पुष्पा राणा, भावना ठाकुर व ज्योति ठाकुर को एक-एक करोड़, जानिए रितु नेगी को अभी क्यों नहीं मिलेगी इनामी राशि
कबड्डी खिलाड़ियों के अलावा एशियन गेम्स मेडलिस्ट सावन बरवाल और सीमा कुमारी के लिए भी सरकार ने पुरस्कार राशि का ऐलान किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 7:44 PM IST
शिमला: जापान में आयोजित एशियन गेम्स में कबड्डी की गोल्डन गल्र्स पर ईनामों की बारिश हो रही है. देश को गोल्ड मैडल दिलाकर गौरवान्वित करने वाली महिला कबड्डी टीम की कप्तान पुष्पा राणा हिमाचल से हैं. उनके अलावा मंडी से भावना ठाकुर व सोलन से ज्योति ठाकुर भी टीम में थी. पूर्व कप्तान रितु नेगी भी हिमाचल से ही हैं और वे भी भारतीय महिला कबड्डी टीम का हिस्सा थी. पहले हिमाचल सरकार ने कबड्डी खिलाड़ियों को 33-33 लाख प्रति खिलाड़ी इनाम का ऐलान किया था. कप्तान पुष्पा राणा ने मांग उठाई थी कि उन्हें भी एक करोड़ रुपए प्रति खिलाड़ी ईनाम मिलना चाहिए.
सीएम से मिलीं तीन कबड्डी खिलाड़ी
सोमवार को शिमला में महिला कबड्डी टीम की कप्तान पुष्पा राणा सहित भावना ठाकुर व ज्योति ठाकुर ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की. सीएम ने सभी को एक करोड़ रुपए ईनामी राशि का ऐलान किया, लेकिन रितु नेगी पर अभी फैसला बाद में लिया जाएगा. कारण ये है कि रितु नेगी का विवाह हरियाणा में हुआ है और उनके पति रोहित गुलिया भी कबड्डी के शानदार खिलाड़ी हैं. अब रितु हरियाणा की बहू हैं. ऐसे में उन्हें हरियाणा सरकार से ईनाम मिलना तय है.
पिछले एशियाड में विजेता टीम के सदस्य के रूप में उन्हें हरियाणा सरकार ने तीन करोड़ रुपए ईनामी राशि दी थी. अब उन्हें फिर से हरियाणा सरकार के तय नियमों के अनुसार ईनामी राशि मिलेगी. यही कारण है कि हिमाचल सरकार ने रितु नेगी के केस में ईनामी राशि को लेकर घोषणा नहीं की है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इन खिलाड़ियों के सम्मान में जल्द ही एक समारोह आयोजित किया जाएगा. उस समारोह में खिलाड़ियों को ईनामी राशि दी जाएगी.
अन्य खिलाड़ियों को भी मिलेगी इनामी राशि
कबड्डी खिलाड़ियों के अलावा मैराथन में रजत पदक विजेता सावन बरवाल को ढाई करोड़ रुपए और हिमाचल की उड़नपरी के नाम से विख्यात सीमा कुमारी को डेढ़ करोड़ रुपए दिया जाएगा. सीमा कुमारी ने दस हजार मीटर रेस में कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है. इसके साथ ही क्रिकेट खिलाड़ी रेणुका ठाकुर को भी एक करोड़ रुपए ईनामी राशि दी जाएगी. सोमवार को राज्य सचिवालय में कबड्डी खिलाडिय़ों ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की थी. सीएम सुक्खू से मुलाकात के बाद कबड्डी खिलाड़ी खूब खुश नजर आईं. सीएम ने कहा कि उन्हें पुलिस विभाग या फिर युवा सेवाएं व खेल विभाग में उनकी पसंद के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी.
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