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कालाअंब से पंचकूला, तरनतारन और पाकिस्तान पहुंचा चिट्टे का कनेक्शन, ड्रोन से सीमा पार आई थी नशे की खेप

पाकिस्तान से जुड़ा चिट्टा तस्करी का कनेक्शन! ( ETV Bharat )

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश की कालाअंब पुलिस द्वारा 294 ग्राम चिट्टा बरामदगी मामले में की जा रही जांच अब पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र तरनतारन और पाकिस्तान सीमा तक पहुंच गई है. पुलिस के अनुसार, मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर नशे की सप्लाई नेटवर्क की कई कड़ियां सामने आई हैं. पूछताछ के दौरान सीमा पार से ड्रोन के जरिए भारत में नशे की खेप पहुंचाए जाने की जानकारी भी सामने आने की बात पुलिस ने कही है. इसी जांच के आधार पर पुलिस ने पाकिस्तान सीमा के पास तरनतारन क्षेत्र से उमर बीर सिंह नामक एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. 11 अप्रैल को 294 ग्राम चिट्टा हुआ था बरामद मामले की शुरुआत 11 अप्रैल 2026 को हुई, जब कालाअंब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 294 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया था. पुलिस ने मौके से आकाशदीप और रणजीत को गिरफ्तार किया था, जबकि वाहन चालक मौके से फरार हो गया था. इसके बाद पुलिस ने वाहन के मालिक गंधर्व थापर को पंचकूला से हिरासत में लिया. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के साथ-साथ तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच को आगे बढ़ाया. जांच के दौरान चिट्टे की सप्लाई का लिंक पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र तरनतारन से जुड़ता गया. तरनतारन से हुई एक अहम गिरफ्तारी जांच के आधार पर पुलिस टीम ने 17 मई 2026 को वीरेंद्र पाल को तरनतारन से गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार, वीरेंद्र पाल से पूछताछ के दौरान नशे की खेप पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत पहुंचाए जाने की जानकारी सामने आई. इसके बाद जांच टीम ने नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका खंगालनी शुरू की. उमर बीर सिंह तक पहुंची पुलिस