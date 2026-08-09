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हिमाचल के इस शिव मंदिर में खून से लथपथ मिला श्रद्धालु का शव, गले पर गहरे कट के निशान, जांच में जुटी पुलिस

ज्वालामुखी: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी क्षेत्र में मुख्य मंदिर मार्ग पर स्थित शिव मंदिर में रविवार सुबह एक श्रद्धालु का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक पंजाब के लुधियाना का रहने वाला था. युवक के गले पर किसी धारदार हथियार से काटने के निशान मिले हैं और घटनास्थल से एक पेपर-कटर भी बरामद किया गया है. घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. कुछ लोग इसे 'नरबलि' से भी जोड़कर देख रहे हैं, हालांकि पुलिस ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

मृतक की पहचान गुरबक्श सिंह (25), पुत्र अमरजीत सिंह, निवासी गांव बोपा राय कलां, लुधियाना, पंजाब के रूप में हुई है. रविवार सुबह जब स्थानीय दुकानदारों ने मंदिर के अंदर युवक का शव खून से लथपथ पड़ा देखा, तो तुरंत पुलिस को सूचित किया. सूचना मिलते ही ज्वालामुखी थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सील कर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस के अनुसार, युवक के शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर चोट और कटने के गहरे निशान हैं और मंदिर के अंदर काफी खून बिखरा हुआ था. घटना की खबर फैलते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.

फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

मामले की गंभीरता को देखते हुए धर्मशाला से फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल से विभिन्न साक्ष्य जुटाए और जरूरी नमूने लिए. रविवार सुबह एएसपी आरपी जसवाल और थाना प्रभारी संदीप पटियाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज किए हैं.