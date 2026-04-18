हिमाचल में 200 पदों पर भर्ती, इस दिन होगा कैंपस इंटरव्यू
हिमाचल में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका है. रोजगार कार्यालय में इंटरव्यू होगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 5:24 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है. रोजगार कार्यालय शिमला द्वारा 200 पदों पर भर्ती की जा रही है. क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी शिमला प्रवीन नगराईक ने बताया कि क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला द्वारा अलेना ऑटो लिमिटेड, प्लॉट नंबर-सी-116 फेज 7 मोहाली में ट्रेनिंग ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर व हेल्पर के कुल 200 पदों पर कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है.
इस दिन इन कार्यालयों में होगा इंटरव्यू
प्रवीन नगराईक ने बताया कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता की उम्र 18 से 45 साल होनी चाहिए. इसके साथ ही इन पदों पर सिर्फ पुरुष वर्ग ही आवेदन कर सकते हैं. क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी ने बताया कि कैंपस इंटरव्यू 20, 21, 22 और 23 अप्रैल 2026 को किया जाएगा. उन्होंने बताया कि 50 पदों के लिए 20 अप्रैल को उप रोजगार कार्यालय रोहड़ू, 50 पदों के लिए 21 अप्रैल को उप रोजगार कार्यालय रामपुर, 50 पदों के लिए 22 अप्रैल को उप रोजगार कार्यालय कुमारसैन और 50 पदों के लिए 23 अप्रैल को उप रोजगार कार्यालय सुन्नी में इंटरव्यू होगा.
रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी
इंटरव्यू सुबह के समय 10:30 बजे से आयोजित किया जाएगा. इन सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं, 10वीं, 12वीं या आईटीआई निर्धारित की गई है. क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी शिमला प्रवीन नगराईक ने बताया कि आवेदक का नाम रोजगार कार्यालय (employment office) में ऑनलाइन रजिस्टर होना जरूरी है. जिनका नाम रोजगार कार्यालय में रजिस्टर नहीं है, वह संबंधित साइट eemis.hp.nic.in पर घर बैठे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि ज्यादा जानकारी के लिए आवेदक 78888-90406 पर संपर्क कर सकते हैं.