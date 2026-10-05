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पुष्पा राणा, भावना ठाकुर व ज्योति ठाकुर को एक-एक करोड़, जानिए रितु नेगी को अभी क्यों नहीं मिलेगी इनामी राशि

हिमाचल के कबड्डी खिलाड़ियों के लिए एक-एक करोड़ का ऐलान ( INSTA@RITY-NEGI )

शिमला: जापान में आयोजित एशियन गेम्स में कबड्डी की गोल्डन गल्र्स पर ईनामों की बारिश हो रही है. देश को गोल्ड मैडल दिलाकर गौरवान्वित करने वाली महिला कबड्डी टीम की कप्तान पुष्पा राणा हिमाचल से हैं. उनके अलावा मंडी से भावना ठाकुर व सोलन से ज्योति ठाकुर भी टीम में थी. पूर्व कप्तान रितु नेगी भी हिमाचल से ही हैं और वे भी भारतीय महिला कबड्डी टीम का हिस्सा थी. पहले हिमाचल सरकार ने कबड्डी खिलाड़ियों को 33-33 लाख प्रति खिलाड़ी इनाम का ऐलान किया था. कप्तान पुष्पा राणा ने मांग उठाई थी कि उन्हें भी एक करोड़ रुपए प्रति खिलाड़ी ईनाम मिलना चाहिए.