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हिमाचल के इस शिव मंदिर में खून से लथपथ मिला श्रद्धालु का शव, गले पर गहरे कट के निशान, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है.

JWALAMUKHI TEMPLE DEVOTEE BODY
मंदिर में खून से लथपथ मिला श्रद्धालु का शव (IANS)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 5:22 PM IST

3 Min Read
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ज्वालामुखी: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी क्षेत्र में मुख्य मंदिर मार्ग पर स्थित शिव मंदिर में रविवार सुबह एक श्रद्धालु का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक पंजाब के लुधियाना का रहने वाला था. युवक के गले पर किसी धारदार हथियार से काटने के निशान मिले हैं और घटनास्थल से एक पेपर-कटर भी बरामद किया गया है. घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. कुछ लोग इसे 'नरबलि' से भी जोड़कर देख रहे हैं, हालांकि पुलिस ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

मृतक की पहचान गुरबक्श सिंह (25), पुत्र अमरजीत सिंह, निवासी गांव बोपा राय कलां, लुधियाना, पंजाब के रूप में हुई है. रविवार सुबह जब स्थानीय दुकानदारों ने मंदिर के अंदर युवक का शव खून से लथपथ पड़ा देखा, तो तुरंत पुलिस को सूचित किया. सूचना मिलते ही ज्वालामुखी थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सील कर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस के अनुसार, युवक के शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर चोट और कटने के गहरे निशान हैं और मंदिर के अंदर काफी खून बिखरा हुआ था. घटना की खबर फैलते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.

फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

मामले की गंभीरता को देखते हुए धर्मशाला से फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल से विभिन्न साक्ष्य जुटाए और जरूरी नमूने लिए. रविवार सुबह एएसपी आरपी जसवाल और थाना प्रभारी संदीप पटियाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज किए हैं.

एएसपी आरपी जसवाल ने कहा, "पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही मौत के कारण का खुलासा हो पाएगा. फिलहाल पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और अन्य तथ्यों की जांच में जुटी हुई है."

CCTV फुटेज भी खंगाल रही पुलिस

पुलिस मामले की जांच हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर कर रही है. मंदिर मार्ग और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. प्रारंभिक तौर पर कुछ कैमरों में युवक रात के समय मंदिर के आसपास घूमता हुआ दिखाई दिया है. हालांकि युवक के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है.

क्षेत्र में नर बलि की चर्चा

घटना के बाद स्थानीय स्तर पर नर बलि को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं. हालांकि पुलिस जांच में अभी तक ऐसी किसी बात की पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच और CCTV फुटेज के आधार पर ही मौत की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है.

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