इसी जांच के आधार पर पुलिस ने पाकिस्तान सीमा के पास तरनतारन क्षेत्र से उमर बीर सिंह नामक एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है.
11 अप्रैल को 294 ग्राम चिट्टा हुआ था बरामद
मामले की शुरुआत 11 अप्रैल 2026 को हुई, जब कालाअंब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 294 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया था. पुलिस ने मौके से आकाशदीप और रणजीत को गिरफ्तार किया था, जबकि वाहन चालक मौके से फरार हो गया था. इसके बाद पुलिस ने वाहन के मालिक गंधर्व थापर को पंचकूला से हिरासत में लिया. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के साथ-साथ तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच को आगे बढ़ाया. जांच के दौरान चिट्टे की सप्लाई का लिंक पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र तरनतारन से जुड़ता गया.
तरनतारन से हुई एक अहम गिरफ्तारी
जांच के आधार पर पुलिस टीम ने 17 मई 2026 को वीरेंद्र पाल को तरनतारन से गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार, वीरेंद्र पाल से पूछताछ के दौरान नशे की खेप पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत पहुंचाए जाने की जानकारी सामने आई. इसके बाद जांच टीम ने नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका खंगालनी शुरू की.
उमर बीर सिंह तक पहुंची पुलिस
जांच के दौरान नेटवर्क में उमर बीर सिंह का नाम सामने आया. इसके बाद पुलिस थाना कालाअंब के एसएचओ कुलवंत सिंह कंवर की अगुवाई में विशेष टीम गठित की गई. जांच में साइबर सेल सिरमौर को भी शामिल किया गया. पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के साथ मानवीय इनपुट के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की. लगातार जांच और जुटाई गई जानकारी के बाद कल रात (24 सितंबर) पुलिस ने उमर बीर सिंह को पाकिस्तान सीमा के पास तरनतारन क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया.
नेटवर्क की बाकी कड़ियों की तलाश जारी
उमर बीर सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क की अन्य कड़ियों को जोड़ने में जुटी है. पुलिस आरोपी से पूछताछ के आधार पर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि सीमा पार से पहुंचाई जाने वाली नशे की खेप आगे किन लोगों तक पहुंचती थी और इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.
एएसपी नरेंद्र कुमार ने क्या कहा?
पत्रकारवार्ता में एएसपी सिरमौर नरेंद्र कुमार ने बताया, "294 ग्राम चिट्टा बरामदगी के मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस नेटवर्क से जुड़े आरोपियों तक पहुंची है. जांच के दौरान सप्लाई की कड़ी तरनतारन और पाकिस्तान सीमा क्षेत्र तक जुड़ी मिली".
एएसपी के अनुसार, तकनीकी और मानवीय इनपुट के आधार पर उमर बीर सिंह को गिरफ्तार किया गया है. मामले की जांच अभी जारी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है. सिरमौर पुलिस नशा तस्करी के खिलाफ अभियान को आगे भी सख्ती से जारी रखेगी.
ये भी पढ़ें: आशीष शर्मा के खिलाफ दर्ज हुई तीसरी FIR, CM सुक्खू पर टिप्पणी करना पड़ा भारी, MLA ने किया पलटवार