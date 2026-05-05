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हिमाचल के हर जिले में बनेंगे एक या उससे अधिक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, गजट अधिसूचना जारी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में किशोरों के अधिकारों को संरक्षण देने और मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने अहम फैसला लिया है. हिमाचल प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) नियम 2026 लागू कर दिए हैं. नए नियमों के तहत अब पूरे प्रदेश के हर जिले में एक या उससे अधिक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का गठन किया जाएगा.

बोर्ड में एक न्यायिक अधिकारी और दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य होंगे. इनमें से एक का महिला होना अनिवार्य किया गया है. सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए कम से कम 7 वर्ष का अनुभव और आयु सीमा 35 से 65 वर्ष तय की गई है. इसको लेकर राज्य सरकार की ओर से गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है.

बच्चों के लिए अनुकूल माहौल बनाने की निर्देश

जारी की गई अधिसूचना में राज्य सरकार की ओर से नए बोर्ड गठित करने के साथ-साथ कई जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं. बोर्ड में बच्चों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए कहा गया है. बोर्ड की कार्रवाई किसी भी स्थिति में अदालत या जेल परिसर में नहीं होगी. इसके बजाय ऐसे स्थानों का चयन किया जाएगा, जहां बच्चे सहज महसूस करें. सुनवाई के दौरान वातावरण को डर मुक्त रखने के लिए बोर्ड के सदस्यों को विशेष तौर पर बच्चों के अनुकूल व्यवहार अपनाने के निर्देश दिए हैं. हर बाल देखरेख संस्था और बोर्ड परिसर में शिकायत पेटिका स्थापित की जाएगी.