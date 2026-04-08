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हिमाचल में न्यायिक अधिकारियों के तबादले, जजों की नई तैनाती के आदेश जारी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में न्यायिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए उच्च न्यायालय ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है. राज्य में निचली अदालतों में तैनात 61 न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं. इस बदलाव के तहत सिविल जज, सीनियर सिविल जज और विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े अधिकारियों को अलग-अलग जिलों में भेजा गया है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सभी न्यायिक अधिकारियों को 16 अप्रैल से पहले अपनी नई तैनाती पर कार्यभार संभालना होगा. इस फैसले का उद्देश्य न्यायिक कार्यों को सुचारु बनाना और विभिन्न जिलों में लंबित मामलों को तेजी से निपटाना है.

चंबा जिला: आदेश के अनुसार, न्यायिक अधिकारी अनुजा सूद को प्रेजाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट-कम-इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल शिमला से स्थानांतरित कर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा के रूप में तैनात किया गया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा प्रीति ठाकुर की सेवाएं राज्य सरकार के अधीन रखी गई हैं. उन्हें प्रेजाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट-कम-इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल शिमला तैनात किया जाएगा. एकांश कपिल को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा तैनात किया गया है. जबकि, प्रणव नेगी को सिविल जज-कम-जेएम चंबा तैनाती दी गई है और डॉ. पार्थ जैन को मोबाइल ट्रैफिक मजिस्ट्रेट चंबा बनाया गया है.

शिमला जिला: विक्रांत कौंडल की सेवाएं राज्य सरकार के अधीन रखते हुए उन्हें अतिरिक्त सचिव हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला तैनात किया जाएगा. प्रतिभा नेगी को सीनियर सिविल जज-कम-एसीजेएम-I शिमला, अकांक्षा डोगरा को सीनियर सिविल जज-कम-एसीजेएम-II शिमला और मनु प्रिंजा को सिविल जज-कम-जएमएफसी-III शिमला तैनात किया गया है. विभूति बहुगुणा, स्वाति बरवाल, मेघा शर्मा और श्रुति बंसल को सिविल जज (लीव/ट्रेनिंग रिजर्व) हाईकोर्ट शिमला में तैनाती दी गई है. रश्मि डोगरा, शशि बाला और सिमरन को भी शिमला में सिविल जज-कम-जेएम के विभिन्न पदों पर तैनात किया गया है. इसके अलावा मेहक गुप्ता को जिला शिमला के रोहड़ू में तैनाती दी गई है.

जिला कुल्लू और कांगड़ा: मनीषा गोयल को सीनियर सिविल जज-कम-सीजेएम कुल्लू तैनात किया गया है. निरंजन सिंह को सीनियर सिविल जज-कम-सीजेएम लाहौल-स्पीति (कुल्लू) तैनात किया गया है. अभा चौहान और विशाल तिवारी को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुल्लू तैनात किया गया है. वहीं, चुनौती संग्रोली को सिविल जज-कम-जएमएफसी कुल्लू तैनाती दी गई है. इसके अलावा आर. मिहुल शर्मा को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा धर्मशाला, सोनल शर्मा को सीनियर सिविल जज-कम-एसीजेएम-I धर्मशाला, वरुण को मोबाइल ट्रैफिक मजिस्ट्रेट कांगड़ा व ऊना धर्मशाला और प्रियंशी को सिविल जज-कम-जेएम-II कांगड़ा तैनात किया गया है. डॉ. पुष्प लता को नूरपुर, दीपिका नेगी को जोगिंदरनगर और प्रियंका को पालमपुर तैनाती दी गई है.