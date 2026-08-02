हिमाचल में जुलाई की बारिश ने बनाया नया रिकॉर्ड, सामान्य से इतने अधिक बरसे बादल
हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन झमाझम बारिश हुई है. जुलाई में बारिश ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 10:04 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में इस बार जुलाई का मानसून कई मायनों में खास रहा. प्रशांत महासागर में अल नीनो जैसी परिस्थितियां सक्रिय रहने के बावजूद प्रदेश में अच्छी बारिश दर्ज की गई. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1901 से अब तक के रिकॉर्ड में जुलाई 2026, बारिश के लिहाज से 125 वर्षों की 62वीं सबसे अधिक वर्षा वाली जुलाई बन गई है. पूरे महीने प्रदेश में सामान्य 255.9 मिलीमीटर के मुकाबले 272.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 6 प्रतिशत अधिक है. हालांकि यह वर्ष 1949 की रिकॉर्ड 548.6 मिलीमीटर बारिश से काफी कम है, लेकिन इस बार की वर्षा ने एक ओर जल स्रोतों और खेती-बागवानी को राहत दी, तो दूसरी ओर कई जिलों में भूस्खलन, सड़क बंद होने और बाढ़ जैसी घटनाओं से जनजीवन भी प्रभावित हुआ.
सामान्य से अधिक रही जुलाई की बारिश
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2026 में प्रदेश में कुल 272.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य औसत 255.9 मिलीमीटर है. यानी पूरे महीने में सामान्य से 6 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई. यह आंकड़ा बताता है कि अल नीनो के प्रभाव के बावजूद हिमाचल में मानसून पूरी तरह कमजोर नहीं पड़ा. मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश का वितरण असमान जरूर रहा, लेकिन कुल मिलाकर जुलाई सामान्य से बेहतर रही.
किस जिले में कितनी हुई बारिश?
जिलेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो जुलाई में सबसे अधिक 546.2 मिलीमीटर बारिश कांगड़ा जिले में रिकॉर्ड की गई. इसके विपरीत लाहौल-स्पीति सबसे शुष्क जिला रहा, जहां पूरे महीने केवल 74.9 मिलीमीटर वर्षा हुई. वर्षा विचलन (Rainfall Departure) के हिसाब से कुल्लू सबसे आगे रहा, जहां सामान्य से 62 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज हुई. वहीं हमीरपुर और लाहौल-स्पीति में सामान्य से 43 प्रतिशत कम बारिश रिकॉर्ड की गई. यदि वर्षा वितरण की बात करें तो कुल्लू में सामान्य से बहुत अधिक बारिश हुई. चंबा, किन्नौर और शिमला में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई. बिलासपुर, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन और ऊना में बारिश सामान्य श्रेणी में रही, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई.
जुलाई में किस साल कितनी बारिश?
वर्ष 2015 से 2026 तक के आंकड़ों को देखें तो मानसून का मिजाज हर साल अलग-अलग रहा है. वर्ष 2023 में जुलाई के दौरान रिकॉर्ड 448.9 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जिसने प्रदेश में भारी तबाही मचाई थी. इसके बाद 2024 में बारिश काफी कमजोर रही और केवल 181.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई. हालांकि 2025 में मानसून ने फिर रफ्तार पकड़ी और 2026 में यह सिलसिला जारी रहा. इन आंकड़ों से साफ है कि 2023 को छोड़ दें तो 2026 की जुलाई हाल के वर्षों की सबसे अधिक बारिश वाली जुलाई में शामिल हो गई है.
पिछले 12 वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि जुलाई में बारिश का स्वरूप लगातार बदलता रहा है. वर्ष 2015 में 260.6 मिमी, 2016 में 193.3 मिमी, 2017 में 213.8 मिमी, 2018 में 240.1 मिमी, 2019 में 215.8 मिमी, 2020 में 204.0 मिमी, 2021 में 285.4 मिमी, 2022 में 266.2 मिमी, 2023 में 448.9 मिमी, 2024 में 181.2 मिमी, 2025 में 250.3 मिमी और 2026 में 272.5 मिमी बारिश दर्ज की गई. इससे साफ है कि प्रदेश में मानसून हर वर्ष अलग तस्वीर पेश करता है.
वर्षा विचलन में भी दिखा बड़ा अंतर
वर्षा विचलन (Rainfall Departure) के आंकड़े भी मानसून की बदलती तस्वीर दिखाते हैं. वर्ष 2015 में जुलाई के दौरान सामान्य से 5 प्रतिशत कम बारिश हुई. 2016 में 29 प्रतिशत कम, 2017 में 22 प्रतिशत कम, 2018 में 12 प्रतिशत कम, 2019 में 21 प्रतिशत कम और 2020 में 25 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई. इसके बाद 2021 में 5 प्रतिशत अधिक, 2022 में 4 प्रतिशत अधिक और 2023 में रिकॉर्ड 75 प्रतिशत अधिक बारिश हुई. वर्ष 2024 में फिर 29 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज हुई, जबकि 2025 में यह सामान्य से 2 प्रतिशत कम रही. वहीं जुलाई 2026 में प्रदेश ने सामान्य से 6 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज कर एक बार फिर मजबूत मानसून का संकेत दिया.
मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अच्छी बारिश से जल स्रोतों, पेयजल योजनाओं और खेती-बागवानी को फायदा मिला है. वहीं लगातार हुई तेज बारिश के कारण कई इलाकों में भूस्खलन, सड़कें बंद होने, बाढ़ और जनजीवन प्रभावित होने जैसी घटनाएं भी सामने आईं. ऐसे में मानसून ने जहां प्रदेश को पानी की दृष्टि से राहत दी, वहीं आपदा प्रबंधन और सड़क व्यवस्था की चुनौतियां भी बढ़ा दीं.
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