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हिमाचल के युवाओं के लिए खुला नौकरी का पिटारा! इन 23 पदों पर होगा कैंपस इंटरव्यू

हिमाचल में नौकरी का अवसर ( IANS )

इन पदों के लिए होगा कैंपस इंटरव्यू

"इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी निर्धारित तिथि एवं समय पर अपने सभी मूल प्रमाण-पत्रों, बायोडाटा/रिज्यूम और जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ इंटरव्यू के लिए निर्धारित स्थान पर पहुंच जाएं." - प्रवीन नगराईक, जिला रोजगार अधिकारी, शिमला

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है. जिला रोजगार कार्यालय शिमला द्वारा 23 विभिन्न पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा. ये कैंपस इंटरव्यू 27 जुलाई को हॉलिडे इन रिजॉर्ट (यूनिट ऑफ सिद्ध्या होटल एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड) फागू, ठियोग में सुबह 10 बजे आयोजित किया जाएगा. इन पदों के लिए पुरुष एवं महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं.

अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता

फूड एंड बेवरेज सुपरवाइजर और फ्रंट ऑफिस स्टाफ के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता बी.एस.सी. होटल मैनेजमेंट

फूड एंड बेवरेज असिस्टेंट के लिए होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा

कॉमिस-I, कॉमिस-II एवं कॉमिस-III के लिए फूड प्रोडक्शन में डिप्लोमा

अभ्यर्थियों की आयु सीमा

फूड एंड बेवरेज सुपरवाइजर पद व कॉमिस-I, कॉमिस-II एवं कॉमिस-III के पद के लिए 25 से 35 साल

फ्रंट ऑफिस स्टाफ के पद के लिए 25 से 30 साल

फूड एवं एंड बेवरेज असिस्टेंट के पद के लिए 25 साल

चयनित अभ्यर्थियों के लिए सैलरी

प्रवीन नगराईक ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को पदानुसार 18,881 रुपए से 25,500 रुपए प्रतिमाह तक वेतन प्रदान किया जाएगा, जिसके तहत फूड एंड बेवरेज सुपरवाइजर के पद पर 25,500, फ्रंट ऑफिस स्टाफ के लिए 20,500, फूड एवं बेवरेज असिस्टेंट के पद के लिए 18,881 और कॉमिस-I, कॉमिस-II एवं कॉमिस-III के पद के लिए क्रमशः 18,881, 19,000 व 21,000 रुपए सैलरी दी जाएगी.

EEMIS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी

जिला रोजगार अधिकारी प्रवीन नगराईक ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थियों का रोजगार कार्यालय के ईईएमआईएस पोर्टल (eemis.hp.gov.in) पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. जिन अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, वे इंटरव्यू से पहले पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. ज्यादा जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 98161-20249 पर संपर्क कर सकते हैं.