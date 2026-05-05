हिमाचल के हर जिले में बनेंगे एक या उससे अधिक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, गजट अधिसूचना जारी
हिमाचल में हर जिले में बनेंगे एक या उससे अधिक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, गजट अधिसूचना जारी
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 2:54 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में किशोरों के अधिकारों को संरक्षण देने और मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने अहम फैसला लिया है. हिमाचल प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) नियम 2026 लागू कर दिए हैं. नए नियमों के तहत अब पूरे प्रदेश के हर जिले में एक या उससे अधिक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का गठन किया जाएगा.
बोर्ड में एक न्यायिक अधिकारी और दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य होंगे. इनमें से एक का महिला होना अनिवार्य किया गया है. सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए कम से कम 7 वर्ष का अनुभव और आयु सीमा 35 से 65 वर्ष तय की गई है. इसको लेकर राज्य सरकार की ओर से गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है.
बच्चों के लिए अनुकूल माहौल बनाने की निर्देश
जारी की गई अधिसूचना में राज्य सरकार की ओर से नए बोर्ड गठित करने के साथ-साथ कई जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं. बोर्ड में बच्चों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए कहा गया है. बोर्ड की कार्रवाई किसी भी स्थिति में अदालत या जेल परिसर में नहीं होगी. इसके बजाय ऐसे स्थानों का चयन किया जाएगा, जहां बच्चे सहज महसूस करें. सुनवाई के दौरान वातावरण को डर मुक्त रखने के लिए बोर्ड के सदस्यों को विशेष तौर पर बच्चों के अनुकूल व्यवहार अपनाने के निर्देश दिए हैं. हर बाल देखरेख संस्था और बोर्ड परिसर में शिकायत पेटिका स्थापित की जाएगी.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी होगी सुनवाई
बच्चों की सुविधा को देखते हुए तकनीकी सुविधा को भी शामिल किया है. विशेष परिस्थितियों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की जा सकेगी. यदि बच्चे को चिकित्सीय या मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता होगी, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी. इसके अलावा नियमों में बच्चों के समग्र विकास के लिए व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार करने का प्रावधान किया है.
इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, मानसिक स्थिति, कौशल विकास और सामाजिक पुनर्वास जैसे पहलुओं को शामिल किया जाएगा. बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों को प्रत्येक बैठक के लिए मानदेय दिया जाएगा और नियुक्ति के 60 दिनों के भीतर उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, ताकि वे संवेदनशील मामलों को बेहतर ढंग से संभाल सकें.
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